Big Fone toca já na primeira semana de programa; veja dinâmica da semana

Público poderá escolher quem vai ouvir mensagem, que vai deixar um brother imune e dois emparedados. Primeira eliminação é na próxima terça, 20

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 09:38

Big Fone toca pela primeira vez no 'BBB 26'.

O jogo começou oficialmente no BBB 26. Já na primeira semana do programa, que estreou na segunda-feira, 12, os três Big Fones da casa tocam. A grande novidade é que o público vai ter o poder de escolher o único a tocar a mensagem da produção. Quem atender estará imune da eliminação e irá escolher dois brothers para o paredão.

A dinâmica da semana foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta terça, 13, dia da primeira Prova do Líder da edição. O grande vencedor vai escolher cinco pessoas para o Na Mira do Líder na sexta, 16, e, no domingo, 18, um participante para enfrentar o paredão.

Veja como será a dinâmica da primeira semana de BBB 26:

- Terça (13): Prova do Líder.- Quinta (15): Big Fone.- Sexta (16): Na Mira do Líder.- Sábado (17): Prova do Anjo. Vencedor estará imune e poderá comprar uma segunda imunidade.- Domingo (18): Formação de paredão triplo e Prova Bate e Volta.- Terça (20): Eliminação.

