Unimed Vitória inaugura unidade com 44 novos leitos no Vila Velha Hospital

Fabiano Pimentel, diretor-presidente da Unimed Vitória, durante solenidade de inauguração da unidade. Crédito: divulgação

A Unimed Vitória deu mais um passo na expansão de sua rede própria com o início da operação de uma nova unidade assistencial no sétimo andar do Vila Velha Hospital, no bairro Divino Espírito Santo. Sob gestão exclusiva da cooperativa, o espaço amplia a capacidade instalada da operadora com a incorporação de 44 novos leitos de internação, estrutura completa de hotelaria hospitalar, equipe própria e corpo clínico especializado.



A abertura reforça a estratégia de verticalização e fortalecimento da retaguarda hospitalar da Unimed Vitória, aumentando a eficiência operacional, controle assistencial e capacidade de resposta à demanda, especialmente no cuidado a pacientes crônicos. A unidade será destinada exclusivamente a pacientes regulados pela cooperativa, sem atendimento direto ao público, o que reforça o foco em gestão integrada da jornada do cuidado.

"Trata-se de uma unidade exclusiva, pensada para fortalecer a retaguarda hospitalar e ampliar o cuidado com pacientes crônicos, além de gerar novas oportunidades para nossos cooperados e colaboradores. Seguimos investindo, crescendo e colocando as pessoas no centro das nossas decisões", disse o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel.

A solenidade de inauguração reuniu a diretoria executiva da Unimed Vitória e representantes do Vila Velha Hospital e do Sistema OCB-ES, sinalizando o alinhamento institucional e cooperativista do projeto. A diretora de Recursos Próprios da Unimed Vitória, Adriana Botti, destacou que o novo espaço amplia a capacidade assistencial da Unimed Vitória, agora com ainda mais presença em Vila Velha.

“Entregamos mais estrutura, qualidade e um ambiente seguro, moderno e humanizado para o cuidado com nossos clientes. O projeto reflete o trabalho coletivo de muitas mãos e o orgulho de fazer parte de uma cooperativa que cresce sem perder sua essência: cuidar de pessoas”, finalizou.

