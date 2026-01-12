'BBB 26' anuncia lista de participantes da Casa de Vidro escolhidos para entrar no reality

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:26
O BBB 26 anunciou na noite deste domingo, 11, quais participantes que estiveram nas Casas de Vidro nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil vão participar do elenco definitivo do programa. A estreia está marcada para a segunda-feira, 12.
Até então tidos como 'anônimos' na sociedade, eles formam o grupo Pipoca, que compõe o grupo final do programa ao lado dos representantes do Camarote, composto por famosos (cuja lista oficial ainda não foi divulgada).
O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o Seleção BBB.
Quem são os participantes da Casa de Vidro que integram o elenco definitivo do 'BBB 26'
Marciele (Norte); Brígido (Norte); Jordana (Centro-Oeste); Paulo Augusto (Centro-Oeste); Maxiane (Nordeste); Marcelo (Nordeste); Samira (Sul); Pedro (Sul); Milena (Sudeste); Marcel (Sudeste).
Os eliminados do 'BBB 26' após as Casas de Vidro
Lívia (Norte); Ricardinho (Norte); Chaiany (Centro-Oeste); Ricardo (Centro-Oeste); Rafaella (Nordeste); Leandro (Nordeste); Elisa (Sul); Matheus (Sul); Gabriela (Sudeste); Breno (Sudeste).
