BBB 26

Conheça os 20 concorrentes da Casa de Vidro do BBB 26

Nova edição do reality começou com uma dinâmica já conhecida do público: a Casa de Vidro, que desta vez ganhou um formato ainda maior

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:48

Conheça os concorrentes da casa de vidro do BBB 26 Crédito: Globo

Hoje foi dia de conhecer os Pipocas! Os 20 canditados ao BBB 26 foram revelados nesta sexta (9). A nova edição do reality começou com uma dinâmica já conhecida do público: a Casa de Vidro, que desta vez ganhou um formato ainda maior e mais espalhado pelo país.

Os escolhidos fazem parte do grupo Pipoca e estão divididos em casas de vidro montadas nas cinco regiões do Brasil — Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em cada uma delas, os candidatos ficam expostos ao público, interagem com visitantes e mostram um pouco de quem são, enquanto disputam a preferência dos fãs do programa.

A permanência na casa mais vigiada do Brasil, no entanto, ainda não está garantida. Os participantes disputam vagas oficiais no elenco do BBB 26, que serão definidas por meio de votação do público. Apenas os mais votados, sendo um homem e uma mulher de cada casa, conquistarão o passaporte definitivo para entrar na casa e seguir no jogo.

Casa de Vidro Norte

Livia

Dançarina e influenciadora digital, Livia tem 26 anos, nasceu em Parintins e hoje mora em Manaus, Amazonas. Atualmente ocupa a posição de Rainha do Boi Garantido, mas já foi porta-estandarte e artesã, pintando as alegorias da agremiação folclórica. “Subi de cargo, fui promovida”, destaca ela sobre a jornada na tradição folclórica. Foi criada em uma família humilde e ressalta que o afeto e o amor marcaram mais que a falta de bens. Já trabalhou como garçonete em bares e na função de descascar tucumã. Quando teve um progresso financeiro, levou a família para a capital do estado, onde vivem hoje. Tem vontade de cursar o ensino superior, mas ainda não conseguiu conciliar os estudos com o ritmo de trabalho.

Livia assume que é controladora e mandona, e que não tolera injustiça. Considera-se impulsiva e estressada quando em competições, mas acredita que no BBB conseguiria se segurar. Adora resistência e pensa que aguentaria firme nas provas, já que está acostumada com a rotina de shows e viagens. “Isso para mim seria moleza”, conta.

Livia Crédito: Globo/Divulgação

Marciele

Natural de Juruti, Pará, Marciele tem 32 anos e vive há 16 em Manaus, Amazonas. É influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso há quase dez anos. Filha mais velha de quatro irmãos, passou a infância em meio à floresta e cresceu numa família cuja fonte de renda sempre foi a agricultura, especialmente a produção de farinha. Passou por dificuldades quando mais nova, morou com diferentes familiares e, durante a faculdade de Administração, contou com a ajuda de amigos para se sustentar. Com gosto pela dança, sua vida mudou em 2016, quando foi convidada para fazer um teste no Boi Caprichoso. “Sou o improvável que deu certo”, avalia ela, que conta ainda ser uma pessoa controladora, com tendência a liderança. Nas horas vagas, gosta de ir a cachoeiras e aproveitar o tempo com amigos e família.

Entende que estar no BBB é lidar com o imprevisível e deseja conquistar o prêmio para mudar a realidade da família. Afirma que não gosta de renunciar a suas opiniões; é uma pessoa de posicionamento forte, pé no chão e que sabe aonde quer chegar. Para Marciele, “não vale mentir nem trapacear”. Ela entrega que quando se sente subestimada, resgata forças para superar seus limites. Observadora que é, afirma saber usar sua energia com estratégia.

Marciele Crédito: Globo/Divulgação

Brigido

Brigido, de 34 anos, é nascido e vive em Manaus, Amazonas. É formado em Engenharia de Produção e após trabalhar na área, assumiu o posto de diretor de uma escola particular fundada por sua família na capital do estado. Conta ter reerguido a instituição após dificuldades financeiras e hoje usa o ambiente escolar para inovar e empreender, dando mentorias para profissionais do setor. Considera-se um líder nato, diz ser teimoso e que gosta de vencer na base de argumentos. Acredita ter inteligência emocional: sabe a hora de discutir, mas também o momento de interagir de forma leve. Apesar disso, não tem medo de arriscar: “A única coisa que eu tenho certeza na minha vida é de que eu vou errar”, revela.

