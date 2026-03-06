Vitória vai ganhar country club de alto padrão com foco em esporte, bem-estar e convivência

Os esportes de raquete ocupam papel central na identidade do Vitória Country Club, e o tênis terá protagonismo na estrutura. Crédito: divulgação

Vitória vai ganhar um novo empreendimento voltado ao esporte, bem-estar e convivência: o Vitória Country Club. O projeto será construído na área do aeroporto da capital e propõe um espaço pensado para integrar atividades esportivas - tendo como eixo central os esportes de raquete, gastronomia, lazer e momentos em família em uma rotina que combine qualidade de vida e praticidade com lifestyle wellness.



De acordo com os sócios, a proposta do clube privado é funcionar como uma extensão da vida cotidiana dos membros – um ambiente que permita conciliar diferentes dimensões da rotina no mesmo lugar. A ideia é reunir esporte, trabalho, convivência social e momentos em família em um espaço pensado com exclusividade.

Os esportes de raquete ocupam papel central na identidade do Vitória Country Club, e a modalidade do tênis terá protagonismo na estrutura esportiva. O projeto prevê quadras e estrutura robusta à prática da modalidade, reforçando o conceito de um clube voltado ao estilo de vida ativo.

O Vitória Country Club terá projeto assinado pela Bernardes Arquitetura, escritório com sedes no Rio, São Paulo e Lisboa . Crédito: divulgação

À frente do empreendimento está o empresário Marcelo Santos Neves, fundador do Empório Joaquim, que traz também experiência em clubes privados nos Estados Unidos. Ao seu lado, como sócio-fundador e idealizador do projeto, está André Chieppe, CFO e diretor de relação com investidores da VIXPar e membro do conselho do grupo Águia Branca.

André Chieppe sócio-fundador do Vitória Country Club “O nosso objetivo é oferecer uma ‘segunda casa’ aos membros, unindo rotina, lazer e bem-estar”

Com cerca de 22 mil metros quadrados de área, o Vitória Country Club terá projeto assinado pela Bernardes Arquitetura, escritório com sedes no Rio de Janeiro, São Paulo e Lisboa e reconhecido por projetos ligados à hotelaria, ao design contemporâneo e a empreendimentos de alto padrão. Será o primeiro trabalho da empresa no Espírito Santo.

A estrutura do clube inclui wellness center com spa, sauna, banho de gelo e academia; health club com apoio nutricional; kids club com atividades educativas; além de restaurantes, bares, áreas sociais, lounges de convivência, coworking e business lounge — espaços pensados para permitir que trabalho, lazer e bem-estar façam parte da mesma rotina.

À frente do empreendimento está o empresário Marcelo Santos Neves, fundador do Empório Joaquim. Crédito: divulgação

Segundo Marcelo Santos Neves, a proposta combina elementos de clubes tradicionais com uma visão contemporânea de uso do espaço e da rotina. O projeto se inspira em referências internacionais como Monte Carlo Country Club (França) e Casa Cipriani (EUA). A previsão é que as obras tenham início em 2027, com inauguração prevista para 2029.

Osteria italiana

Antes mesmo do início das obras, o Vitória Country Club vai inaugurar, em agosto de 2026, o Via Verdi, uma osteria italiana na Praia do Canto. O restaurante será comandado pelo chef italiano Salvatore Loi, com trajetória em hotéis e restaurantes na Europa e destaque na cena gastronômica de São Paulo, atualmente chef e sócio do Modern Mamma Osteria, eleita a Melhor Trattoria de São Paulo. O Via Verdi pertencerá ao clube, mas será aberto ao público.

Carlos Frederico Buloto Schmitd, Luiza Vallory Alochio, Bruno Beber Machado, Grazielle Grilo, Claudio Brito e Marcelo Rodrigues Crespo. Crédito: divulgação

Thuzza Machado, diretora da Mulher Advogada da OAB-ES; Nara Borgo, secretária de Estado de Direitos Humanos; Erica Neves, presidente da OAB-ES; Claudia Dematte, delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil; e Cris Samorini, vice-prefeita de Vitória. Crédito: divulgação

Bruno acompanhou toda a jornada dos atletas, desde a hospedagem no Disney’s All-Star Music Resort até a largada no EPCOT. Crédito: divulgação

A Gazeta integra o Saiba mais