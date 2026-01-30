Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Comercial 100% criado por IA marca nova fase da comunicação da GWM

A produção combina IA e curadoria humana, com mais de 700 horas de trabalho, 37 profissionais envolvidos e seleção de casting com atores virtuais

Vitória
Publicado em 30/01/2026 às 12h02
Comercial 100% criado por IA marca nova fase da comunicação da GWM
O protagonista da campanha é o Haval H6, SUV híbrido que liderou as vendas da categoria em 2025. Crédito: divulgação

A GWM lançou o primeiro comercial automotivo do Brasil produzido integralmente com inteligência artificial. A iniciativa estreia a nova campanha do GWM Haval H6, SUV híbrido que liderou as vendas da categoria em 2025, e sinaliza o avanço da montadora na adoção de IA como ferramenta estratégica de comunicação e posicionamento no mercado brasileiro.

O filme foi desenvolvido em parceria com a Jellyfish e utiliza o VEO3, modelo de geração de vídeos por inteligência artificial do Google. Toda a produção foi realizada por meio de IA generativa, com curadoria humana ao longo do processo criativo, integrando tecnologia e direção narrativa.

A campanha apresenta o conceito “o carro que conhece você” e insere o Haval H6 como parte da rotina do consumidor, destacando recursos de conectividade e personalização, como comandos de voz com IA, reconhecimento facial com ajustes automáticos e sistemas de assistência ao motorista. A proposta é associar inovação tecnológica à experiência de uso no dia a dia.

Apesar do uso integral de inteligência artificial na geração das imagens, o projeto envolveu 37 profissionais e demandou mais de 700 horas de trabalho. A produção passou por etapas como casting virtual — com seis atores digitais criados por IA, dos quais três foram selecionados —, definição de cenários, figurinos, falas e trilha sonora, também gerada por inteligência artificial.

O desenvolvimento do filme levou 56 dias e resultou na criação de 2.076 cenas virtuais, equivalentes a mais de quatro horas de material, até a edição final com 37 cenas. A produção ficou a cargo da Drift Works.

A campanha também se conecta à estratégia global da GWM de integração entre dados, software, hardware e inteligência artificial, alinhada à plataforma GWM ONE, apresentada em eventos internacionais como a CES Las Vegas. O comercial já está em veiculação em canais digitais e plataformas de vídeo, como YouTube, Netflix e Meta, além do aplicativo My GWM, ampliando a presença da marca em ambientes digitais e reforçando o uso da IA como vetor de diferenciação no setor automotivo.

O empresário Celso Abreu, CEO da Dynamis Facilities, e a executiva de contas da Rede Gazeta, Marcela Souza
O empresário Celso Abreu, CEO da Dynamis Facilities, e a executiva de contas, Marcela Souza. Crédito: divulgação

Disruption Summer Summit: 14 horas de imersão voltadas à visão estratégica e liderança de alto nível

Na semana passada, Vitória foi palco da 20ª edição do Disruption Summer Summit, realizada na Casa Villani, reunindo 300 líderes empresariais em 14 horas de imersão voltadas à visão estratégica, inovação e liderança de alto nível. 

O encontro reforçou seu posicionamento como um espaço qualificado de troca entre executivos atentos às transformações do mercado e às novas formas de liderar. 

Com uma programação focada em estratégia, visibilidade e alta performance, o summit contou com dois grandes nomes no palco: Marcelo Toledo, empresário com passagem por empresas como Nubank, Oi e Payleven; e Paula Barcellos, CEO do Grupo Águia Branca, uma das maiores empresas do transporte rodoviário de passageiros do país. 

Além do conteúdo, o evento apostou em uma experiência completa, com momentos de networking guiado, conexões de valor e encerramento com banda ao vivo. O empresário Celso Abreu, CEO da Dynamis Facilities, marcou presença, reforçando a importância do networking qualificado como alavanca de crescimento entre lideranças. E a executiva de contas da Rede Gazeta, Marcela Souza, também esteve no evento, acompanhando de perto um ambiente voltado à geração de negócios e à troca entre a elite empresarial capixaba. 

Consolidado como um movimento contínuo, o Disruption Summer Summit se firma como um espaço relevante para quem está à frente de negócios e busca se manter em movimento, conectado à inovação, à estratégia e aos desafios do próximo ciclo.

Cooabriel participa da Gulfood 2026, principal feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio

A Cooabriel participa da Gulfood 2026, principal feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio, que começo no dia 26 e vai até esta sexta-feira,  30/01, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. 

A presença no evento integra a estratégia da cooperativa de diversificação de atividades e de atuação mais consistente no mercado de pimenta-do-reino, movimento impulsionado pela incorporação da Coopbac, referência no segmento de especiarias.

Considerada uma das maiores vitrines globais do setor, a Gulfood chega à sua 31ª edição com números históricos: mais de 8.500 expositores, representantes de 195 países e cerca de 1,5 milhão de produtos apresentados, pela primeira vez, em dois espaços simultâneos: o Dubai World Trade Centre e o Dubai Exhibition Centre.

Para a Cooabriel, a participação tem foco na ampliação de mercados, no fortalecimento do relacionamento com clientes já consolidados e na prospecção de novas oportunidades comerciais. 

Representando a cooperativa no evento, o coordenador de exportação Filipe Pirola da Silva destaca o potencial de conexão com distribuidores e importadores internacionais. Já o superintendente geral, Carlos Augusto Pandolfi, ressalta a importância de acompanhar tendências e movimentos do mercado global.

Além da pimenta-do-reino, a cooperativa também apresenta na feira o café conilon, principal produto de seu portfólio, reforçando a presença capixaba em um dos mais relevantes encontros internacionais da cadeia de alimentos.

Nova agência do Sicoob
Nova agência do Sicoob. Crédito: divulgação

Sicoob inaugura segunda agência em Iúna, área estratégica para o agronegócio

O Sicoob inaugurou no último dia 14/01 a sua segunda agência em Iúna, ampliando a presença do cooperativismo financeiro na região do Caparaó capixaba, área estratégica para o turismo e o agronegócio do Espírito Santo. A nova unidade reforça o compromisso da cooperativa com a inclusão financeira, o relacionamento próximo com os cooperados e o fortalecimento da economia local. 

Com raízes no Espírito Santo, o Sicoob mantém uma relação histórica com o município desde 1999, quando Iúna recebeu um dos primeiros pontos de atendimento do Sicoob Sul-Serrano. Atualmente, a cooperativa soma quase 8 mil cooperados em uma cidade com pouco mais de 30 mil habitantes, evidenciando a força do modelo cooperativista na região. 

A estrutura da nova agência amplia a capacidade de atendimento e relacionamento, e conta com um auditório para 190 pessoas, voltado à realização de capacitações, encontros institucionais e iniciativas de desenvolvimento social e econômico. 

Para o presidente do Sicoob Sul-Serrano, Cleto Venturim, a inauguração marca um novo momento da atuação no município. “Iúna sempre teve um papel muito especial na história do Sicoob Sul-Serrano. Este novo espaço reforça a nossa presença na cidade e foi pensado para ir além do atendimento financeiro, funcionando como um ambiente de relacionamento, aprendizado e fortalecimento dos negócios locais”, afirma. 

A inauguração ocorre em um contexto de crescimento consistente do sistema regional. Ao final de 2025, o Sicoob ES atingiu a marca de 1 milhão de cooperados e distribuiu mais de R$ 330 milhões em juros sobre o capital. Com a nova unidade, o sistema passa a contar com 143 pontos de atendimento no Espírito Santo.

