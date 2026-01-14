Editorias do Site
Redes Sociais

Prova do Líder de resistência já passa de 13 horas

Primeiro desafio da temporada exige paciência dos brothers

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:19

Primeira prova do líder do BBB 26 é de resistência
Primeira prova do líder do BBB 26 é de resistência Crédito: Reprodução/Globo

A primeira prova do líder do BBB 26 (Globo) exige concentração e paciência das 21 pessoas do elenco. Até o momento, 15 participantes já foram eliminados: Ana Paula Renault, Brigido, Juliano Floss, Pedro, Solange Couto, Samira, Paulo Augusto, Aline Campos, Milena, Sol Vega, Marcelo, Maxiane e Jordana. Henri Castelli passou mal e foi atendido pelos médicos. Babu foi eliminado.

O participante Brigido Neto venceu a primeira rodada do desafio e pôde escolher um concorrente para eliminar da disputa. Às 23h12, com pouco mais de cinco minutos de prova, ele selecionou a veterana Ana Paula Renault.

Ironicamente, o manauara foi o segundo a deixar o desafio. Quando o relógio marcava 1h33, o Big Boss anunciou que Brigido estava fora da disputa. Dez minutos depois, na rodada seguinte, Jordana foi a vencedora e pôde escolher uma pessoa para tirar da prova. A advogada escolheu eliminar Juliano Floss.

O sulista Pedro Henrique foi o quarto a sair da prova. Às 2h26 da manhã, o Big Boss anunciou a eliminação do jovem, que saiu da plataforma antes do tempo. O brother se confundiu após Milena ler um comando em voz alta.

Solange Couto deixou o desafio às 3h10. Primeira a desistir da disputa, a atriz justificou que precisava beber água, pois tem problema nos rins e estava há muito tempo sem se hidratar. Menos de uma hora depois, às 3h57, a sulista Samira foi eliminada.

Pouco mais de 20 minutos depois, às 4h22 da manhã, Jonas Sulzbach venceu uma rodada eliminatória e elegeu Paulo Augusto para deixar a competição. Já a camarote Aline Campos desistiu da prova às 5h12 da manhã.

A pipoca Milena, que protagonizou uma briga com Sol Vega durante a madrugada, foi eliminada 15 minutos depois, às 5h27. Após a sua saída, os concorrentes remanescentes na prova comentaram a postura da mineira. Os demais participantes foram sendo eliminados posteriormente.

Os brothers e sisters devem ficar posicionados em trampolins em torno de uma piscina de bolinhas e, assim que a campainha tocar, precisam pular e escolher um cartão que contém a imagem de um produto.

Os participantes, então, têm um tempo, determinado por uma contagem regressiva, para posicionarem o cartão em seu espaço de prova. A cada rodada, um competidor fica sentado descansando e, ao final do cronômetro, essa pessoa sorteia o produto premiado.

Se mais de uma pessoa pegar o produto vencedor, ganha quem tiver posicionado no nicho primeiro. Isso é determinado por sensores, que marcam o exato momento em que o cartão foi colocado. O ganhador pode usufruir do local de descanso e, se a rodada for eliminatória, deve eleger uma pessoa para deixar a prova.

Na sequência, uma nova contagem regressiva começa para os competidores retornarem aos seus trampolins. Cada competidor deve apertar um botão para marcar seu posicionamento.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - BBB 26: o que o horóscopo revela sobre camarotes e veteranos da edição

BBB 26: o que o horóscopo revela sobre camarotes e veteranos da edição

Imagem - BBB 26: Henri Castelli tem convulsão na Prova do Líder e é atendido por médicos

BBB 26: Henri Castelli tem convulsão na Prova do Líder e é atendido por médicos

Imagem - BBB 26: Solange Couto se machuca na Prova do Líder é dinâmica é interrompida

BBB 26: Solange Couto se machuca na Prova do Líder é dinâmica é interrompida

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Quiabo: 7 receitas criativas e práticas para o jantar

Quiabo: 7 receitas criativas e práticas para o jantar
Imagem - 4 filmes que chegam ao cinema nesta semana de janeiro de 2026

4 filmes que chegam ao cinema nesta semana de janeiro de 2026
Imagem - Aquário no amor: veja como o aquariano se relaciona com os 12 signos

Aquário no amor: veja como o aquariano se relaciona com os 12 signos