Ibef-ES debate produtividade e competitividade da economia capixaba

Marcello Moraes, Alecsandro Casassi e Jorge Oliveira: no CEO Meeting promovido pelo IBEF-ES, encontro que reuniu CEOs, CFOs e lideranças empresariais para discutir caminhos para ampliar a produtividade e fortalecer a competitividade da economia capixaba. Crédito: Cacá Lima
O ES em pauta
Executivos e empresários de diversos setores participaram de mais uma edição do CEO Meeting promovido pelo IBEF-ES, encontro que reuniu CEOs, CFOs e lideranças empresariais para discutir caminhos para ampliar a produtividade e fortalecer a competitividade da economia capixaba. O presidente da entidade, Alecsandro Casassi, destacou o momento especial vivido pelo Instituto, que completa 40 anos em novembro, reforçando o papel da entidade como espaço de reflexão estratégica e troca de experiências entre lideranças. A elaboração da Carta Empresarial à Sociedade Capixaba, que reunirá propostas e reflexões sobre o tema da produtividade, foi o destaque do encontro.
Executivos e empresários de diversos setores participaram de mais uma edição do CEO Meeting promovido pelo IBEF-ES, encontro que reuniu CEOs, CFOs e lideranças empresariais para discutir caminhos para ampliar a produtividade e fortalecer a competitividade da economia capixaba. O presidente da entidade, Alecsandro Casassi, destacou o momento especial vivido pelo Instituto, que completa 40 anos em novembro, reforçando o papel da entidade como espaço de reflexão estratégica e troca de experiências entre lideranças. A elaboração da Carta Empresarial à Sociedade Capixaba, que reunirá propostas e reflexões sobre o tema da produtividade, foi o destaque do encontro.
INAUGURAÇÃO
A Città Engenharia e a Apex inauguraram oficialmente, na quinta-feira ( 12), a Casa Arti, o novo espaço de relacionamento do empreendimento Arti Design Living, na Praia da Costa, em Vila Velha. Na foto: Luiza Puppim, Natasha Morosky, Maria Carolina Puppim, Roberto Puppim e Mariana Duarte. Crédito: Camilla Baptistin
Chanel no SV
O Shopping Vitória e a Fragrance Maison promovem, no dia 18 de março, um coquetel exclusivo que marca a ativação da icônica grife francesa Chanel no Espírito Santo. O evento acontece na Praça Central do shopping, abrindo a temporada de experiência da marca, que permanecerá no local até 1º de abril. Com cerca de 25m² e ambientação premium, o espaço foi projetado para proporcionar ao público uma verdadeira imersão no universo da alta perfumaria, guiada por especialistas da marca. Entre as fragrâncias apresentadas estão clássicos como Chanel Nº 5, eternizado por Marilyn Monroe, além de Chance, Coco Mademoiselle, Bleu de Chanel e o lançamento Splendide. O Espírito Santo é o terceiro Estado do Brasil a receber a iniciativa.
Para matar saudade
A festa Remember Blow Up está com os últimos ingressos disponíveis para a edição 2026, que será realizada no dia 16 de maio, a partir das 20h, no espaço Na Vista, na Enseada do Suá, em Vitória. O evento promete lotar o espaço ao reunir fãs da música que marcou época nas pistas capixabas. Os ingressos estão à venda no site da Blueticket.
NA VOGUE
A capa da Vogue Brasil traz um brilho especial do Espírito Santo. A empresária e estilista Carol Bassi, fundadora da marca de moda homônima, posou para a revista usando um colar da capixaba Carolina Neves. A peça, de ouro 18k e fiel ao DNA colorido da joalheria, traz gemas vibrantes como rubi, citrino, ametista, esmeralda, turmalina rosa e topázio london. Com formas e lapidações que exploram geometrias e tonalidades, o colar cria uma sequência lúdica e sofisticada que ilumina a produção. O momento também reflete a fase de expansão da marca, que hoje soma 17 pontos de venda ao redor do mundo. Nessa semana, Carolina Neves lançou a campanha NEW MOVE, que traduz a evolução criativa da joalheria e reforça o conceito de joias autorais, atemporais e cheias de significado.
Foto: Anna Carolina Bassi posando pra Vogue, iluminada pelas joias de Carolina Neves
Fotografia: Guilherme Nabhan
Em São Paulo 1
A Vaz Desenvolvimento Imobiliário avança em sua estratégia de expansão nacional e prepara o lançamento de três condomínios horizontais de alto padrão em São Paulo. Os novos empreendimentos serão implantados nas cidades de Botucatu, Jau e Valinhos, polos reconhecidos pelo dinamismo econômico, qualidade de vida e forte valorização imobiliária. O presidente da companhia, Douglas Vaz, tem dividido sua agenda entre o Espírito Santo e São Paulo, além de Rondônia e Mato Grosso, onde também tem obras em andamento, para acompanhar pessoalmente a fase final de estruturação dos projetos, considerados estratégicos para o próximo ciclo de crescimento da empresa.
Em São Paulo 2
Os lançamentos seguirão o conceito que consolidou o sucesso do condomínio Fazenda Barão do Império, em Santa Leopoldina (ES), atualmente em desenvolvimento, com as fases A e B liberadas para construção. O empreendimento capixaba é reconhecido como o primeiro do Brasil com proposta agrogastronômica, integrando 1ª e 2ª moradia, natureza, produção e experiência. Com os novos lançamentos, a Vaz amplia sua presença no estado de São Paulo e fortalece sua atuação em produtos de alto padrão, conectando desenvolvimento imobiliário, natureza e geração de valor patrimonial.
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