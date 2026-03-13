Bistrô lança nova carta com jantar para amantes de vinho em Vitória

cultura e democracia

O secretário da Cultura do Espírito Santo, Fabricio Noronha, participou das gravações do documentário “MinC: Cultura e Democracia – O fio invisível da memória” que revisita a trajetória do Ministério da Cultura, desde sua criação, em 1985, até sua recente retomada. A produção, idealizada por Silvio Tendler, tem como objetivo registrar e analisar a história das políticas culturais brasileiras e o papel da cultura na consolidação da democracia no país. Durante a gravação, Noronha destacou a contribuição do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, entidade que presidiu entre 2021 e 2025 e que, há mais de quatro décadas, atua na articulação federativa das políticas culturais no Brasil. Segundo o secretário, o Fórum esteve presente em momentos decisivos dessa trajetória, desde os debates que acompanharam a criação do Ministério da Cultura até as mobilizações recentes que contribuíram para a aprovação das leis emergenciais para o setor cultural e da Política Nacional Aldir Blanc. A produção é realizada pela Caliban Filmes, com apoio do Ministério da Cultura (MinC) e da Fundação Casa de Rui Barbosa. O documentário parte do entendimento de que o Ministério da Cultura nasceu diretamente associado ao processo de redemocratização do Brasil e busca refletir sobre temas como diversidade cultural, fomento, direitos culturais e as relações entre Estado e sociedade.