Ele ressalta que ambientes desafiadores ajudaram a moldar quem é hoje. Fala que reconhece os prós e contras da exposição no reality, mas não sente receio. “Vou fazer a minha equipe e tirar o melhor de cada um para chegar mais longe”, declara. Afirma, ainda, que não pretende manipular ninguém, mas convencer os colegas de suas opiniões.

BBB 26 revela os candidatos da casa de vidro Crédito: Globo/Divulgação

Ricardinho

Natural de Belém do Pará, Ricardinho tem 27 anos e vive hoje em São Paulo, capital. Formado em Educação Física, trabalha como atleta profissional de futebol freestyle e é influenciador digital. Viveu parte da infância com os avós, de quem sempre recebeu grande ajuda. Apaixonado por esportes, aos 13 anos começou a se destacar em competições na modalidade e pouco depois conquistou seu primeiro patrocínio. Graças ao trabalho, já esteve em 22 países e foi reconhecido pelo Guiness World Records por suas habilidades. É bicampeão mundial de futebol freestyle, tendo recebido os títulos em 2017 e 2019. Sua grande inspiração é o surfista Gabriel Medina.

“Quero sempre vencer, tenho a competitividade na veia”, destaca Ricardinho, que diz não ter medo do resultado de sua participação no ‘BBB 26’. Seu grande receio, na verdade, é voltar a enfrentar dificuldades financeiras como as que viveu quando morou na China anos 16 anos. O reality, para ele, é uma oportunidade de alavancar a vida. “Tenho certeza de que eu estou sendo formado para participar de uma competição que exige uma mentalidade de atleta e a habilidade de se relacionar com os seres humanos”, observa.

Ricardinho Crédito: Globo/Divulgação

Casa de Vidro Nordeste

Maxiane

Aos 32 anos, Maxiane é natural de Nazaré da Mata, mas vive em Carpina, ambas cidades de Pernambuco. É professora de História e influenciadora digital. Foi criada com os avós maternos, junto com os pais e o irmão em uma família humilde. Apesar da simplicidade, diz que teve uma infância maravilhosa e com os pais presentes. Após concluir a faculdade, fez pós-graduação e logo conseguiu uma vaga como professora do Ensino Médio na rede estadual. Com a remuneração pouco expressiva do ofício, decidiu apostar na produção de conteúdo para as redes sociais uma busca de uma vida melhor. “Sou comunicativa, sou uma mulher de ação, enérgica, inteligente, habilidosa”, destaca. Seu nicho como influenciadora é em beleza, moda, estilo de vida saudável e rotina como mãe.

Maxiane vê o BBB como uma oportunidade de se conhecer e testar seus limites, mas seu grande objetivo é o prêmio: “não quero fama, não quero engajamento. Preciso de R$ 3 milhões. Se der errado, vou voltar para a sala de aula”. Garante que não tem nada a perder nem tem medo de ser cancelada. “Sempre fui tachada de performática, mas esse é o meu jeito de ser”, revela.

Maxiane Crédito: Globo/ Divulgação

Rafaella

A terapeuta ocupacional Rafaella tem 29 anos, nasceu e mora em Maceió, Alagoas. Conta que desde pequena é falante, ousada e cheia de energia. Atualmente, trabalha com crianças no espectro autista, atendendo a famílias que não conseguem acesso ao tratamento. Já atuou como técnica de enfermagem, instrumentadora cirúrgica e está concluindo a faculdade de Medicina Veterinária. Acredita que o fato de já ter experimentado tantas coisas diferentes demonstra sua curiosidade, dedicação e vontade de aprender. Em meio aos extensos deslocamentos, produz conteúdo para a internet dentro de ônibus e mostra momentos do dia a dia, cafés da manhã compartilhados e até festas de aniversário no coletivo. “Eu sou do povão”, descreve-se.

Rafaella afirma ser impulsiva, intensa e sincera: “Eu aprendi a valorizar a minha vida porque sei que esse tempo é curto e passageiro”. Vê o BBB como um grande desafio pessoal e, principalmente, como uma oportunidade real de mudar de vida. Sonha em ter independência, casar e dar condições melhores para sua família. No programa, adianta que vai rebater tudo o que for preciso, sem medo de se posicionar.

