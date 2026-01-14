BBB 26

Prova do Líder de resistência já passa de 13 horas

Primeiro desafio da temporada exige paciência dos brothers

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:19

Primeira prova do líder do BBB 26 é de resistência Crédito: Reprodução/Globo

A primeira prova do líder do BBB 26 (Globo) exige concentração e paciência das 21 pessoas do elenco. Até o momento, 15 participantes já foram eliminados: Ana Paula Renault, Brigido, Juliano Floss, Pedro, Solange Couto, Samira, Paulo Augusto, Aline Campos, Milena, Sol Vega, Marcelo, Maxiane e Jordana. Henri Castelli passou mal e foi atendido pelos médicos. Babu foi eliminado.

O participante Brigido Neto venceu a primeira rodada do desafio e pôde escolher um concorrente para eliminar da disputa. Às 23h12, com pouco mais de cinco minutos de prova, ele selecionou a veterana Ana Paula Renault.

Ironicamente, o manauara foi o segundo a deixar o desafio. Quando o relógio marcava 1h33, o Big Boss anunciou que Brigido estava fora da disputa. Dez minutos depois, na rodada seguinte, Jordana foi a vencedora e pôde escolher uma pessoa para tirar da prova. A advogada escolheu eliminar Juliano Floss.

O sulista Pedro Henrique foi o quarto a sair da prova. Às 2h26 da manhã, o Big Boss anunciou a eliminação do jovem, que saiu da plataforma antes do tempo. O brother se confundiu após Milena ler um comando em voz alta.

Solange Couto deixou o desafio às 3h10. Primeira a desistir da disputa, a atriz justificou que precisava beber água, pois tem problema nos rins e estava há muito tempo sem se hidratar. Menos de uma hora depois, às 3h57, a sulista Samira foi eliminada.

Pouco mais de 20 minutos depois, às 4h22 da manhã, Jonas Sulzbach venceu uma rodada eliminatória e elegeu Paulo Augusto para deixar a competição. Já a camarote Aline Campos desistiu da prova às 5h12 da manhã.

A pipoca Milena, que protagonizou uma briga com Sol Vega durante a madrugada, foi eliminada 15 minutos depois, às 5h27. Após a sua saída, os concorrentes remanescentes na prova comentaram a postura da mineira. Os demais participantes foram sendo eliminados posteriormente.

Os brothers e sisters devem ficar posicionados em trampolins em torno de uma piscina de bolinhas e, assim que a campainha tocar, precisam pular e escolher um cartão que contém a imagem de um produto.

Os participantes, então, têm um tempo, determinado por uma contagem regressiva, para posicionarem o cartão em seu espaço de prova. A cada rodada, um competidor fica sentado descansando e, ao final do cronômetro, essa pessoa sorteia o produto premiado.

Se mais de uma pessoa pegar o produto vencedor, ganha quem tiver posicionado no nicho primeiro. Isso é determinado por sensores, que marcam o exato momento em que o cartão foi colocado. O ganhador pode usufruir do local de descanso e, se a rodada for eliminatória, deve eleger uma pessoa para deixar a prova.

Na sequência, uma nova contagem regressiva começa para os competidores retornarem aos seus trampolins. Cada competidor deve apertar um botão para marcar seu posicionamento.

