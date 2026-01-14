BBB

BBB 26: Solange Couto se machuca na Prova do Líder é dinâmica é interrompida

Atriz disse ter se machucado nas primeiras rodadas da disputa e pediu auxílio da produção

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10:00

Primeira prova do líder do BBB 26 é de resistência Crédito: Reprodução/Globo

A atriz Solange Couto, a Dona Jura de O Clone, se machucou logo nas primeiras rodadas da Prova do Líder nesta terça-feira, 13, no BBB 26. Às 23h45, a prova precisou ser interrompida para que a produção auxiliasse a atriz. Cinco minutos depois, Solange retornou ao desafio.

A atriz afirmou ter machucado a perna durante a prova e, diversas vezes, pediu um curativo. "Está escorrendo sangue", disse ela. A produção pediu para que Solange aguardasse e, minutos depois, retirou a sister do provódromo.

A primeira Prova do Líder do programa é de resistência. A ex-BBB Ana Paula Renault foi eliminada já no programa ao vivo por Brígido, vencedor da primeira rodada.

O primeiro líder da edição escolhe cinco pessoas para o Na Mira do Líder na sexta, 16. No domingo, 18, ele escolhe um dos participantes para enfrentar o paredão.

