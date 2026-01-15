Henri Castelli é a segunda pessoa a ser removida do BBB por motivos de saúde

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:31
O ator Henri Castelli foi retirado do BBB 26 (Globo) nesta quarta-feira (14) após sofrer duas convulsões na casa. A primeira ocorreu durante a prova do líder, perto das 9h30 da manhã. O participante foi socorrido e, logo depois de voltar à casa, às 14h30, teve nova crise e não voltou mais ao programa.
Esse é o segundo participante que saiu do reality por problemas de saúde. A primeira vez aconteceu há 21 anos, no BBB 5. Com nove dias de programa, a dona de casa Marielza Souza, à época com 47 anos, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) isquêmico enquanto estava na banheira de hidromassagem.
Ela foi acudida por Grazi Massafera, a Arminda de "Três Graças", e pelo ex-deputado federal Jean Wyllys (PT). O médico Rogério Padovan, também parte do elenco daquela edição, socorreu Marielza e a diagnosticou.
Natural de Duque de Caxias, RJ, a sister foi retirada do reality e levada para um hospital, onde ficou internada. Em entrevista ao Jornal Extra em 2021, ela revelou que ainda sofreu outros dois AVCs.
