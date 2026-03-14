Valdecir Torezani celebra 73 anos com almoço em Vitória; veja fotos

Valdecir Torezani, que leva o Oscar de maior festeiro do ES, celebrou seus 73 verões nesta quinta-feira (12), com almoço, no Victória Grill, em Vitória. Ao lado de sua Geisi e dos filhos Mirela e Miguel, o empresário recebeu amigos e familiares para cantar o "Parabéns Pra Você". Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

MOSTRA

João Bosco Reis da Silva, Carla Brunoro, o apresentador do Globo Esporte da TV Gazeta Filipe Souza, Marcela Scaramella, Guilherme Marchetti e Carol Lima: na abertura da mostra “As Cores da Velocidade”, iniciativa da ArcelorMittal Unidade Tubarão, reunindo exposição de capacetes e lançamento de livro, no Shopping Vitória. Crédito: Mosaico Imagem

Na segunda-feira (16), às 18h30, o professor de Psicologia da FAESA Daniel Vitor de Gomes Souza lança o livro Estudos em Psicologia do Esporte, no auditório do Centro Universitário. O evento terá a participação do psicólogo do Flamengo, Paulo Ribeiro.

O chef capixaba Hugo Grassia, ao lado de seus sócios, a chef Hérika Skaff , Charles Souza e Eduardo Tertuliano, realizarão a 1ª edição do Fábrica de Chefs, em São Paulo, na segunda-feira (dia 25 de maio de 2026), das 9h às 22h, no Suhai Music Hall, dentro do shopping SP Market, na zona sul.

O casal Paulo Mansur e Lelian Lacerda recebe convidados no próximo dia 24 para a inauguração oficial do Instituto Longevitá, novo espaço dedicado à saúde e longevidade, na Enseada do Suá. Além de gastronomia assinada por Tatiana Borghardt, o evento terá ainda brinde especial com espumantes premiados da Amitié, rótulo que chega ao evento como uma exclusividade da Carpe Diem Vinhos no Espírito Santo. Os preparativos estão sob o comando de Roberta Girelli e Deborah Fabris.

Querida de RR, Claudia Cabral vai celebrar seu aniversário com seus amigos capixabas, no próximo dia 18, no Barlavento, na Praia de Camburi.

MÊS DA MULHER

Sandra Aragão, Jaqueline Lira, Jani Valença, Fernanda Lira e Elaine Lira: lançamento da nova coleção "Identidades" da Jaklayne Joias no Shopping Vila Velha, nesta quinta-feira (12). Durante o evento, rolou ainda um bate-papo especial com a mentora e consultora de imagem estratégica, Jani Valença, e o lançamento do livro “A Vida é o Seu Maior Projeto”, da autora capixaba Sandra Aragão. Crédito: Divulgação

Investidores em alta O número de investidores na bolsa segue crescendo em todo o país. Dados da B3 mostram que o Brasil já soma quase 5,5 milhões de investidores em renda variável. No Espírito Santo, o total ultrapassa 114 mil investidores, avanço registrado no último ano. Para Cecília Perini, líder da XP no Espírito Santo, o movimento reflete o interesse crescente dos brasileiros em diversificar investimentos e planejar melhor o futuro financeiro.

Corrida 100% Você Vitória entra no circuito nacional da Corrida 100% Você, projeto idealizado por Bell Marques e seus filhos Rafa e Pipo Marques, que desembarca pela primeira vez no Espírito Santo no dia 13 de abril. A prova será realizada na Praia de Camburi, com largada próxima ao Segundo Píer, reunindo esporte, música e entretenimento em uma mesma experiência.