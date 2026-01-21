BBB 26

'Eu vou fazer você me conhecer do pior lado', Ana Paula Renault alerta Brigido

Durante o Sincerão, pipoca afirmou que sister é tóxica e manipuladora

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10:02

Ana Paula Renault e Brigido Neto do BBB 26 Crédito: Divulgação/Globo

A veterana Ana Paula Renault foi salva pelo público no primeiro paredão do BBB 26 (Globo). Após a eliminação de Aline Campos, a mineira foi confrontar Brigido Neto que, na noite anterior, durante o Sincerão, a acusou de ser tóxica e manipuladora.

Durante a tarde, Ana Paula comentou com seus aliados que Brigido está "com um ódio descomunal" contra ela e que ele a atacou como pessoa e não como jogadora, mesmo sem conhecê-la. Horas depois, o brother disse a seus amigos que já entrou no jogo querendo ser oposição de Ana, que estava na berlinda.

Os ânimos esquentaram após a conclusão do paredão. Poucos minutos depois da saída de Aline, Ana Paula abordou Brigido e avisou que ele conheceria o pior lado dela.

"Você me chamou de mau caráter. Você não conhece minha pessoa. Isso é gravíssimo, grave. Jamais falaria isso de você, porque não te conheço. Você não pode me agredir como pessoa e como mulher, você não tem esse direito", alertou.

O brother desafiou Ana Paula a revidar, ao passo que ela afirmou que ele não mandava nela e ela não falava das pessoas pelas costas. "Vai ter que subir muita montanha", concluiu, provocando Brigido.

O amazonense faz parte do Movimento Legendários, retiro espiritual só para homens que os leva à uma aventura na floresta para subir montanhas e restaurar sua "configuração original". Ligada à igreja evangélica, a proposta atraiu celebridades, influencers, coaches e líderes religiosos, como Pablo Marçal e Neymar pai.