Curtindo a cidade

Rosalía passeia por tradicional feira de antiguidades no Rio e tira fotos com fãs

Rosalía segue aproveitando o Rio de Janeiro como uma visitante curiosa e cada vez mais integrada à rotina da cidade

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 13:48

Rosalía foi vista caminhando pela tradicional Feira de Antiguidades da Praça XV Crédito: Reprodução @rosalia.vt

Rosalía segue aproveitando o Rio de Janeiro como uma visitante curiosa - e cada vez mais integrada à rotina da cidade.

A cantora espanhola foi vista caminhando pela tradicional Feira de Antiguidades da Praça XV, no Centro, um dos pontos mais clássicos de encontro de colecionadores, turistas e cariocas.

Sem seguranças e vestindo roupa leve, Rosalía circulou entre as barracas com tranquilidade, parou para observar peças de vestuário e chamou atenção pela simpatia. Ao perceber que uma fã se aproximava timidamente, foi direta e bem-humorada: "Quer tirar uma foto? Tá muito calor!", disse, antes de posar para o registro.

A passagem pela feira se soma a uma sequência de aparições que transformaram a visita da artista em um verdadeiro roteiro pela cidade. Desde o início da semana, Rosalía tem sido vista em diferentes regiões do Rio, sempre em programas populares e longe do circuito tradicional de celebridades.

Na segunda-feira (29), ela apareceu no samba da Pedra do Sal, na zona Portuária, onde acompanhou a roda antes de seguir para uma festa. No dia seguinte, foi à Rocinha, na zona sul, caminhou pela comunidade e chegou a dançar passinho ao lado de moradores e de uma guia local, em registros que circularam nas redes.

Já na virada do ano, a cantora escolheu a Praia de Ipanema para acompanhar o réveillon. No dia seguinte, manteve o clima foi vista em um bar de Botafogo.

