Ibef-ES debate produtividade e competitividade da economia capixaba

Executivos e empresários de diversos setores participaram de mais uma edição do CEO Meeting promovido pelo IBEF-ES, encontro que reuniu CEOs, CFOs e lideranças empresariais para discutir caminhos para ampliar a produtividade e fortalecer a competitividade da economia capixaba. O presidente da entidade, Alecsandro Casassi, destacou o momento especial vivido pelo Instituto, que completa 40 anos em novembro, reforçando o papel da entidade como espaço de reflexão estratégica e troca de experiências entre lideranças. A elaboração da Carta Empresarial à Sociedade Capixaba, que reunirá propostas e reflexões sobre o tema da produtividade, foi o destaque do encontro.

Executivos e empresários de diversos setores participaram de mais uma edição do CEO Meeting promovido pelo IBEF-ES, encontro que reuniu CEOs, CFOs e lideranças empresariais para discutir caminhos para ampliar a produtividade e fortalecer a competitividade da economia capixaba. O presidente da entidade, Alecsandro Casassi, destacou o momento especial vivido pelo Instituto, que completa 40 anos em novembro, reforçando o papel da entidade como espaço de reflexão estratégica e troca de experiências entre lideranças. A elaboração da Carta Empresarial à Sociedade Capixaba, que reunirá propostas e reflexões sobre o tema da produtividade, foi o destaque do encontro.