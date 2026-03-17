Sandra Matias celebra aniversário com a família e amigos em Vitória

Ruy Crespo e a aniversariante Sandra Matias: em noite de parabéns pra você, na Ilha. Crédito: Diego Morales
Viva, Sandra!
Querida de RR, a empresária e galerista Sandra Matias celebrou idade nova ao lado da família e amigos na sexta-feira (13), em seu apê, em Vitória. A produção do encontro ficou a cargo e Luciana Almeida, com som da DJ Larissa Tan Tan e bufê da Consuelo Cuisine. Foi uma noite leve, divertida e repleta de arte. Veja as fotos de Diego Morales.
SHOW
Isabelle, Everaldo, Luciana Reginatto, André Vale e Maicon Rive e a cantora Joelma: noite de showzão na Matrix Music Hall. Crédito: Matrix Music Hall
No Rio
A vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, e o CEO Flávio Schiavone são presenças confirmadas na 36° edição da SRE Trade Show, um dos maiores eventos do varejo alimentício das Américas, que acontece entre os dias 17 e 19 de março, no Rio de Janeiro. O estande da Buaiz Alimentos será um espaço para a empresa apresentar seus últimos lançamentos nas linhas de Misturas para Bolo, Farinha de Trigo Regina e Café Numero Um, e reforçar o crescimento do negócio nos mercados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Organizado pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ), a SRE Trade Show reúne cerca de 500 marcas expositoras, de mais de 16 diferentes países, sendo o mais inovador do segmento.
Na Aleixo Netto
Dorion Soares recebe clientes e amigas nesta quinta-feira (19), a partir das 15h30, em sua maison na Aleixo Netto, para celebrar o Mês da Mulher e apresentar suas novas criações.
Novo quarto
A Casa Arrumada, de Cláudia Júdice Torres, celebra a inauguração do Quarto Cosmopolitan, ambiente da nova coleção Entreposto, criado pelas talentosas Adrielly e Maida, do escritório Cyttz, nesta terça-feira (17).
Juliana Botelho Soares foi a palestrante convidada do evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher promovido pela Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo. A palestra reuniu cerca de 150 esposas de maçons e teve como anfitriã Aparecida Massucatti.
EVENTO
O campeão olímpico de vôlei de praia, Bruno Schmidt, foi o convidado especial da rede Wellness Club em encontro marcado por integração e estratégia na Casa Mizzi, em Jardim da Penha. A reunião contou com cerca de 100 lideranças da academia e teve como pauta principal o alinhamento do Planejamento Estratégico para 2026, reforçando a missão, a visão e os valores que guiam a marca. A rede de academias, que prevê a abertura de mais 28 novas unidades ainda este ano, segue em expansão e consolida sua presença como referência em saúde e bem-estar. Na foto: Raquel Máximo, João Paulo Máximo, o campeão Bruno Schmidt, Rachel Máximo e Leon Sayegh . Crédito: L4 Comunicação
Mulheres empreendedoras
Empresárias e profissionais interessadas em fortalecer sua atuação no mercado terão um dia de imersão no empreendedorismo feminino durante o 2º Fórum das Mulheres de Negócios, que acontece nesta quarta (18), em Vitória. A programação inclui painéis e talks com nomes como Bia Comério, Adriana Negromonte, Carol Lobato e Roberta Cato, abordando temas como posicionamento estratégico, liderança de equipes e o impacto das comunidades no crescimento de negócios liderados por mulheres. O evento ocorre no Espaço Ferrari de 8h às 19h.
Livro e solidariedade
O capixaba Samuel Malheiros lança nesta quinta-feira (19) o livro autobiográfico “A Vida é só isso? Tudo isso.”. O evento acontece às 19 horas, na Livraria Leitura do Shopping Vitória. A obra reúne histórias e reflexões acumuladas ao longo da trajetória do autor, que inclui atuação no serviço público, no setor privado e viagens pelos cinco continentes. Todo o lucro da venda dos exemplares será destinado ao Asilo dos Idosos de Vitória.
Na Coreia
Nosso maquiador e biomédico Ricardo Silveira vai participar do KIMES Exhibition, um dos maiores congressos internacionais de tecnologia, inovação e estética, na Coreia. A Coreia é referência mundial em novas técnicas, tecnologias e produtos na área da beleza. O profissional também vai visitar o Japão.
Foto: Ricardo Silveira
Fotografia: Jackie Campos
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