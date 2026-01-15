Saúde

Henri Castelli deixa o BBB 26 após convulsões

Ator se sentiu mal durante Prova do Líder de resistência e na volta para a sede

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07:22

O ator Henri Castelli deixou o BBB 26 Crédito: Manoella Mello / Divulgação TV Globo

O ator Henri Castelli não faz mais parte do BBB 26 (Globo) após sofrer convulsões. A primeira foi durante a Prova do Líder de resistência. Ele foi retirado da atração e levado a um hospital.

O incidente aconteceu por volta das 9h desta quarta-feira (14). Durante a etapa, ele se sentiu mal e caiu de uma plataforma onde estava equilibrado, convulsionando.

Os demais companheiros de prova indicaram que era necessário a intervenção médica, e ele foi retirado do local e levado a um hospital. Naquele momento, a produção disse que ele estava bem e consciente.

O ator voltou para a sede no início da tarde e, poucos minutos depois, caiu novamente, dessa vez, na parte externa da casa. Brigido chegou a puxar a língua do artista enquanto a equipe médica entrava para fazer o socorro. Em seguida, todos rezaram pela saúde dele.

"Como ele teve um segundo episódio [de convulsão], os médicos decidiram mantê-lo em observação. O Henri está bem, está lúcido, mas, diante desse quadro, ele não vai continuar no BBB. A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que, evidentemente, a saúde é sempre mais importante do que qualquer competição", afirmou Tadeu Schmidt na edição ao vivo do programa.

O programa de hoje começou com informações sobre Henri Castelli. Tadeu informou sobre o quadro de saúde do ator – que está bem – mas que, por recomendações médicas, não continuará no #BBB26. Um abraço carinhoso, Henri! ❤️ #RedeBBB pic.twitter.com/li4RHBsp8u — Big Brother Brasil (@bbb) January 15, 2026

