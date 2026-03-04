Crédito: divulgação

Às vésperas de completar 50 anos, O Boticário alcança um marco simbólico e estratégico: foi reconhecido pela Euromonitor International como o maior varejo de beleza do mundo em número de lojas, segundo levantamento global de 2025 com dados de 2024. Com quase 4 mil pontos de venda e operação em 16 países, a marca brasileira supera players centenários e consolida um modelo que alia escala, eficiência e forte conexão com o consumidor.



O negócio que começou em 1977 como uma pequena farmácia de manipulação no centro de Curitiba transformou-se em um ecossistema internacional de alta tecnologia, com três fábricas, oito centros de distribuição no Brasil e em Portugal, escritórios em mercados estratégicos e mais de 21 mil colaboradores diretos. No Brasil, está presente em 1.655 cidades, combinando capilaridade nacional com presença internacional estruturada.

O pioneirismo no modelo de franchising, iniciado pela marca, foi o motor decisivo para a expansão do O Boticário, que esteve entre as primeiras a apostar nesse modelo de negócio e inaugurou sua primeira unidade franqueada em Brasília (DF), em 1980, poucos anos após o início da operação. A estratégia ganhou tração após o sucesso da unidade no Aeroporto Internacional Afonso Pena, que serviu como vitrine nacional e provocou o potencial de replicabilidade da marca.

“A abertura da loja no aeroporto foi um divisor de águas porque nos colocou em contato com o Brasil inteiro e deixou claro que havia espaço para crescer além do Paraná. Na sequência, demos um passo pioneiro com a primeira franquia, em um momento em que o franchising ainda engatinhava no país. Foi assim que estruturamos uma rede sólida com parceiros locais e aceleramos nossa capilaridade e visibilidade. Se hoje somos a número 1 em lojas de beleza no mundo todo, é porque soubemos trabalhar a excelência na execução do atendimento ao consumidor em nossas lojas, ou como preferimos chamar, nossos templos”, afirma Artur Grynbaum, Vice-Presidente do Conselho do Grupo Boticário.

A internacionalização é pautada pela adaptação local sem perder a identidade brasileira. Em Portugal, opera com lojas próprias; na Colômbia, mantém forte presença física; e, em outros mercados da América Latina e da África, atua por meio de parceiros e formatos flexíveis. O reconhecimento da Euromonitor não apenas chancela a dimensão da rede, mas confirma a capacidade da marca de transformar vínculo emocional em performance global — um ativo estratégico que posiciona o grupo no topo do varejo mundial de beleza.