Rafaela Crédito: Globo/ Divulgação

Leandro

Natural de Salvador, Leandro tem 42 anos e vive hoje em Itapuã, Bahia. É produtor cultural e arte-educador. Foi criado pela avó e cresceu ao lado de dois irmãos. Enfrentou muitas dificuldades. Ainda criança, vendeu picolé, raspou cana, limpou casas e vendeu amendoim na feira para ajudar em casa. Na juventude, viveu um período nas ruas. Aos 8 anos, já demonstrava muita sensibilidade artística, e bem mais tarde se formou em Artes Cênicas e Música na Universidade Federal da Bahia, tornando-se o primeiro da família a conquistar um diploma. Contudo, atualmente se vê como um “artista frustrado”, porque o sonho de viver da música nunca se realizou como imaginava nem lhe deu o retorno financeiro esperado. Por causa disso, não costuma sair para se divertir. Observa que tem “um grito preso na garganta” e que precisa, urgentemente, ser feliz.

Como resultado das quedas que a vida lhe trouxe, Leandro diz que tem poucos amigos e apresenta dificuldade de confiar nas pessoas. Mas destaca como qualidades ser organizado, corajoso e apaixonado pela vida. Com o BBB, quer dar à filha de 11 anos as oportunidades que ele não teve. Acredita que sua trajetória, estratégia e seu olhar atento podem levá-lo longe.

Leandro Crédito: Globo/ Divulgação

Marcelo

Médico, de 31 anos, Marcelo é de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, onde mora hoje. Aos 17 anos, chegou a cursar Psicologia, mas decidiu ir para a Bolívia estudar Medicina. Vendeu trufas, cortou cabelos, trabalhou como modelo e fez diversos bicos para se manter durante a faculdade. Recentemente, voltou para sua cidade natal e trabalha como médico no sistema público de saúde. Diz que sempre foi o alicerce emocional e financeiro de sua família: “tenho que ralar no batente para dar conta de tudo”, conta. Quer mostrar sua luta e resiliência para sair “de baixo” e conseguir se reerguer. Ama aparecer e detesta quem tenta apagar seu brilho.

Associa a possibilidade de entrar no ‘BBB 26’ a um desejo: “Quero ter liberdade de poder viver a minha juventude”. Garante que é um competidor nato, persuasivo e estrategista. Diz que não é fácil conviver com ele, já que gosta de mandar, achar que está sempre certo e ser debochado. Afirma ser muito bom em articular, falar e trazer as pessoas para perto. “Eu tenho carisma, tenho espontaneidade e falo tudo o que vem na cara”, reforça ele, que diz ainda ter argumento com o público.

Marcelo Crédito: Globo/ Divulgação

Casa de Vidro Centro-Oeste

Chaiany

Aos 25 anos, Chaiany nasceu em Brasília (DF) e atualmente mora em São João da Aliança, município de Goiás. Sempre viveu na roça e passou a adolescência sem acesso à internet e à tecnologia, o que considera ter sido o melhor, mesmo passando por perrengues no interior. Começou a trabalhar aos 10 anos, ajudando nas atividades rurais e, aos 15, engravidou de sua filha. Está desempregada e sonha em construir uma vida mais estável. Diz-se determinada e divertida, mas sem paciência. Assume ser explosiva e chorona. Também destaca a lealdade como uma de suas principais características: “Eu estou na pior situação, mas fazendo o bem ao outro. Acho que isso esgota minha energia”, avalia.

Chaiany ressalta que o BBB é uma grande chance de virar o jogo e afirma que vai chegar com sangue nos olhos: “Meu futuro já foi perdido e eu tenho agora essa oportunidade. Vou dar a minha vida por ela”. Além do valor em dinheiro para o vencedor, ela mira os prêmios oferecidos ao longo da competição, especialmente um carro. Avisa que é briguenta como um “cão” e que vai atormentar os adversários. Quer ter uma vida digna e dar orgulho para sua família.

