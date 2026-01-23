Pela primeira vez, Babu Santana é o líder da semana no BBB

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10:13
Na noite desta quinta-feira (22), Babu Santana foi coroado o novo líder do BBB 26 (Globo). A prova foi iniciada no período da tarde, com todos os participantes concorrendo para a fase final da competição.
Na etapa inicial da tarde, os participantes, que jogaram individualmente, precisavam manter caixas equilibradas dentro em uma gangorra no menor tempo possível para garantir vaga na fase final da prova.
Na dinâmica, Babu, Marcelo Alves, Juliano Floss e Sarah Andrade foram os quatro brothers com menores tempos de prova e seguiram para a fase final.
Durante o programa ao vivo, Juliano e Sarah se enfrentaram e o dançarino levou a melhor. Depois foi a vez de Babu enfrentar Marcelo. O ator foi classificado e, assim, passou para a última fase da prova. No duelo entre Babu e Juliano, o veterano foi consagrado o segundo líder do BBB 26.
O brother se emocionou e chorou, pois não tinha sido líder durante sua passagem pelo BBB 20. Na hora de montar seu VIP, ele escolheu Solange Couto, Juliano Floss, Marcelo Alves, Milena Moreira, Alberto Cowboy, Breno Corã e Edílson Capetinha.
