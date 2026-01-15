Reality show

Henri Castelli é a segunda pessoa a ser removida do BBB por motivos de saúde

Em 2005, Marielza saiu do programa após sofrer um AVC. Participante fez parte da mesma edição de Grazi Massafera

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:31

Henri Castelli, do BBB 26, e Marielza, do BBB 5 Crédito: Divulgação/Globo

O ator Henri Castelli foi retirado do BBB 26 (Globo) nesta quarta-feira (14) após sofrer duas convulsões na casa. A primeira ocorreu durante a prova do líder, perto das 9h30 da manhã. O participante foi socorrido e, logo depois de voltar à casa, às 14h30, teve nova crise e não voltou mais ao programa.

Esse é o segundo participante que saiu do reality por problemas de saúde. A primeira vez aconteceu há 21 anos, no BBB 5. Com nove dias de programa, a dona de casa Marielza Souza, à época com 47 anos, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) isquêmico enquanto estava na banheira de hidromassagem.

Ela foi acudida por Grazi Massafera, a Arminda de "Três Graças", e pelo ex-deputado federal Jean Wyllys (PT). O médico Rogério Padovan, também parte do elenco daquela edição, socorreu Marielza e a diagnosticou.

Natural de Duque de Caxias, RJ, a sister foi retirada do reality e levada para um hospital, onde ficou internada. Em entrevista ao Jornal Extra em 2021, ela revelou que ainda sofreu outros dois AVCs.