Chaiany Crédito: Globo/ Divulgação

Jordana

Nascida em Paraíso do Tocantins, ainda bebê Jordana se mudou com a família para Goiânia, onde foi criada até os 16 anos. Na adolescência, foi viver em Brasília, Distrito Federal, após a separação dos pais, quando passou a morar com a avó materna. Aos 29 anos, é advogada, modelo e trabalha como influenciadora digital. Conta que não teve luxos na infância, mas também não passou por dificuldades. Desinibida, servia como modelo para a mãe fotógrafa, o que a impulsionou a trabalhar na área na fase adulta. Apesar disso, já trabalhou como bartender, professora de inglês, entre outras funções. Considera-se empática, fácil de fazer amizades e carismática. Segundo ela, seu estilo é vencer no argumento. Avalia, ainda, ser muito vaidosa, e conta gostar de estar sempre bonita e arrumada.

O BBB é um sonho seu e de sua mãe. Quer viver todas as experiências do reality e se jogar de cabeça. Assume ter personalidade forte, ser intensa, teimosa e dificilmente convencida de que não está certa. Acredita que o prêmio é uma consequência do jogo e por isso vai aproveitar casa minuto se entrar na casa. “Eu prefiro dormir arrependida do que com vontade”, pontua ela, que descarta a possibilidade de se relacionar com alguém no reality.

Jordana Crédito: Globo/ Divulgação

Paulo Augusto

O estudante de Medicina Veterinária Paulo Augusto tem 21 anos e é natural de Inhumas, Goiás. Atualmente, vive em Anápolis, no mesmo estado, e trabalha como pecuarista e influenciador. Conta que sempre acompanhou o pai na roça. Assim, desenvolveu uma forte ligação com o campo e afeição aos animais de grande porte. Ainda novo, sente orgulho de suas conquistas. Conta ser verdadeiro, observador e transparente. Não tem medo de se posicionar e sai do sério com pessoas que falam pelas costas ou inventam coisas a seu respeito. “Sou aquele tipo de pessoa que vive tudo de verdade, sem medo de ser quem é”, afirma. Nas horas vagas, gosta de treinar, andar a cavalo, fazer caminhadas, jogar online e aproveitar shows sertanejos com os amigos.

Quer entrar no BBB para ganhar os prêmios e viver a experiência. Diz acompanhar o programa desde pequeno com seus pais. Afirma ser muito competitivo e não se contentar com segundo lugar: “Se estiver valendo uma galinha, eu estou correndo atrás”. Acredita que o público vai se identificar com seu jeito goiano. “Sou novo, mas muito experiente na vida”, completa.

Paulo Augusto Crédito: Globo/ Divulgação

Ricardo

O modelo Ricardo tem 35 anos e é natural de Niquelândia, Goiás. Vive atualmente na capital do estado e se diz muito família; é pai de dois filhos. Com quatro irmãos, conta que valoriza a convivência com os pais, casados há 40 anos. Já foi atleta profissional de basquete, tendo jogado em vários times pelo Brasil, mas optou pela carreira de modelo por considerar o rendimento financeiro. Hoje, joga em um time amador apenas por hobby. Descobriu na China uma grande oportunidade no mundo da moda e costuma passar alguns meses do ano lá. Quando no Brasil, viaja se apresentando como dançarino ao lado de um DJ de eletrofunk em boates de Goiânia e em Minas Gerais. O goiano diz ser um cara tranquilo e sincero, mas que não deixa de se posicionar quando algo o desagrada.

Quando o assunto é o coração, assume que é bobão e se apaixona fácil. Seu maior objetivo é cuidar dos pais e, por isso, enxerga o BBB como a grande oportunidade de transformar sua vida. Vai entrar focado em competir para levar o prêmio. “Ninguém sabe o que eu passei para estar aqui. O sol tem que brilhar para mim também”, observa.

Ricardo Crédito: Globo/ Divulgação

Casa de Vidro Sudeste

Gabriela

A estudante de Psicologia Gabriela tem 21 anos e é de São Paulo capital, onde mora atualmente. Trabalha como auxiliar de terapeuta em uma clínica com crianças com transtorno do espectro autista e, aos finais de semana, vende na rua os doces que sua mãe produz. “Eu mantenho a minha casa inteira”, conta ela, que diz ter tido uma infância conturbada e precisado amadurecer cedo para correr atrás de suas próprias oportunidades. Como já passou por situações difíceis, tem medo da escassez e sonha em abrir um consultório próprio. Considera-se uma pessoa dedicada ao bem-estar da família e independente.

