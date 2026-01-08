Reality

BBB 26: Flayslane diz que foi convidada, mas teve participação cancelada após vazamento

Participante do BBB 20 entraria no grupo dos veteranos, mas foi descartada

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 12:49

Ex-BBB voltaria ao reality no grupo dos veteranos Crédito: Reprodução Instagram @flay

O Big Brother Brasil 26 começa na próxima segunda-feira, 12, data em que a Globo vai anunciar oficialmente todos os participantes da nova edição. Além dos grupos Pipoca e Camarote, o reality contará com a novidade do grupo Veteranos, formado por ex-BBBs. Uma das cotadas para integrar a dinâmica foi Flayslane, participante da edição de 2020, que afirmou ter sido descartada após o vazamento da informação.

Depois que listas de supostos participantes começaram a circular nas redes sociais com o nome da cantora, Flay publicou um vídeo no Instagram dizendo que havia sido procurada pela produção do programa e aceitado o convite. Segundo ela, houve uma reunião com a equipe do reality, na qual explicou que precisaria reorganizar a agenda profissional antes de confirmar a participação.

"O programa realmente me procurou. Fizemos uma reunião e eu falei que sim, mas que precisaria me programar muito bem, pois estou de volta aos palcos agora e teria que parar minha agenda para conseguir me organizar", afirmou.

A ex-BBB contou que, a partir disso, suspendeu shows em dezembro e começou a trabalhar em novos projetos, como um álbum e conteúdos audiovisuais, para deixar tudo pronto antes do confinamento. De acordo com Flay, no entanto, a informação sobre sua possível volta ao reality vazou sem que ela tivesse contado a ninguém.

"Honestamente, não sei como raios o Leo Dias descobriu que eu estava negociando a minha volta ao programa, porque eu, do fundo do meu coração, não falei para ninguém. Eu não sei se ele tem algum informante lá de dentro, porque não é possível", declarou.

O jornalista Leo Dias rebateu a acusação nas redes sociais. Em publicação no Instagram, ele ironizou a situação: "Já que Flay travou agenda, ficou fora do BBB 26 e culpou o portal LeoDias, vamos ajudá-la: contratem seus shows", escreveu.

