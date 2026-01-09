BBB 26

BBB 2026: TV Gazeta leva Big Fone para Praia da Costa neste sábado (10)

Ação vai acontecer no calçadão da Praia da Sereia, em Vila Velha. Quem atender ao Big Fone receberá uma mensagem do Big Boss e pode ganhar brindes exclusivos do reality

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:12

TV Gazeta leva Big Fone para Praia da Costa Crédito: Will Loyola

O Big Brother Brasil 2026 estreia nesta segunda-feira (12) na tela da TV Gazeta e para aquecer as turbinas os capixabas que estiverem na Praia da Sereia, na Praia da Costa, em Vila Velha, neste sábado (10), podem se preparar: o Big Fone vai tocar. A ação vai acontecer a partir das 15h, no calçadão.

Inspirado no Big Fone do reality, a brincadeira na Praia da Costa promete agitar os capixabas. Isso porque quem atender ao Big Fone receberá uma mensagem do Big Boss e pode ganhar brindes exclusivos do programa.

A iniciativa está sendo promovida pela própria TV Gazeta, conforme explica a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.

“Pensamos essa ação como uma forma de ir além da divulgação da estreia do BBB e criar uma experiência real para o público capixaba. O Big Fone é um dos elementos mais icônicos do reality e levá-lo para um espaço de convivência como a Praia da Costa aproxima as pessoas do programa, gera engajamento e reforça a conexão da TV Gazeta com o seu público, que gosta de participar, se divertir e viver a programação para além da tela”, destaca.

Estreia BBB

Em 2026, o BBB terá algumas novidades, como a ampliação do poder do público, a criação de Casas de Vidro nas cinco regiões do país e a chegada de um novo grupo formado por ex-participantes, que se junta aos já conhecidos Pipoca e Camarote.

O prêmio em dinheiro, outro destaque da edição, ficará sempre visível na sala, reforçando a tensão e a disputa dentro da casa.

Mais uma vez, o BBB promete ser um dos assuntos mais comentados do país, reunindo entretenimento, emoção e debates que extrapolam a televisão e se espalham pelo digital e pelas conversas entre as pessoas.

