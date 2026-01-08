Famosos

'Pensa que a pessoa morreu', diz Nicole Bahls sobre como lida com términos

Modelo encerrou relacionamento de quatro anos no ano passado

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:34

Nicole Bahls Crédito: Reprodução/Youtube/Multishow

Nicole Bahls não é do tipo que fica remoendo relacionamentos quando chegam ao fim. A modelo deu um conselho aos seus seguidores no X, rede na qual é bastante ativa, sobre como lidar melhor com términos.

"Pensa que a pessoa sofreu um acidente de carro e morreu. Todo mundo vive sem ela e você também vai viver", escreveu.

Em fevereiro do ano passado, Nicole terminou o relacionamento de quatro anos com Marcelo Viana. Entre 2018 e 2021, ela foi casada com Marcelo Bimbi, com quem venceu o reality Power Couple, da Record. Os dois se separaram devido a uma traição por parte dele.

Em dezembro, Nicole estava tendo um affair com o jogador do Flamengo Samuel Lino. A relação, porém, chegou ao fim após a revelação de que o jogador é o pai do bebê da influenciadora Camila Canuto.

A informação foi vazada pela mãe dele, Vânia Dias, que comentou "ansiosa pela sua chegada, príncipe da vovó" em uma postagem de Camila grávida.

Nicole recebeu comentários carinhosos dos seguidores e continuou com suas palavras de sabedoria. "Deixe doer, mas não se permita continuar na dor. Tudo passa, nada é eterno", escreveu.

