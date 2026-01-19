BBB 26

Polícia do Rio vai investigar Pedro, do BBB 26, por importunação sexual

Reportagem questionou a polícia se Jordana também será ouvida

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 09:43

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar se o ocorrido entre Pedro e Jordana no BBB 26 configura o crime de importunação sexual.

O QUE ACONTECEU

Pedro vai ser chamado para prestar depoimento. O caso é investigado na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, que também analisa as imagens do momento em que Pedro tentou beijar Jordana na despensa.

A reportagem questionou a polícia se Jordana também será ouvida. A Globo e a equipe de Pedro também foram procuradas, e este texto será atualizado quando houver resposta.

neste domingo (18), Pedro tentou beijar a colega de confinamento na despensa do BBB 26. "Ele pegou e entrou comigo na despensa, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei: 'Cê tá louco?' e ele falou: 'Tô fazendo o que tô com vontade'", relatou a sister.

Toda vez que eu for falar de BBB na minha vida vai ter essa situação. É meu sonho estar aqui e ele manchou. Jordana

Os dois foram juntos à despensa porque Jordana estava procurando um babyliss. "O Pedro falou: 'Na despensa deve ter mais', e eu achava que eram só dois. Eu falei: 'Vou ver'. Todo solícito, ele abriu e eu fui procurar. Eu não vou ficar excluindo ele, enfim", descreveu Jordana.

Ela disse que Pedro tentou intimidá-la após ter o beijo negado. "Ele viu a merda que fez, eu saí da despensa super sem graça. Só deu tempo de fazer uma mecha [de babyliss] no cabelo, ele pegou e sentou atrás me olhando ali, me intimidando, sabe? Pra ver como eu iria reagir", disse.

Após o ocorrido, Pedro desistiu do programa. Ele tentou apertar o botão que estava vermelho, indicando que naquele momento não seria possível desistir. Pedro ficou nervoso e Ana Paula perguntou o que havia acontecido, ao que o participante respondeu: "O que não devia ter acontecido". Momentos depois, o botão ficou verde e Pedro saiu do programa.

