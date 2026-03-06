Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Vitória vai ganhar country club de alto padrão com foco em esporte, bem-estar e convivência

Inspirado nos clubes privados internacionais, o projeto reúne estrutura para esportes de raquete, wellness center e espaços de convivência em área de 22 mil m² na região do aeroporto

Vitória
Publicado em 06/03/2026 às 17h05
Os esportes de raquete ocupam papel central na identidade do Vitória Country Club, e o tênis terá protagonismo na estrutura. Crédito: divulgação
Vitória vai ganhar um novo empreendimento voltado ao esporte, bem-estar e convivência: o Vitória Country Club. O projeto será construído na área do aeroporto da capital e propõe um espaço pensado para integrar atividades esportivas - tendo como eixo central os esportes de raquete, gastronomia, lazer e momentos em família em uma rotina que combine qualidade de vida e praticidade com lifestyle wellness.

De acordo com os sócios, a proposta do clube privado é funcionar como uma extensão da vida cotidiana dos membros – um ambiente que permita conciliar diferentes dimensões da rotina no mesmo lugar. A ideia é reunir esporte, trabalho, convivência social e momentos em família em um espaço pensado com exclusividade.

Os esportes de raquete ocupam papel central na identidade do Vitória Country Club, e a modalidade do tênis terá protagonismo na estrutura esportiva. O projeto prevê quadras e estrutura robusta à prática da modalidade, reforçando o conceito de um clube voltado ao estilo de vida ativo.

Vitória Country Club
O Vitória Country Club terá projeto assinado pela Bernardes Arquitetura, escritório com sedes no Rio, São Paulo e Lisboa . Crédito: divulgação

À frente do empreendimento está o empresário Marcelo Santos Neves, fundador do Empório Joaquim, que traz também experiência em clubes privados nos Estados Unidos. Ao seu lado, como sócio-fundador e idealizador do projeto, está André Chieppe, CFO e diretor de relação com investidores da VIXPar e membro do conselho do grupo Águia Branca.

André Chieppe

sócio-fundador do Vitória Country Club

“O nosso objetivo é oferecer uma ‘segunda casa’ aos membros, unindo rotina, lazer e bem-estar”

Com cerca de 22 mil metros quadrados de área, o Vitória Country Club terá projeto assinado pela Bernardes Arquitetura, escritório com sedes no Rio de Janeiro, São Paulo e Lisboa e reconhecido por projetos ligados à hotelaria, ao design contemporâneo e a empreendimentos de alto padrão. Será o primeiro trabalho da empresa no Espírito Santo.

A estrutura do clube inclui wellness center com spa, sauna, banho de gelo e academia; health club com apoio nutricional; kids club com atividades educativas; além de restaurantes, bares, áreas sociais, lounges de convivência, coworking e business lounge — espaços pensados para permitir que trabalho, lazer e bem-estar façam parte da mesma rotina.

À frente do empreendimento está o empresário Marcelo Santos Neves, fundador do Empório Joaquim. Crédito: divulgação
Segundo Marcelo Santos Neves, a proposta combina elementos de clubes tradicionais com uma visão contemporânea de uso do espaço e da rotina. O projeto se inspira em referências internacionais como Monte Carlo Country Club (França) e Casa Cipriani (EUA). A previsão é que as obras tenham início em 2027, com inauguração prevista para 2029.

Osteria italiana

Antes mesmo do início das obras, o Vitória Country Club vai inaugurar, em agosto de 2026, o Via Verdi, uma osteria italiana na Praia do Canto. O restaurante será comandado pelo chef italiano Salvatore Loi, com trajetória em hotéis e restaurantes na Europa e destaque na cena gastronômica de São Paulo, atualmente chef e sócio do Modern Mamma Osteria, eleita a Melhor Trattoria de São Paulo. O Via Verdi pertencerá ao clube, mas será aberto ao público.

Nova diretoria da Unimed Sul Capixaba
Carlos Frederico Buloto Schmitd, Luiza Vallory Alochio, Bruno Beber Machado, Grazielle Grilo, Claudio Brito e Marcelo Rodrigues Crespo. Crédito: divulgação

Unimed Sul Capixaba elege nova diretoria

A Unimed Sul Capixaba elegeu sua nova diretoria para o período de 2026 a 2030 durante Assembleia Geral Ordinária realizada na última terça-feira (3). O médico Bruno Beber Machado, que atuava como vice-presidente, assume agora o comando da cooperativa. 

