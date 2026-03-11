Cientista do ES participa de evento da ONU Mulheres em Nova York

Gina Strozzi com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, em evento em Nova York, que contou também com a ex-presidente do Chile Michele Bachelet e a primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, a Janja. Crédito: Divulgação
A consultora e estrategista de gênero em empresas globais, cientista e pesquisadora de pós-doutorado em gênero, mulheres, trabalho e saúde, Gina Strozzi, está em Nova York para participar, na sede das Nações Unidas, da 70ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW70), organizada pela ONU Mulheres e realizada até o dia 19 de março.
Na abertura do evento, ela acompanhou o discurso de Malala Yousafzai, ativista paquistanesa e Prêmio Nobel da Paz, reconhecida mundialmente pela defesa do direito das meninas à educação.
“Em sua fala, uma frase ecoou com força em todo o plenário: o discurso não protege meninas e mulheres. Políticas, sim, disse Malala. Essa afirmação sintetiza um desafio central do nosso tempo: transformar compromissos em ação, princípios em legislação e discursos em políticas públicas concretas que realmente protejam vidas”, destacou Gina Strozzi.
Ela participa desta edição da CSW70 como delegada da International Commission on Occupational Health (ICOH) e também integra a delegação do Ministério das Mulheres do Brasil, contribuindo para os debates internacionais sobre direitos das mulheres, saúde, trabalho e dignidade.
