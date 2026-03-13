Bistrô lança nova carta com jantar para amantes de vinho em Vitória

Vicente Jorge, Edilene Chieppe e Décio Chieppe. Crédito: Cacá Lima
O lançamento da Cave Réserve no Caçarola Bistrot foi muito além de uma simples dégustation; foi a consagração de uma parceria que eleva o Espírito Santo ao patamar dos endereços estrelados. O wine hunter Vicente Jorge — que degusta anualmente mais de 2.500 rótulos pelo mundo — Edilene Chieppe e a chef Bia Delmaestro receberam convidados para uma soirée regada a ícones. O desfile de taças incluiu o Château Providence Pomerol 2012 e o potente Barolo Big'd Big 2019, harmonizados com o Filet Mignon salsa stracotto. Entre as sobremesas, uma surpresa que emocionou Vicente Jorge: Trompe l’œil pure chocolat, um charuto de brownie com mousse de chocolate e ganache com licor Amarula. “Tenho três paixões na minha vida: Didi (Edilene Chieppe), Bruna (filha) e charutos”, disse ele. O grande diferencial da Cave Réserve do Caçarola é oferecer no bristô rótulos ultra premium, como o cobiçado Châteauneuf-du-Pape, pelo mesmo valor da venda direta ao consumidor, uma raridade absoluta que atende aos desejos dos amantes de vinho mais exigentes da Ilha.
EM NOVA YORK
A conferencista internacional e escritora capixaba Myrinha Vasconcellos homenageou a atriz Luiza Brunet durante o Encontro de Celebração das Conquistas da Mulher Brasileira no mundo, no Consulado do Brasil em Nova York. Crédito: Janice Rastrello
NO URUGUAI
Durante sua passagem por Punta Del Este, no Uruguai, onde participou do Encontro Internacional da Advocacia de Alto Padrão, como palestrante, a advogada capixaba, Dra Christina Magalhães, da Advocacia MQS, aproveitou para turistar pela cidade. Na foto, um clique na Marina Punta Del Este.
Conexões femininas
Alda Libardi e Marianne Assbu recebem Adriana e Carol Delmaestro e Dora e Laura Daher na primeira edição do projeto Conexões Femininas de 2026, que vai reuniu mães e filhas que, mesmo de gerações diferentes, se conectaram também no profissional. Será no dia 31 de março, no Caçarola Bistrot.
Show beneficente
O grupo Na Batida do Coração faz um show beneficente em prol da Ação Solidária Zona da Mata de Minas Gerais, neste sábado (14), na Praça Mário Elias Silva, às 18h, em Jardim Camburi. O público pode doar água, ração para pets, material de limpeza, itens de higiene pessoal e alimentos não-perecíveis para as vitímas das enchetes em MG.
O secretário da Cultura do Espírito Santo, Fabricio Noronha, participou das gravações do documentário “MinC: Cultura e Democracia – O fio invisível da memória” que revisita a trajetória do Ministério da Cultura, desde sua criação, em 1985, até sua recente retomada. A produção, idealizada por Silvio Tendler, tem como objetivo registrar e analisar a história das políticas culturais brasileiras e o papel da cultura na consolidação da democracia no país. Durante a gravação, Noronha destacou a contribuição do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, entidade que presidiu entre 2021 e 2025 e que, há mais de quatro décadas, atua na articulação federativa das políticas culturais no Brasil. Segundo o secretário, o Fórum esteve presente em momentos decisivos dessa trajetória, desde os debates que acompanharam a criação do Ministério da Cultura até as mobilizações recentes que contribuíram para a aprovação das leis emergenciais para o setor cultural e da Política Nacional Aldir Blanc. A produção é realizada pela Caliban Filmes, com apoio do Ministério da Cultura (MinC) e da Fundação Casa de Rui Barbosa. O documentário parte do entendimento de que o Ministério da Cultura nasceu diretamente associado ao processo de redemocratização do Brasil e busca refletir sobre temas como diversidade cultural, fomento, direitos culturais e as relações entre Estado e sociedade.
MÊS DA MULHER
Para celebrar o Dia Internacional das Mulheres, a construtora Cobra Engenharia promoveu um momento especial ao time feminino com a palestra de Fabíola Saqueto, coach e consultora em Comportamento Humano, seguida de um café da manhã em espaço reservado na Chocolateria Brasil, em Vitória. Na foto: Juliana Meriguetii, Gerente de RH; a palestrante Fabíola Saqueto, e Andréia Vieira, Gerente de Relacionamento e Jurídico. Crédito: Divulgação
Apartamentos prontos para lucrar 1
O mercado imobiliário não para de se reinventar. Registrando desempenho recorde e robusto em 2025, ele segue, em 2026 com excelentes perspectivas. Além das boas vendas, ele traz a reboque novos negócios que surgem para atender às demandas que o setor passa a apresentar. Atenta a essa movimentação, a empresária Renata Araújo inaugurou uma empresa para prestação de serviço único no Estado.
Apartamentos prontos para lucrar 2
Ela abriu a a By.Re, com o propósito de gerir imóveis que estão disponíveis para aluguel de curta temporada. Mais do que administrar reservas e cuidar da comunicação com os hóspedes, a By.Re se responsabiliza pela decoração e preparação dos apartamentos, entregando ao investidor uma solução pronta para entrar no mercado após a conclusão da obra.
O Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Espírito Santo (SINDAEES) celebrou seus 35 anos de fundação com uma solenidade especial marcada pela posse da nova diretoria. Representando a Fecomércio-ES, Marcus Magalhães, prestigiou a cerimônia. No registro, ele aparece ao lado do presidente do sindicato, Welington de Jesus Victoriano, em noite de celebração e reconhecimento à trajetória da instituição.