A nova diretoria também será composta pela vice-presidente Grazielle Grillo, pelo diretor financeiro Carlos Frederico Buloto Schmitd, pelo diretor de Recursos Próprios Claudio Brito, pelo diretor de Mercado Marcelo Rodrigues Crespo e pela diretora de Provimento de Saúde Luiza Vallory Alochio. 

Com 104 mil clientes, 477 médicos cooperados e mais de 1,2 mil colaboradores, a cooperativa inicia um novo ciclo administrativo focado na ampliação de serviços, investimentos em tecnologia e fortalecimento do modelo assistencial. 

A meta da nova gestão é manter o ritmo de crescimento e consolidar a Unimed Sul Capixaba como referência em saúde suplementar no Sul do Espírito Santo.

Thuzza Machado, diretora da Mulher Advogada da OAB-ES; Nara Borgo, secretária de Estado de Direitos Humanos; Erica Neves, presidente da OAB-ES; Claudia Dematte, delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil; e Cris Samorini, vice-prefeita de Vitória. Crédito: divulgação
OAB promove caminhada "Todas por Elas" na orla de Camburi

A OAB-ES promove neste domingo (8) o evento “Todos por Elas”, na Orla de Camburi, em Vitória. A mobilização reunirá instituições públicas e entidades da sociedade civil em um ato inédito no Estado voltado à valorização feminina e ao enfrentamento da violência contra a mulher. 

A programação começa às 8h com uma caminhada simbólica entre os quiosques K1 e K5 da orla. Em seguida, no bolsão 3, em frente ao antigo Hotel Aruan, será montada uma estrutura com serviços institucionais, atividades de bem-estar e atrações para toda a família, incluindo espaço infantil com brincadeiras, pintura e distribuição de pipoca e picolé. 

Entre as ações previstas está a presença do Ônibus Rosa, iniciativa itinerante de combate à violência doméstica desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em parceria com a Polícia Civil do Espírito Santo. 

Segundo a presidente da OAB-ES, Erica Neves, o objetivo é mobilizar a sociedade para ampliar o debate sobre direitos e proteção das mulheres. “A defesa das mulheres não é uma pauta exclusiva delas, é um compromisso coletivo. Quando reunimos diversas instituições em um mesmo movimento, mostramos que é possível transformar conscientização em atitude concreta”, afirma.

Bruno acompanhou toda a jornada dos atletas, desde a hospedagem no Disney’s All-Star Music Resort até a largada no EPCOT. Crédito: divulgação
Premium busca inspiração na Disney para elevar experiência em corridas no Espírito Santo

A experiência de transformar corridas em grandes plataformas de entretenimento e conexão com marcas levou Bruno Bourguignon, sócio da Premium Comunicação Integrada de Marketing, a participar como observador técnico do runDisney Princess Half Marathon Weekend, realizado no Walt Disney World Resort, em Orlando.

Considerado uma das maiores referências mundiais na integração entre esporte, entretenimento e experiência de marca, o evento reúne provas de 5 km, 10 km, meia maratona e desafios combinados, mobilizando cerca de 40 mil participantes de diferentes países. 

Bruno acompanhou toda a jornada dos atletas, desde a hospedagem no Disney’s All-Star Music Resort até a largada no EPCOT. A prova de 10 quilômetros, inspirada no filme Moana, reuniu mais de 12 mil concluintes, em sua maioria mulheres.

A retirada de kits aconteceu no ESPN Wide World of Sports Complex, transformado em uma grande feira temática com ativações de patrocinadores, loja oficial e produtos exclusivos. Segundo o empresário, o diferencial está na construção de uma jornada imersiva que começa antes da prova e se estende até a celebração final, com personagens, DJs, cenários e medalhas de alto padrão. 

Especialista na organização de corridas com estratégia de branding e impacto social, Bruno pretende aplicar os aprendizados em projetos realizados no Espírito Santo, como a Claro Maratona do Sol, a Corrida da Penha, a Meia Maratona dos Reis Magos e o Pedra Menina Running Challenge. 

A Premium Comunicação Integrada de Marketing é a única empresa capixaba associada à Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor, entidade que reúne organizadores do setor no país.

