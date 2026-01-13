BBB 26

Ricardinho desiste da disputa do Quarto Branco no BBB 26

Dinâmica de resistência irá premiar dois jogadores com vaga no programa

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 15:11

Ricardinho participou do Quarto Branco Crédito: Reprodução/Globo

Ricardinho foi a primeira pessoa a desistir da dinâmica do Quarto Branco, anunciada por Tadeu Schmidt na estreia do BBB 26. O concorrente da região Norte apertou o botão na tarde desta terça (13).

Até então, ele estava isolado e brigando com quase todos os competidores. Ele preferiu ficar sem falar com os demais por muitas horas. Mas não aguentou e apertou o botão.

Os concorrentes das cinco casas de vidro que não entraram no reality foram colocados no cômodo com a promessa de uma vaga na casa mais vigiada do Brasil para as duas últimas pessoas que resistirem ao desafio. Nove pessoas participaram da disputa.

Da região Norte, estão Lívia e Ricardinho. Da região Nordeste, participam Rafaella e Leandro. Do Centro-Oeste, Chaiany e Ricardo. Os concorrentes do Sul são Elisa e Matheus. Já o Sudeste é representado apenas por Gabriela, pois Breno entrou na casa após a desistência de Marcel.

Esta ainda não é a dinâmica do Laboratório, anunciada ainda em dezembro de 2025, que reunirá pré-participantes que poderão substituir brothers e sisters. A ação acontecerá futuramente e contará com a participação do público.

