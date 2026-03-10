Cinema: 5 filmes imperdíveis estreiam nesta semana de março

Publicado em 10 de março de 2026 às 17:49
Os cinemas recebem nesta semana uma seleção de estreias que reúne histórias inspiradoras e cheias de significado. Entre animação sensível, drama marcado por recomeços, produções baseadas em acontecimentos históricos e narrativas que exploram fé, desafios pessoais e descobertas, os novos filmes apresentam personagens que enfrentam transformações importantes ao longo de suas jornadas.
A seguir, confira cinco filmes que chegam às telonas e se destacam entre os lançamentos da semana!
A animação acompanha uma garota belga que vive seus primeiros anos no Japão por causa do trabalho do pai diplomata. Em Kobe, ela cresce cercada por novos hábitos, paisagens e tradições, elementos que despertam sua atenção e moldam suas primeiras memórias.
No início da vida, Amélie parece distante e pouco conectada ao que acontece ao redor. Aos poucos, porém, começa a reagir aos estímulos, descobrindo sensações, afetos e experiências que revelam a intensidade da infância. O longa apresenta, com sensibilidade e leveza, como cada pequena vivência contribui para formar a maneira de sentir, perceber e interpretar o mundo.
Mason (Jason Statham) leva uma vida isolada em uma pequena ilha, tentando se manter distante de um passado marcado por conflitos. A tranquilidade termina quando ele encontra uma garota em uma tempestade e decide ajudá-la.
O resgate desperta a atenção de pessoas perigosas ligadas à antiga trajetória do homem. De repente, o lugar que parecia seguro deixa de ser abrigo, obrigando os dois a fugir enquanto são caçados por inimigos determinados. Em meio a perseguições e confrontos, ele enfrenta lembranças difíceis enquanto tenta garantir a sobrevivência da menina e encontrar uma nova chance de recomeço.
A história acompanha um jornalista de rádio que atravessa uma fase delicada no casamento e enfrenta conflitos dentro da própria família. Em meio às dificuldades pessoais e profissionais, ele recebe a tarefa de produzir uma série de reportagens sobre São José, figura tradicional da fé cristã associada à proteção e ao cuidado com o lar.
Durante o trabalho, ele entra em contato com relatos de pessoas que dizem ter encontrado força espiritual e mudanças profundas em suas vidas por meio da devoção ao santo. Essas experiências despertam reflexões sobre responsabilidade, compromisso e paternidade, levando o protagonista a repensar suas atitudes e buscar um novo caminho para restaurar seus vínculos familiares.
Inspirado em acontecimentos reais, o filme apresenta a trajetória de Ann Lee (Amanda Seyfried), figura histórica que se tornou líder espiritual e fundadora do movimento religioso Shaker. Com ideias consideradas inovadoras para a época, ela passa a defender princípios como igualdade social e de gênero, reunindo pessoas que acreditavam em sua mensagem e em sua missão religiosa.
A narrativa acompanha o surgimento dessa comunidade baseada em valores espirituais e vida coletiva. Entre rituais marcados por música, dança e celebrações religiosas, os seguidores demonstram sua devoção enquanto enxergam em Ann Lee uma representação feminina de Cristo, transformando sua liderança em símbolo central da fé do grupo.
Dusty (Josh O’Connor) é um caubói cuja rotina muda completamente quando um grande incêndio consome o rancho onde vivia. Sem casa e com poucos recursos, ele passa a morar em um abrigo improvisado ao lado de outras pessoas afetadas pela mesma tragédia.
Enquanto tenta encontrar uma forma de recomeçar , Dusty também busca reconstruir o vínculo com a filha e enfrentar questões pendentes do passado com a ex-esposa. Em meio às perdas e às dificuldades do cotidiano, ele começa a refletir sobre novas possibilidades para seguir em frente e redefinir seu caminho.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta