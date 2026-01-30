Comercial 100% criado por IA marca nova fase da comunicação da GWM

O protagonista da campanha é o Haval H6, SUV híbrido que liderou as vendas da categoria em 2025. Crédito: divulgação

A GWM lançou o primeiro comercial automotivo do Brasil produzido integralmente com inteligência artificial. A iniciativa estreia a nova campanha do GWM Haval H6, SUV híbrido que liderou as vendas da categoria em 2025, e sinaliza o avanço da montadora na adoção de IA como ferramenta estratégica de comunicação e posicionamento no mercado brasileiro.



O filme foi desenvolvido em parceria com a Jellyfish e utiliza o VEO3, modelo de geração de vídeos por inteligência artificial do Google. Toda a produção foi realizada por meio de IA generativa, com curadoria humana ao longo do processo criativo, integrando tecnologia e direção narrativa.

A campanha apresenta o conceito “o carro que conhece você” e insere o Haval H6 como parte da rotina do consumidor, destacando recursos de conectividade e personalização, como comandos de voz com IA, reconhecimento facial com ajustes automáticos e sistemas de assistência ao motorista. A proposta é associar inovação tecnológica à experiência de uso no dia a dia.

Apesar do uso integral de inteligência artificial na geração das imagens, o projeto envolveu 37 profissionais e demandou mais de 700 horas de trabalho. A produção passou por etapas como casting virtual — com seis atores digitais criados por IA, dos quais três foram selecionados —, definição de cenários, figurinos, falas e trilha sonora, também gerada por inteligência artificial.

O desenvolvimento do filme levou 56 dias e resultou na criação de 2.076 cenas virtuais, equivalentes a mais de quatro horas de material, até a edição final com 37 cenas. A produção ficou a cargo da Drift Works.

A campanha também se conecta à estratégia global da GWM de integração entre dados, software, hardware e inteligência artificial, alinhada à plataforma GWM ONE, apresentada em eventos internacionais como a CES Las Vegas. O comercial já está em veiculação em canais digitais e plataformas de vídeo, como YouTube, Netflix e Meta, além do aplicativo My GWM, ampliando a presença da marca em ambientes digitais e reforçando o uso da IA como vetor de diferenciação no setor automotivo.

