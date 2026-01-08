Globo começa a divulgar as primeiras imagens do BBB 26

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 14:01
Está chegando a hora. O BBB 26 vai começar a partir da próxima segunda (12), mas a Globo já começa a soltar spoilers da casa mais vigiada do Brasil.
Até o início da tarde desta quinta-feira (8), algumas fotos já haviam sido divulgadas. A sala terá decoração em dourado, e o estofado será verde nesta edição.
Nas fotos, é possível notar que um dos Big Fones, na cor amarela, ficará dentro da sede, entre a sala e a cozinha. Também há símbolos de cifrão e notas nas paredes do cômodo.
Já a cozinha terá mesas interligadas e uma decoração que mesclará cores fortes e chamativas, como laranja, azul e amarelo, com o branco mais neutro.
As poltronas coloridas indicam os lugares onde quem estiver no Vip deverá se acomodar. As outras, em tons pastéis, deverão ser destinadas a quem estiver sem regalias.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta