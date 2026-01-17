Novidades

BBB 26: Dinâmica de votação muda e 'Voto Único' terá mais peso nos Paredões

Tadeu Schmidt já havia antecipado que a novidade seria anunciada durante o programa

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 08:44

Tadeu Schmidt na casa do BBB 26 Crédito: Globo/Fábio Rocha

O Big Brother Brasil 26 reformulou o sistema de votação do reality show e adotou uma demanda antiga de fãs do programa. A partir deste domingo, 18, o Voto Único - onde cada CPF pode votar uma única vez por Paredão - terá um peso maior no resultado da votação.

O peso do Voto Único será de 70%, enquanto o Voto da Torcida - onde é possível votar várias vezes por Paredão - terá peso de 30%. O resultado da eliminação, então, será a média ponderada dos dois formatos, considerando os diferentes pesos.

Essa é uma demanda antiga de fãs do reality show, que viram o programa ser dominado por diferentes fã-clubes ao longo das edições. A crítica era que a atração não premiava os participantes com a maior quantidade de fãs, mas sim os participantes com fãs mais engajados, mesmo que menos populares.

"Continua valendo muito fazer mutirão, votar milhões de vezes, mas vai ter que se empenhar mais ainda", pontuou o apresentador Tadeu Schmidt durante o programa desta sexta-feira, 16. A medida busca remediar o sistema implementado no BBB 24, que introduziu ambas as modalidades de voto - Único e da Torcida -, mas manteve o mesmo peso entre elas, pouco impactando o domínio de fã-clubes.

O primeiro Paredão da temporada ocorre neste domingo, 18, e já está sendo formado. As sisters Aline Campos e Ana Paula Renault já estão na berlinda, emparedadas pelo Big Fone. Milena, Breno, Paulo Augusto, Samira e Maxiane estão Na Mira do Líder e um deles será indicado por Alberto Cowboy, o líder da semana.

