Designer do ES brilha em desfile badalado na Paris Fashion Week

Camilo Bravin, Dorion Soares, Luiza Sardemberg e Marina Gilberti: na Paris Fashion Week. Crédito: Divulgação
Dorion em Paris
A alta joalheria brasileira conquistou os holofotes da moda internacional com a apresentação do designer capixaba Dorion Soares na Paris Fashion Week. O desfile, realizado no majestoso Opéra Garnier, revelou ao público europeu um universo de criações sofisticadas e gemas raras que traduzem a essência da marca. Ao todo, 30 peças exclusivas foram apresentadas na passarela, reunindo o que há de mais precioso na gemologia brasileira. Brincos, colares e braceletes destacaram a exuberância de pedras como turmalinas paraíba, esmeraldas, águas-marinhas, opalas e diamantes, em composições que evidenciam o talento criativo e o olhar artístico do designer. O desfile reuniu editores de moda, jornalistas, influenciadores e convidados internacionais, além de brasileiros que prestigiaram com entusiasmo a apresentação. Ao final, Dorion Soares foi calorosamente aplaudido em sua entrada de agradecimento, celebrando um momento marcante para o design brasileiro.
MÊS DA MULHER
A médica nutróloga Mariana Comério recebeu as empresárias Renata França e Dani Barreto na Mariana Comério Clínica, na Enseada do Suá, durante encontro especial em celebração ao Mês da Mulher, que reuniu convidadas para uma conversa sobre hormônios, corpo e carreira após os 40. Crédito: Divulgação
Expo Revestir 1
O empresário Carlos Marianelli, diretor da Compose, já está em São Paulo para acompanhar a Expo Revestir e, na quarta-feira (11), recebe uma turma de arquitetos e designers capixabas para juntos conferirem as novidades da maior feira de revestimentos, acabamentos, louças sanitárias e metais da América Latina, uma verdadeira imersão nas tendências que devem ditar o morar em 2026.
Expo Revestir 2
A viagem reúne profissionais parceiros da Compose, como Hellen Rocha, Vitor Cipriano, Potira Manhães, Mônica Demoner, Luiza Ferraz, Mainy Pissarra, Daniel Marques, Isabella Steinkopf, Juliana Wanick Mattos, Mariana Novaes, Cristiane Locatelli e Priscila de Rezende, além da equipe da casa formada por Lorena Callegari, Juliana Reissinger e Natália Meireles.
MÊS DA MULHER 2
A designer de joias Carla Buaiz movimentou seu atelier na Praia do Canto para um dos encontros mais charmosos do calendário social da Ilha. No sábado, véspera do Dia Internacional da Mulher, Carla recebeu nomes como Rita Werneck, Carlota Gotardi e Orlandina Almeida para seu tradicional café da manhã de imersão no universo das joias. Crédito: Veida Lopes
Nova fase
A clínica da dermatologista Dra. Karina Mazzini vive um momento especial: além de passar por uma charmosa revitalização assinada pelo arquiteto Fábio Pinho - que criou o projeto original há mais de 15 anos e foi convidado a renová-lo -, a especialista estreia uma nova fase com espaço exclusivo, que conta também com a clínica CapiLar, das profissionais Rubia Galvão e Ana Cecília Cardoso. A proposta do novo projeto é criar um ambiente menos formal e mais acolhedor, com revestimentos e estofados modernos que refletem a evolução da clínica. Em breve, pacientes já poderão conferir os novos espaços.
Longevidade
A dermatologista Priscila Passamani foi aprovada para integrar a nova turma da pós-graduação em Medicina do Estilo de Vida do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, uma das instituições de saúde mais respeitadas do país. Única médica do Espírito Santo selecionada para o programa, que terá início no segundo semestre, ela irá aprofundar conhecimentos em uma abordagem baseada em evidências voltada à prevenção, promoção da saúde e longevidade.
Inauguração
O diretor da Città Engenharia, Roberto Puppim, e Marcelo Murad, da Apex, recebem imprensa e convidados no próximo dia 12 de março, às 18h30, para a inauguração da Casa Arti, novo espaço de relacionamento do empreendimento Arti Design Living, na Praia da Costa, em Vila Velha. O ambiente funcionará no térreo do edifício.
A Harmonize Beauty Center, em parceria com a Siso Clínica Odontológica, promoveu uma edição especial do evento “Essencialmente Mulher – Autocuidado”, reunindo convidadas em uma tarde dedicada à beleza, saúde e bem-estar. Na foto: Drª Laís Câmpos e Danilo Leonel
MÊS DA MULHER 3
Josy Santos, Verônica Lopes, Bárbara Gomes e Valéria Gonçalves no evento que marcou o Dia da Mulher e o encerramento da II Jornada de Liderança Feminina do IOB. Crédito: Tamyres Valadares