No BBB, garante que não vai mudar seu jeito para se encaixar ao padrão dos outros. “Por que eu tenho que me diminuir para caber dentro do outro?”, avalia. Seu foco é ganhar o prêmio para dar uma vida confortável à mãe e à irmã, que tem autismo. Acredita que o público se identificará com sua personalidade forte e obstinada. Se diz persistente e afirma que, se necessário, tentará de novo até conseguir.

Gabriela Crédito: Globo/ Divulgação

Milena

Milena tem 26 anos e é natural de Itambacuri, Minas Gerais. Atualmente, mora em Teófilo Otoni, no mesmo estado. Começou a trabalhar como empregada doméstica e babá ainda muito nova; aos 22 abriu sua própria empresa de recreação infantil, com a qual complementa o sustento de sua casa. Também cursa faculdade de Terapia Ocupacional. Define-se como uma pessoa leal e parceira. Conta que adora agradar e que fica incomodada quando não gostam dela; nessas horas faz questão de mostrar que é melhor tê-la como amiga do que como inimiga. “Sou a sensação da minha cidade. Eu sou do povo”, declara Milena, que tem uma irmã gêmea. Apesar da infância complicada que viveu, acredita que tudo foi ensinamento e tem muito orgulho da pessoa que é.

Não se considera “barraqueira”, mas revela que se mete em muita confusão para ajudar os outros. Para ela, o reality é a chance de mudar de vida, ajudar a família e sair da pobreza. Afirma que é competitiva e não lida bem com a derrota. Garante que irá se priorizar no jogo e não será um personagem.

Milena Crédito: Globo/ Divulgação

Breno

Natural de Contagem, Minas Gerais, Breno tem 33 anos e hoje mora em Florianópolis, Santa Catarina. É formado em Biologia e tem mestrado em Biotecnologia. Caçula da família, sempre foi um menino curioso e cheio de energia. Desde cedo descobriu sua paixão pelo esporte e dedicou-se ao vôlei em busca do sonho de se tornar atleta profissional, mas o objetivo foi interrompido por uma lesão no ombro. “Tive que me adaptar a viver uma vida comum”, relembra ele, que nesse período, trabalhou em diversas áreas, foi operador de telemarketing, vendedor, garçom e entregador de panfletos nas ruas. Há dez anos, decidiu recomeçar em Florianópolis, em busca de formação acadêmica. Hoje se divide entre carreira científica e o trabalho como modelo e promoter de eventos.

Sua motivação para participar do BBB vai além do prêmio: “desafios psicológicos e físicos me deixam entusiasmado e vivo”, destaca Breno, que enxerga o reality como uma experiência transformadora, parte essencial de sua trajetória. Considera-se seguro, confiante e com senso de individualidade. “Tenho consciência de que sou atraente e interessante”, declara.

Breno Crédito: Globo/ Divulgação

Marcel

Marcel é natural de Catanduva, no interior de São Paulo, onde vive hoje. Tem 35 anos e é advogado, mas começou a trabalhar aos 14 anos como entregador de jornal e depois como office boy para ajudar em casa. A faculdade de Direito, que concluiu aos 23 anos, foi custeada por um amigo do pai. Atua em um escritório focado em ações trabalhistas, e, há um ano, voltou a morar na casa da família: está cuidando do pai depois de perder a mãe no ano passado. Tem como xodó a sobrinha, filha de sua irmã. Apesar das dificuldades da vida, enxerga em si um homem engraçado, feliz e empático. Adora sair com os amigos e não dispensa academia e corrida, mas o foco não é exclusivamente a vida fitness: “lá é o lugar onde tem mais mulher solteira hoje em dia”, afirma.

“Não sou barraqueiro, mas não gosto de ser mandado”, destaca Marcel, que se descreve como persistente, orgulhoso e afirma que dificilmente assume que está errado. Quer ganhar o BBB para retribuir em vida tudo que o pai fez por ele. Diz que não tem medo de ser cancelado e nem rejeitado. Quer fazer amigos, formar casal e admite que não agrada a todos o tempo inteiro. “Não fico em cima do muro, me posiciono e falo alto”, revela.

