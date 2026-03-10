Astrologia

4 simpatias para aumentar a prosperidade

Aprenda rituais fáceis para abertura de caminhos e atração de boas oportunidades

Publicado em 10 de março de 2026 às 16:49

Rituais simples ajudam a atrair prosperidade e renovar energias ligadas ao dinheiro Crédito: Imagem: Full charge | Shutterstock

Em momentos em que buscamos mais estabilidade financeira ou desejamos abrir novos caminhos profissionais, é comum recorrer às simpatias como forma de alinhar intenção, energia e atitude. Mais do que simples rituais, elas funcionam como símbolos de foco mental e espiritual, ajudando a direcionar pensamentos para a prosperidade.

A seguir, confira 4 simpatias tradicionais e fáceis de fazer para atrair mais abundância para a sua vida!

1. Simpatia do copo com arroz para fartura e abundância

O arroz simboliza fartura e abundância em diversas culturas.

Materiais

1 copo de vidro transparente

1 punhado de arroz cru

3 moedas

Como fazer

Pegue o copo de vidro, coloque o arroz cru dentro e acrescente as moedas. Deixe esse copo próximo à entrada da sua casa ou em um local ligado ao trabalho. Sempre que olhar para ele, mentalize prosperidade e crescimento financeiro.

2. Simpatia da folha de louro na carteira

O louro é conhecido há séculos como símbolo de vitória, proteção e prosperidade. Por isso, é muito usado em rituais para atrair dinheiro.

Materiais

1 folha de louro seca

Como fazer

Pegue uma folha de louro seca, segure-a entre as mãos e mentalize prosperidade chegando à sua vida. Coloque-a dentro da sua carteira ou bolsa, no local onde guarda dinheiro. A dica é trocar essa folha a cada mês, sempre reforçando sua intenção de abundância.

Simpatia com canela é tradicionalmente associada à abertura de caminhos Crédito: Imagem: Daney daney | Shutterstock

3. Simpatia da canela para abrir caminhos

Muito conhecida no início do mês, a canela é associada à prosperidade e à abertura de caminhos.

Materiais

Canela em pó

Como fazer

No primeiro dia do mês, coloque um pouco de canela em pó na palma da mão. Vá até a porta de entrada da sua casa, sopre-a de fora para dentro, dizendo: “quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui vai entrar.” Além do ritual, aproveite o momento para agradecer pelas oportunidades que estão por vir.

4. Simpatia da moeda dourada para o dinheiro não faltar

Essa simpatia é simples e pode ser feita em qualquer dia, para deixar sempre o dinheiro dentro da sua energia.

Materiais

1 moeda dourada

Como fazer

Separe uma moeda dourada (de preferência com valor maior), segure-a entre as mãos e mentalize oportunidades financeiras chegando. Coloque a moeda em um local especial da sua casa, como uma caixinha ou porta-objetos. Ela simboliza a energia da riqueza sendo atraída e preservada.

Prosperidade também nasce das atitudes

As simpatias ajudam a fortalecer nossa fé e nossa intenção, mas também funcionam como um lembrete de que prosperidade envolve movimento. Organizar as finanças, buscar novos caminhos profissionais e confiar em si são passos importantes nesse processo.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdo s.