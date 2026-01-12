Reality

'BBB 26' anuncia lista de participantes da Casa de Vidro escolhidos para entrar no reality

Dez participantes entram na casa mais vigiada do Brasil após votação da Casa de Vidro; confira quem são!

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:26

Dez participantes entram na casa mais vigiada do Brasil após votação da Casa de Vidro Crédito: Divulgação Globo

O BBB 26 anunciou na noite deste domingo, 11, quais participantes que estiveram nas Casas de Vidro nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil vão participar do elenco definitivo do programa. A estreia está marcada para a segunda-feira, 12.

Até então tidos como 'anônimos' na sociedade, eles formam o grupo Pipoca, que compõe o grupo final do programa ao lado dos representantes do Camarote, composto por famosos (cuja lista oficial ainda não foi divulgada).

O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o Seleção BBB.

Quem são os participantes da Casa de Vidro que integram o elenco definitivo do 'BBB 26'

Marciele (Norte); Brígido (Norte); Jordana (Centro-Oeste); Paulo Augusto (Centro-Oeste); Maxiane (Nordeste); Marcelo (Nordeste); Samira (Sul); Pedro (Sul); Milena (Sudeste); Marcel (Sudeste).

Os eliminados do 'BBB 26' após as Casas de Vidro

Lívia (Norte); Ricardinho (Norte); Chaiany (Centro-Oeste); Ricardo (Centro-Oeste); Rafaella (Nordeste); Leandro (Nordeste); Elisa (Sul); Matheus (Sul); Gabriela (Sudeste); Breno (Sudeste).

Este vídeo pode te interessar