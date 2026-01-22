Big Brother Brasil

Relembre passagem de Alberto Cowboy no BBB 7

Brother foi de favorito a vilão da edição, vencida por Diego Alemão

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:08

Alberto Cowboy e Diego Alemão disputando prova do líder no BBB 7 Crédito: Reprodução / Globo

Primeiro líder do BBB 26 (Globo), Alberto Cowboy participou do reality pela primeira vez há 19 anos, em 2007. Na época, ele despontou como um dos favoritos ao prêmio, mas pouco a pouco se tornou o vilão do reality.

Nas primeiras semanas de jogo, Cowboy se dava bem com todos da casa e era amigo de Diego Alemão, que chegou a humanizá-lo com o colar do anjo no primeiro paredão da temporada. Ele ainda engatou um romance com Bruna.

A queda de Cowboy começou por conta de sua aproximação com outro participante: Felipe Cobra. Durante uma festa na segunda semana de reality, eles e Daniel protagonizaram um dos casos mais controversos do BBB: fizeram um pacto de sangue. Os três foram repreendidos ao vivo por Pedro Bial, que relembrou os perigos do ato, destacando os riscos sanitários.

Antes amigo de Íris Stefanelli, Cowboy passou a falar mal da sister com Bruna e Felipe. Ele, inclusive, tentou desestimular Alemão a correr atrás da moça e ficar com Fani Pacheco. Assim, formou-se o grupão, que excluía Íris e votava nela para os paredões.

A perseguição fez com que Alemão, ainda se interessava por Íris, e Fani se aproximassem da mineira. Como consequência, se afastou de Cowboy e de Felipe Cobra. Líder na quarta semana, o loiro indicou Cobra ao paredão, em busca de uma resposta do público.

Cowboy se sentiu traído por Alemão e passou a tramar com seu grupo para enviá-lo ao paredão com Íris ou com Fani para rachar o trio. O brother ficou cada vez mais preocupado com o jogo.

Na sétima semana, ele enfrentou Alemão em uma prova do líder que durou mais de 21 horas, venceu e fez com que Alemão e Íris fossem para a berlinda.

Nas semanas seguintes, junto aos seus aliados, ainda montou os paredões Alemão x Flávia e Alemão x Fani, eliminando todas as pessoas próximas do loiro. Por essa estratégia, Alberto Cowboy é reconhecido como um dos maiores vilões da história do programa.

O brother resistiu 71 dias dentro da casa mais vigiada do Brasil. Foi eliminado com 85% dos votos em um paredão histórico. Nas edições seguintes do programa, o paredão triplo foi implementado e muitos atribuem isso às estratégias de Cowboy.

