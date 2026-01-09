BBB 2026: TV Gazeta leva Big Fone para Praia da Costa neste sábado (10)

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:12
O Big Brother Brasil 2026 estreia nesta segunda-feira (12) na tela da TV Gazeta e para aquecer as turbinas os capixabas que estiverem na Praia da Sereia, na Praia da Costa, em Vila Velha, neste sábado (10), podem se preparar: o Big Fone vai tocar. A ação vai acontecer a partir das 15h, no calçadão.
Inspirado no Big Fone do reality, a brincadeira na Praia da Costa promete agitar os capixabas. Isso porque quem atender ao Big Fone receberá uma mensagem do Big Boss e pode ganhar brindes exclusivos do programa.
A iniciativa está sendo promovida pela própria TV Gazeta, conforme explica a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.
“Pensamos essa ação como uma forma de ir além da divulgação da estreia do BBB e criar uma experiência real para o público capixaba. O Big Fone é um dos elementos mais icônicos do reality e levá-lo para um espaço de convivência como a Praia da Costa aproxima as pessoas do programa, gera engajamento e reforça a conexão da TV Gazeta com o seu público, que gosta de participar, se divertir e viver a programação para além da tela”, destaca.
Em 2026, o BBB terá algumas novidades, como a ampliação do poder do público, a criação de Casas de Vidro nas cinco regiões do país e a chegada de um novo grupo formado por ex-participantes, que se junta aos já conhecidos Pipoca e Camarote.
O prêmio em dinheiro, outro destaque da edição, ficará sempre visível na sala, reforçando a tensão e a disputa dentro da casa.
Mais uma vez, o BBB promete ser um dos assuntos mais comentados do país, reunindo entretenimento, emoção e debates que extrapolam a televisão e se espalham pelo digital e pelas conversas entre as pessoas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta