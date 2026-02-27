Conteúdo Gestão de Marcas celebra 20 anos com nova sede e expansão estadual

Crédito: divulgação

A Conteúdo Gestão de Marcas entra em 2026 celebrando 20 anos de atuação e abrindo um novo ciclo de crescimento. A agência acaba de inaugurar nova sede em Cachoeiro de Itapemirim e oficializa sua expansão para a Grande Vitória, movimento que amplia presença territorial e reforça posicionamento estratégico no mercado capixaba.



Fundada em 2006, no Sul do Estado, a Conteúdo construiu sua trajetória com uma proposta que vai além da publicidade tradicional, integrando estratégia, posicionamento e comunicação. Ao longo dessas duas décadas, a agência consolidou atuação em branding, comunicação institucional, marketing político, produção de conteúdo e estratégia digital, com projetos relevantes para o setor público e privado.

A nova sede em Cachoeiro simboliza mais do que uma mudança física. O espaço foi estruturado para suportar uma operação mais robusta e orientada por dados, reunindo áreas criativas integradas, núcleo de inteligência, estúdios de conteúdo e audiovisual, além de frentes voltadas à inovação e ao uso de inteligência artificial aplicada à comunicação. Já a chegada à Grande Vitória aproxima a agência dos principais centros corporativos e institucionais do Espírito Santo, ampliando oportunidades de negócios, fortalecendo relacionamentos estratégicos e elevando o nível de competitividade da operação.

O reconhecimento do mercado acompanha essa evolução. Em 2024, a Conteúdo foi eleita Agência Regional do Ano no Prêmio Colibri, principal premiação da publicidade capixaba. Em 2025, manteve protagonismo ao figurar entre as cinco agências mais bem avaliadas do Estado.

Para o diretor Gustavo Coelho, o momento reflete a maturidade de um planejamento de longo prazo e a capacidade de atuar com maior escala e complexidade. Já a sócia Neide Vinco destaca que a expansão é resultado da confiança construída com clientes e de um time alinhado à excelência.

