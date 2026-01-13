Ricardinho desiste da disputa do Quarto Branco no BBB 26

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 15:11
Ricardinho foi a primeira pessoa a desistir da dinâmica do Quarto Branco, anunciada por Tadeu Schmidt na estreia do BBB 26. O concorrente da região Norte apertou o botão na tarde desta terça (13).
Até então, ele estava isolado e brigando com quase todos os competidores. Ele preferiu ficar sem falar com os demais por muitas horas. Mas não aguentou e apertou o botão.
Os concorrentes das cinco casas de vidro que não entraram no reality foram colocados no cômodo com a promessa de uma vaga na casa mais vigiada do Brasil para as duas últimas pessoas que resistirem ao desafio. Nove pessoas participaram da disputa.
Da região Norte, estão Lívia e Ricardinho. Da região Nordeste, participam Rafaella e Leandro. Do Centro-Oeste, Chaiany e Ricardo. Os concorrentes do Sul são Elisa e Matheus. Já o Sudeste é representado apenas por Gabriela, pois Breno entrou na casa após a desistência de Marcel.
Esta ainda não é a dinâmica do Laboratório, anunciada ainda em dezembro de 2025, que reunirá pré-participantes que poderão substituir brothers e sisters. A ação acontecerá futuramente e contará com a participação do público.
