Tadeu Schmidt dá bronca em Matheus após comparação entre quarto branco e quem passa fome

Apresentador afirmou que Globo consultou nutricionistas

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 09:27

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Os quatro últimos participantes do Quarto Branco, Matheus, Leandro, Gabriela e Chaiany falaram com Tadeu Schmidt pela primeira vez no BBB 26 (Globo). Durante o programa ao vivo, Matheus comparou a experiência à fome.

"A gente teve um propósito de só sair desmaiando, e a Rafaella honrou isso. [...]A fome representou o que é o Brasil, e doeu a fome em nós. A gente discutiu que a gente tem apetite e muitas pessoas passam fome lá fora", afirmou, lembrando do desmaio da companheira de confinamento.

Ao ouvir o comentário, Tadeu deu uma bronca no brother: "Sobre a Rafaella, ela tá ótima! Outra coisa: vamos manter um certo critério, porque fome é tragédia, terrível. Antes de oferecer biscoitos, a gente não fez 'vamos fazer isso'. A gente consultou nutricionista, médicos e tínhamos biscoito, água de coco e tínhamos certeza que ninguém ia passar mal".

Os competidores passaram 120 horas e 52 minutos no Quarto Branco. Rafaella Jaqueira foi a última participante a deixar a disputa. Antes dela, Ricardo, Lívia, Elisa e Ricardinho desistiram do desafio.

Nas redes, internautas criticaram puxão de orelha de Tadeu, pois os participantes do Quarto Branco passaram cinco dias se alimentando apenas com bolachas, água e, ocasionalmente, água de côco.

