Cientista do ES participa de evento da ONU Mulheres em Nova York

Gina Strozzi com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, em evento em Nova York, que contou também com a ex-presidente do Chile Michele Bachelet e a primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, a Janja. Crédito: Divulgação

A consultora e estrategista de gênero em empresas globais, cientista e pesquisadora de pós-doutorado em gênero, mulheres, trabalho e saúde, Gina Strozzi, está em Nova York para participar, na sede das Nações Unidas, da 70ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW70), organizada pela ONU Mulheres e realizada até o dia 19 de março.



Na abertura do evento, ela acompanhou o discurso de Malala Yousafzai, ativista paquistanesa e Prêmio Nobel da Paz, reconhecida mundialmente pela defesa do direito das meninas à educação.