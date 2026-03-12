Lideranças debatem desafios da carreira feminina em Vitória

Em celebração ao mês da mulher, a LeCard promoveu um encontro exclusivo para lideranças femininas. Com o tema “Desafios da Carreira Feminina: Impacto e Resultados”, o evento LeCard Talks aconteceu na manhã desta terça-feira (10), no Hotel Comfort Suites Vitória. O workshop contou com a participação de Karol Cavédo, do Up Health; e Ana Paula França, do Acelera Mulheres, sob a mediação de Roberta Kato, da Kato Consultoria. Além do bate-papo, o evento foi marcado pela presença da vice-prefeita de Vitória, Cris Samorini, e lideranças femininas de grandes empresas do Estado. Para encerrar o momento, uma linda apresentação em homenagem às mulheres, com a apresentação musical do Grupo Serenata D’ Favela.

CAFÉ DE NEGÓCIOS

A agenda de eventos de 2026 da Associação dos Empresários da Serra (ASES) começou na terça-feira (10), com a 231ª edição do tradicional Café de Negócios (Caneg) e recebeu como palestrante o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. O encontro aconteceu no Steffen Centro de Eventos, em Jardim Limoeiro, na Serra, reunindo empresários, lideranças e representantes de diferentes setores produtivos. Na foto: o vice-presidente da Ases Rafael Ribeiro, a vice-prefeita da Serra Gracimeri Gaviorno, a presidente da Ases, Leonelle Lamas e o governador Renato Casagrande. Crédito: Fabrício Lima

Mineira radicada no Espírito Santo, a poeta Anne Mahin é a mais nova imortal da Academia Espírito-Santense de Letras. Ela ocupará a cadeira número 12, tendo como patrono Gonçalo Soares da França. A posse será nesta quinta-feira (12), no auditório Hermógenes Lima Fonseca. Anne Mahin, que tem livros publicados no Brasil e no exterior, lançará sua sexta obra, "Pedra de Mó", durante o evento.

CASAMENTO

Nos dias 14 e 15 de março, das 10h às 21h, o Boulevard Shopping Vila Velha recebe a 15ª edição do Festival Verão de Luz, evento itinerante que vem se consolidando no Espírito Santo como referência em saúde integrativa, autoconhecimento e bem-estar. Com entrada gratuita, o festival reúne terapeutas, palestrantes e empreendedores criativos em um ambiente voltado ao cuidado com o corpo, a mente e a energia.

Depois de várias edições e de tanto carinho que a coleção Gratia recebeu, a empresária Rachel Pires junto com as designers Vitória Netto e Fernanda Trindade decidiram fazer uma reposição especial das t-shirts mais queridas. “Agora, vivendo esse tempo de quaresma, sentimos que era o momento perfeito para trazê-las de volta”, conta a empresária Rachel Pires.

HOMENAGEM

O CEO do Grupo Energisa, Ricardo Botelho, e o diretor-presidente da ES Gás, Fabio Bertollo, foram homenageados nesta terça-feira (10) com o Título de Cidadão Espírito-Santense, concedido pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A honraria reconhece pessoas que, mesmo não sendo naturais do estado, contribuem ativamente para o desenvolvimento e o prestígio do Espírito Santo. Na foto, os homenageados com o presidente da Assembleia Legislativa do ES, Marcelo Santos . Crédito: Divulgação

A empresária Rubia Zanelato da Kemp Empreendimentos reuniu colaboradoras da empresa e outras empresárias de diversos ramos para uma troca de experiências em virtude do mês da mulher. Na ocasião, ela fez palestra enaltecendo o poder da mulher que é capaz de estar em cargos de liderança. Rubia Zanelato, 53, fundadora e diretora da Kemp Engenheira, que está no mercado imobiliário capixaba há 29 anos. Engenheira civil por formação, Rubia lembra que logo após se formar, já fundou a empresa e desde então, a Kemp só tem crescido e prosperado no segmento. Atualmente, a Kemp Empreendimentos tem mais de 28 obras entre unidades prontas, em construção e lançamentos.

IA no Marketing À frente da ESPM Vitória, Fernando Manhães convida para a aula aberta “IA no Marketing: o algoritmo conquista, mas só a confiança retém”, que acontece na próxima quarta, dia 18, na plataforma online da escola. A aula, ministrada pelo professor Daniel Romeiro Mendes, é uma amostra do que a primeira pós-graduação da unidade no Estado promete trazer de conhecimento e reflexões. Um mergulho na intersecção entre Psicologia, Ética e Marketing, para discutir como os vieses cognitivos afetam as decisões automatizadas, o papel da empatia artificial e os desafios de privacidade, segurança e transparência.

Saúde dos rins No Dia Mundial do Rim, celebrado nesta quinta, 12 de março, um exemplo de como monitoramento e bons hábitos podem frear a progressão das doenças renais: programa desenvolvido pela MedSênior, focado no acompanhamento próximo, na orientação e na realização de exames simples como a dosagem de creatinina, envolvendo cerca de 900 beneficiários, garantiu que 95% dos pacientes conseguissem evitar doença ou controlar sua evolução (que, quando já instalada, varia do grau 1 ao 5, sendo o último o indicador de falência renal). Outros 2,5% já em grau avançado da doença não evoluíram para o último estágio, quando há a falência do órgão. Somados os dois índices, o resultado de é 97,5% de efetividade.