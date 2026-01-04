Tráfego aéreo fechado

Nicole Bahls tem voo desviado da Venezuela e perde show no Rio

Nicole Bahls estava voltando de Saint Barth, no Caribe, onde passou o Ano-Novo, quando o tráfego aéreo da Venezuela foi fechado neste sábado (3)

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 13:59

Nicole Bahls estava voltando de Saint Barth, no Caribe Crédito: Reprodução/Youtube/Multishow

Nicole Bahls estava voltando de Saint Barth, no Caribe, onde passou o Ano-Novo, quando o tráfego aéreo da Venezuela foi fechado neste sábado (3). A aeronave desviou para Miami, mas o imprevisto fez a influenciadora perder um show.

Nicole voltava de Saint Barths para o Rio de Janeiro. Ela dividiu o momento com os seguidores. "Passei pela guerra da Venezuela... Já já estou chegando", escreveu. "Se não tive adrenalina, história e emoção, não sou eu."

Ela estava dormindo e chegou a descer em Miami, onde confundiu os aeroportos. "Meu voo passou pela confusão da Venezuela bem na hora, aí voltou pra Miami. Quando eu acordei, eu olhei o aeroporto e achei que tinha chegado no Brasil. (...) Essas coisas só acontecem comigo", falou nos stories.

"Eu só tô arrasada porque hoje tinha show do Henrique e Juliano no Rio, eu queria muito ir no show. Eu queria chegar a tempo, mas eu acho que não vou. Mas, o mais importante, vou chegar com vida", disse.

