Designer do ES brilha em desfile badalado na Paris Fashion Week

A alta joalheria brasileira conquistou os holofotes da moda internacional com a apresentação do designer capixaba Dorion Soares na Paris Fashion Week. O desfile, realizado no majestoso Opéra Garnier, revelou ao público europeu um universo de criações sofisticadas e gemas raras que traduzem a essência da marca. Ao todo, 30 peças exclusivas foram apresentadas na passarela, reunindo o que há de mais precioso na gemologia brasileira. Brincos, colares e braceletes destacaram a exuberância de pedras como turmalinas paraíba, esmeraldas, águas-marinhas, opalas e diamantes, em composições que evidenciam o talento criativo e o olhar artístico do designer. O desfile reuniu editores de moda, jornalistas, influenciadores e convidados internacionais, além de brasileiros que prestigiaram com entusiasmo a apresentação. Ao final, Dorion Soares foi calorosamente aplaudido em sua entrada de agradecimento, celebrando um momento marcante para o design brasileiro.