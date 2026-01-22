BBB 26

Na festa do líder, Babu repercute desentendimento com Jonas

Ator conversa com Juliano Floss sobre a discussão que teve com o empresário no BBB 26

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 09:48

No final da tarde de quarta-feira (21), no BBB 26 (Globo), Babu Santana se desentendeu com Jonas Sulzbach e, mais tarde, na festa, o ator repercutiu a discussão, afirmando que não quer mais se aliar ao modelo.

Mais cedo, Babu parou de fazer comida para fumar e, quando voltou para a cozinha, percebeu que alguém tinha mexido nas panelas. O brother reclamou e disse que se sentiu ignorado pelos companheiros do VIP.

"Não estou dizendo que você está errado ou que fez por maldade. O que foi feito atrapalhou meu processo e quebrou meu tesão, e eu não estou a fim de ficar tendo esse tipo de conversa", disse para Jonas, que alegou ter ficado irritado e, em conversa com Alberto Cowboy, deixou claro que não tem medo de Babu.

Durante a festa do líder, o ator conversou sobre o ocorrido com Juliano Floss e avisou que Jonas está longe de ser sua prioridade de voto no jogo, mas "subiu umas cinco casas" na sua lista.

"Postura de playboy, que não tá nem aí... com todo respeito. Eu fui querer chamar atenção sem agredir. E o cara vem: 'Mas eu tenho direito'. Tem o direito de tomar no cu também, mermão!", reclamou.

O ator também falou sobre o assunto com Solange Couto e admitiu que estava caminhando para formar uma aliança com Jonas, mas não irá mais seguir isso, pois não gosta de lobo em pele de cordeiro.

