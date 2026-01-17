Após 100 horas

BBB 26: Ricardo aperta botão e desiste do quarto branco durante a madrugada

Candidato é o quarto a desistir da dinâmica que garante 3 vagas na casa mais vigiada do Brasil.

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 12:16

Ricardo aperta botão e desiste do quarto branco durante a madrugada Crédito: Reprodução Globoplay

Enquanto os brothers e sisters do BBB 26 (Globo) curtiam a primeira festa da edição, os participantes do Quarto Branco passaram por momentos difíceis. Depois de cem horas resistindo, o modelo Ricardo apertou o botão às 3h39 da manhã e deixou a dinâmica.

Perto das 3h da manhã, o goiano conversou com seus companheiros de confinamento sobre o desejo de desistir e comentou que estava com fome. Ele já havia comido todas as suas bolachas e não achou justo aceitar o suprimento oferecido por Chaiany.

Ricardo ainda desabafou que poderia ter saído antes, quando teve a chance de ganhar presentes de um dos patrocinadores do reality. "Aí você pensa que os R$ 50 mil estavam aqui na sua frente e você sai sem nada", lamentou.

Na ocasião, a amazonense Lívia Christina apertou o botão e se despediu dos colegas. Ela foi presenteada com uma quantia em dinheiro, um contrato para participar da próxima campanha da marca e dez anos em produtos.

Pouco menos de quarenta minutos depois de conversar com os colegas, Ricardo decidiu deixar de vez o quarto branco. Ele se despediu de todos, abriu o macacão branco e tirou a camiseta preta que estava por baixo. Os companheiros o aplaudiram e ele apertou o botão.

Outros participantes que também desistiram do Quarto Branco foram o atleta de futebol freestyle Ricardinho, que apertou o botão na tarde de terça-feira (13), e a modelo Elisa, que saiu do cômodo no final da tarde de quinta-feira (15).

