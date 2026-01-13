Veio aí!

'BBB 26': quem são os ex-BBBs que retornam ao programa como veteranos?

Grupo de ex-BBBs conta com nomes como Sol Vega, Alberto Cowboy e Ana Paula Renault. Confira a lista

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 08:46

Saiba quem são os ex-BBBs que retornam ao programa como veteranos Crédito: Reprodução Globo

O Big Brother Brasil 26 revelou os ex-BBBs que integrarão o grupo Veterano na atual temporada da casa mais vigiada do Brasil. O reality show estreou nesta segunda-feira, 12, e divulgou os cinco participantes durante o primeiro episódio. São eles: Babu Santana, Sol Vega, Jonas Sulzbach, Sarah Andrade, Alberto Cowboy e Ana Paula Renault.

Na atual temporada da atração, os participantes do BBB estão divididos em três grupos - Pipoca, Camarote e Veterano. Os integrantes do grupo Pipoca foram definidos pelo público a partir da dinâmica das Casas de Vidro e anunciados na noite de domingo, 11.

Grupo Veterano

Babu Santana

Além de ex-BBB, Babu também é ator e já trabalhou em uma série de projetos. A sua participação mais famosa é a interpretação de Tim Maia, no filme homônimo, de 2014. O artista ainda chegou a participar do programa The Masked Singer, quando incorporou o personagem Coruja, em 2023.

Sol Vega

A sister participou originalmente do BBB 4 e protagonizou uma cena viral durante uma prova de resistência. Sol cantou a música We Are The World de um jeito diferente do original. Sua versão, com erros de pronúncia, acabou por eternizar-se com a palavra "iarnuou". Hoje, aos 47 anos, Vega dedica a sua vida como influenciadora e empresária.

A carioca tem uma loja de roupas, focada em moda afro, chamada Sol Vega Modas. A sister ainda tem carreira de atriz e tentou se eleger como vereadora pelo PDT em 2024.

Jonas Sulzbach

Natural de Lajeado, no Rio Grande do Sul, Sulzbach é modelo e influenciador. O brother de 39 anos ganhou bastante popularidade ao participar do BBB 12 e chegou a ficar em terceiro lugar na edição daquele ano. Dois anos antes de sua participação no reality, Jonas ganhou o concurso Mister Brasil representando a Ilha dos Lobos.

Pai de um menino, Jonas esteve em um relacionamento com a influenciadora e também ex-BBB Mari Gonzalez. O casal se separou em 2023 quando, à época, estavam noivos.

Sarah Andrade

Sarah participou do BBB 21 como Pipoca. Na época, a brasiliense tinha 29 anos. Ela ganhou destaque ao formar o trio conhecido como "G3" com Gil do Vigor e Juliette, a campeã daquela edição. Sarah também conquistou a fama de espiã na casa do BBB, por ser observadora e estratégica em suas trocas de informações.

Hoje, Sarah segue no ramo do marketing como empreendedora, e também virou influenciadora. A ex-sister tem mais de 7,5 milhões de seguidores no perfil do Instagram. Ela namora o empresário francês Bruce Gervais.

Alberto Cowboy

Ao lado de Diego Alemão, Cowboy protagonizou uma das rivalidades mais intensas da história do programa. No BBB 7, exibido em 2007, bateu de frente com o favorito da edição e sofreu bastante rejeição por isso. Ele, no entanto, é considerado um dos maiores vilões da história do programa.

Após sua participação no BBB, Cowboy adotou uma postura discreta e evitou grandes aparições na mídia. Ele, que é formado em administração, tem um restaurante em Belo Horizonte e uma carreira musical discreta. O ex-BBB é casado com a terapeuta Priscilla Monroy, com quem tem uma filha pequena.

Ana Paula Renault

Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, a sister participou do BBB 16, quando foi expulsa da casa após um caso de agressão contra Renan Oliveira. Mesmo que formada em jornalismo, a participante de 44 anos passou a trabalhar na área apenas ao sair do programa, quando integrou programas como VÍdeo Show, da TV Globo.

Na edição de 2016, Ana Paula desempenhou papel de destaque e é uma das participantes mais lembradas da história do programa. Em 2018, ainda participou de outro reality show. A jornalista integrou o elenco de A Fazenda, programa da Record TV.

