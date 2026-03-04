Pelo mercado
Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Com quase 4 mil lojas em 16 países, Boticário é reconhecido como o maior varejo de beleza do mundo

Prestes a completar 50 anos, a marca, que nasceu como uma pequena farmácia de manipulação no Centro de Curitiba, se transformou em um ecossistema internacional com três fábricas, oito centros de distribuição no Brasil e em Portugal, e mais de 21 mil colaboradores diretos

Vitória
Publicado em 04/03/2026 às 13h28
Com quase 4 mil lojas em 16 países, O Boticário é reconhecido como a maior varejo de beleza do mundo
Crédito: divulgação

Às vésperas de completar 50 anos, O Boticário alcança um marco simbólico e estratégico: foi reconhecido pela Euromonitor International como o maior varejo de beleza do mundo em número de lojas, segundo levantamento global de 2025 com dados de 2024. Com quase 4 mil pontos de venda e operação em 16 países, a marca brasileira supera players centenários e consolida um modelo que alia escala, eficiência e forte conexão com o consumidor.

O negócio que começou em 1977 como uma pequena farmácia de manipulação no centro de Curitiba transformou-se em um ecossistema internacional de alta tecnologia, com três fábricas, oito centros de distribuição no Brasil e em Portugal, escritórios em mercados estratégicos e mais de 21 mil colaboradores diretos. No Brasil, está presente em 1.655 cidades, combinando capilaridade nacional com presença internacional estruturada.

O pioneirismo no modelo de franchising, iniciado pela marca, foi o motor decisivo para a expansão do O Boticário, que esteve entre as primeiras a apostar nesse modelo de negócio e inaugurou sua primeira unidade franqueada em Brasília (DF), em 1980, poucos anos após o início da operação. A estratégia ganhou tração após o sucesso da unidade no Aeroporto Internacional Afonso Pena, que serviu como vitrine nacional e provocou o potencial de replicabilidade da marca.

“A abertura da loja no aeroporto foi um divisor de águas porque nos colocou em contato com o Brasil inteiro e deixou claro que havia espaço para crescer além do Paraná. Na sequência, demos um passo pioneiro com a primeira franquia, em um momento em que o franchising ainda engatinhava no país. Foi assim que estruturamos uma rede sólida com parceiros locais e aceleramos nossa capilaridade e visibilidade. Se hoje somos a número 1 em lojas de beleza no mundo todo, é porque soubemos trabalhar a excelência na execução do atendimento ao consumidor em nossas lojas, ou como preferimos chamar, nossos templos”, afirma Artur Grynbaum, Vice-Presidente do Conselho do Grupo Boticário. 

A internacionalização é pautada pela adaptação local sem perder a identidade brasileira. Em Portugal, opera com lojas próprias; na Colômbia, mantém forte presença física; e, em outros mercados da América Latina e da África, atua por meio de parceiros e formatos flexíveis. O reconhecimento da Euromonitor não apenas chancela a dimensão da rede, mas confirma a capacidade da marca de transformar vínculo emocional em performance global — um ativo estratégico que posiciona o grupo no topo do varejo mundial de beleza.

Veja também

MedSênior leva idosos ao gramado em ação nas quartas de final do Capixabão
Conteúdo Gestão de Marcas celebra 20 anos com nova sede e expansão estadual
Verão Bem-Estar encerra temporada com experiências e estratégias de valor para marcas

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.