Marcel Crédito: Globo/ Divulgação

Casa de Vidro Sul

Elisa

Natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, Elisa tem 28 anos. Viveu em Goiânia (GO), mas se mudou recentemente para o Rio de Janeiro para morar com a irmã. É modelo e empreendedora, e possui formação técnica em Processos Gerenciais. Gosta de chamar atenção por onde passa, mas não liga para as críticas sobre sua pessoa. Afirma que não faz nada para agradar o outro. “Estou vivendo a melhor fase da minha vida”, expressa a gaúcha, que se espelha na mãe como exemplo de mulher trabalhadora. “Sempre tive que correr muito atrás”, completa sobre sua trajetória de vida. No jeito de ser, Elisa observa-se como uma pessoa muito leal, expansiva e que faz amizades rapidamente.

Ela vê o BBB como uma forma de conquistar sua independência financeira. Além do dinheiro, acredita que o reality pode abrir diversas oportunidades para ela e para sua marca de roupas fitness. Se diz bastante competitiva e que está competindo para ganhar. Afirma, ainda, que “ninguém nunca viu alguém como ela no programa”.

Elisa Crédito: Globo/ Divulgação

Samira

A estudante de Direito Samira é natural de Butiá, no Rio Grande do Sul, cresceu em Gravataí, mas hoje vive em Imbituba, Santa Catarina. Revela ter sido uma criança comunicativa, espontânea e determinada a se destacar. Queria buscar sua própria identidade, longe de tudo que já conhecia. Foi bolsista nas escolas em que estudou e relata que sempre tinha que provar que merecia estar ali. Aos 25 anos, já estagiou na vara familiar do fórum e sonha em ter seu próprio escritório, mas atualmente é atendente em hostel e em um bar. Conta que tem estilo único e personalidade marcante, sendo conhecida pelas roupas que usa e por sua autenticidade. Apesar de ser tachada como patricinha, garante que tudo que conquista é suado: “Hoje meu maior medo é entrar no aplicativo do banco”, diz.

Falante, desenrolada, acolhedora e intensa - é como se define Samira. No BBB, acredita que vai fazer o público se apaixonar pelo seu jeito autêntico e pelo caos que a movimenta. Garante que vai dar o “sangue” no jogo já que precisa ganhar. Não tem nada a perder: “é tudo ou nada”, pondera ela, que deseja sair da realidade difícil em que está inserida. Com o prêmio, quer pagar dívidas e ajudar a família.

Samira Crédito: Globo/ Divulgação

Matheus

Aos 25 anos, o bancário Matheus nasceu e vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Cresceu sonhando em ser jogador de futebol. Chegou a competir profissionalmente em São Paulo e Goiânia e Portugal, mas teve que abandonar a carreira por causa de algumas lesões. Atualmente, trabalha como bancário, mas não se identifica com a posição. Para completar a renda, dá aulas de boxe e atua como motorista de aplicativo. Conta que o rap o formou como pessoa, mas não dispensa uma resenha com pagode.

Matheus não quer ser mais um dentro da casa do BBB. Enxerga o programa como uma oportunidade de ser livre para se expressar. É competitivo e acredita que se sairá bem nas provas por conta da aptidão física. Com ambições financeiras, afirma que o prêmio marcará uma mudança de vida. Diz que não vai entrar para brincar: “chora a mãe deles, mas não chora a minha”, afirma.

Matheus Crédito: Globo/ Divulgação

Pedro

Natural de Colombo, no Paraná, Pedro Henrique atualmente mora em Curitiba. Tem 22 anos e é vendedor ambulante de flores e trufas. Está à espera de sua primeira filha, que deve nascer no primeiro semestre deste ano. “Sonho em construir família, ser o pai e mãe que não tive”, destaca. Orgulha-se de sua trajetória e de ter se tornado um homem íntegro. Tenta encarar as dificuldades com leveza, mas não esconde suas pretensões de melhorar de vida. Revela ser ambicioso e, por trabalhar com vendas, acredita em suas habilidades de persuasão. Diz que quando está sendo prejudicado acaba reagindo e sendo visto como arrogante.

Sua estratégia no jogo será fugir ao máximo de todos os paredões e se garantir nas provas. Tenta ‘se preparar’ para as disputas e já passou cerca de 14 horas dentro de um carro só para ver como se sairia em uma prova de resistência. É competitivo e quer ser um participante lembrado. “Eu sou vendedor. Você acha que eu não vou saber me vender no BBB?”, declara.

Pedro Crédito: Globo/ Divulgação

Este vídeo pode te interessar