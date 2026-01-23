Oscar 2026

Quem é Mariza Moreira, a ex-BBB que participa do filme 'O Agente Secreto'

Pernambucana faz participação especial no filme brasileiro indicado ao Oscar, em cena ambientada no Cinema São Luiz, em Recife

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10:26

Mariza Moreira do BBB 15 fez cena ao lado do protagonista Wagner Moura Crédito: Reprodução/BBB15/TV Globo; Reprodução Instagram @marizamoreiracomz

Mariza Moreira, que ficou conhecida do público ao participar do Big Brother Brasil 15, celebrou nas redes sociais sua participação em "O Agente Secreto", produção que conquistou uma indicação histórica e inédita na categoria de Melhor Elenco.

Com bom humor, a pernambucana comentou as cenas gravadas no Cinema São Luiz, em uma sequência na qual atua como se estivesse sendo possuída: "A prova de que a 'mulher possuída' que o Wagner Moura viu em O Agente Secreto era eu mesma".

Ela relembrou os elogios que recebeu de Wagner Moura. "Quando eu terminei, ele virou para mim e disse: 'Você arrasou, menina'", contou. Mariza destacou ainda que o convite para integrar o elenco partiu do diretor Kleber Mendonça Filho. "Ele me convidou, me ensaiou, me dirigiu. Gravamos três takes." O filme também foi indicado em mais três categorias: Filme internacional, Melhor ator e Melhor filme.

Formada em Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 2011, Mariza fez testes inicialmente para atuar como figurante, mas acabou conquistando um papel mais expressivo. "A direção gostou dos vídeos e me colocou para fazer a mulher possuída", contou em entrevista ao Metrópoles.

Com carreira iniciada apenas em 2024, a atriz já destaca em seu perfil no site Elenco Digital a participação em "O Agente Secreto". Além do longa, integra a equipe de atores de outros dois filmes em fase de pós-produção: Beira-mar (2025), curta-metragem dirigido por Vitória Vasconcellos, e Paletó de Linho (2025), curta de Maria Clara Almeida.

No reality show, em 2015, Mariza permaneceu 64 dias confinada, se envolveu em discussões com outros participantes e criou uma forte amizade com o poeta Adrilles Jorge, chegando a dizer que formavam um casal dentro da casa. Ela terminou a edição no Top 5, sendo eliminada pelo paranaense Cézar Lima, que conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão.

