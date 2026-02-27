Pelo mercado
Conteúdo Gestão de Marcas celebra 20 anos com nova sede e expansão estadual

A agência acaba de inaugurar nova sede em Cachoeiro de Itapemirim e oficializa sua expansão para a Grande Vitória, movimento que amplia presença territorial e reforça posicionamento estratégico no mercado capixaba

Vitória
Publicado em 27/02/2026 às 17h50
Crédito: divulgação

A Conteúdo Gestão de Marcas entra em 2026 celebrando 20 anos de atuação e abrindo um novo ciclo de crescimento. A agência acaba de inaugurar nova sede em Cachoeiro de Itapemirim e oficializa sua expansão para a Grande Vitória, movimento que amplia presença territorial e reforça posicionamento estratégico no mercado capixaba.

Fundada em 2006, no Sul do Estado, a Conteúdo construiu sua trajetória com uma proposta que vai além da publicidade tradicional, integrando estratégia, posicionamento e comunicação. Ao longo dessas duas décadas, a agência consolidou atuação em branding, comunicação institucional, marketing político, produção de conteúdo e estratégia digital, com projetos relevantes para o setor público e privado.

A nova sede em Cachoeiro simboliza mais do que uma mudança física. O espaço foi estruturado para suportar uma operação mais robusta e orientada por dados, reunindo áreas criativas integradas, núcleo de inteligência, estúdios de conteúdo e audiovisual, além de frentes voltadas à inovação e ao uso de inteligência artificial aplicada à comunicação. Já a chegada à Grande Vitória aproxima a agência dos principais centros corporativos e institucionais do Espírito Santo, ampliando oportunidades de negócios, fortalecendo relacionamentos estratégicos e elevando o nível de competitividade da operação.

O reconhecimento do mercado acompanha essa evolução. Em 2024, a Conteúdo foi eleita Agência Regional do Ano no Prêmio Colibri, principal premiação da publicidade capixaba. Em 2025, manteve protagonismo ao figurar entre as cinco agências mais bem avaliadas do Estado.

Para o diretor Gustavo Coelho, o momento reflete a maturidade de um planejamento de longo prazo e a capacidade de atuar com maior escala e complexidade. Já a sócia Neide Vinco destaca que a expansão é resultado da confiança construída com clientes e de um time alinhado à excelência. 

Bluzz Saúde também entrou em quadra no Aldeia Open, em Guarapari
Crédito: divulgação

Bluzz Saúde entra em quadra no Aldeia Open, em Guarapari

Bluzz Saúde também entrou em quadra no Aldeia Open, em Guarapari. Entre uma partida e outra, o cuidado foi parte essencial do jogo durante o Aldeia Open, tradicional torneio de tênis e beach tennis realizado no Condomínio Aldeia da Praia, em Guarapari. 

Em sua 36ª edição, o evento, que acontece no feriado de Carnaval, reúne esporte e bem-estar, combinação que já virou marca registrada da competição. Ao longo dos quatro dias, mais de 600 pessoas circularam pelo torneio.

Nesta edição, o Espaço Saúde foi um oferecimento da Bluzz Saúde e contou com suporte completo aos atletas com estrutura de recovery e atendimentos básicos. O espaço contou com massagem, botas de compressão, crioterapia, aferição de pressão e acompanhamento voltado à recuperação dos jogadores, garantindo segurança e bem-estar durante toda a programação.

À frente da operadora, o ceo Marcio Almeida destacou que iniciativas como essa refletem o propósito da marca. “Acreditamos em um cuidado que vai além do consultório. Estar presente em eventos esportivos reforça nosso compromisso com a prevenção, qualidade de vida e acompanhamento contínuo”, disse.

A presença no torneio acontece em um momento de expansão da Bluzz no Espírito Santo. Na última semana, a operadora inaugurou sua nova clínica em Cariacica, fortalecendo a atuação na Grande Vitória, onde já mantém unidades em Vitória, Serra e Vila Velha, além de Linhares. A nova estrutura integra o modelo multiprofissional da marca, inspirado nas chamadas Zonas Azuis, com foco em prevenção, proximidade e cuidado humano.

Fucape Business School passa a abrigar o Base27
Crédito: divulgação

Fucape Business School passa a abrigar o Base27 em seu Talent Hub

A Fucape Business School adiciona um novo capítulo à sua trajetória como polo de formação e articulação das lideranças. A escola passa a abrigar o Base27 em seu Talent Hub, movimento que reforça a conexão entre conhecimento acadêmico, mercado e iniciativas com impacto direto para o desenvolvimento do Espírito Santo. 

A chegada do Base27 amplia o papel da Fucape como destino de executivos e decisores de algumas das maiores empresas do Estado e consolida um ambiente em que ideias, estratégia e execução passam a conviver de forma ainda mais próxima.

“A Fucape nasceu para transformar a sociedade e a economia por meio da educação em negócios. Tornou-se, ao longo dos anos, um ponto de encontro de líderes que buscam excelência e transformação. Receber o Base27 fortalece essa missão e amplia nossa capacidade de conectar empresas e lideranças em torno do desenvolvimento do Espírito Santo”, afirma Carlos Nossa, CEO da instituição.

Com o hub integrado à escola, a expectativa é de uma agenda mais intensa de encontros estratégicos, articulação entre empresas e lideranças e projetos desenhados para sair do papel. A proposta é posicionar o Espírito Santo de forma ainda mais relevante no mapa das decisões empresariais que movimentam o país.

“Escolher a Fucape para sediar o maior hub de inovação corporativa do Estado é uma decisão estratégica. Nosso objetivo é estar próximos das lideranças empresariais, em um ambiente que conecta formação, conhecimento e prática para gerar transformação”, destaca Michele Janovik, CEO do Base27.

