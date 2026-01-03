Na Flórida

Marta Silva e Carrie Lawrence se casam em cerimônia intimista nos EUA

Marta escolheu um conjunto branco composto por um blazer, calça e chapéu. Já Carrie optou por um vestido longo branco com detalhes em renda

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 14:59

Marta Vieira da Silva se casou com Carrie Lawrence Crédito: Reprodução @jcloss_events

A jogadora Marta Silva oficializou sua união com a zagueira Carrie Lawrence na sexta-feira (2), em uma cerimônia intimista realizada na Flórida, nos Estados Unidos, onde o casal vive atualmente.

O casamento aconteceu ao ar livre. As primeiras imagens do evento foram divulgadas nas redes sociais pela decoradora responsável pela celebração. Marta escolheu um conjunto branco composto por um blazer, calça e chapéu. Já Carrie optou por um vestido longo branco com detalhes em renda. A atleta ainda completou a produção com véu e luvas.

“Hoje eu vivi um dos momentos mais especiais. Em Júpiter, Flórida, tive a honra de liderar a organização e decoração do casamento de Marta, o icônico número 10 do Brasil. Cada detalhe foi projetado com amor, sensibilidade e intenção, transformando este dia numa experiência verdadeiramente única e inesquecível. Fazer parte de um momento tão íntimo é mais do que trabalho – é honra, confiança e propósito“, declarou a decoradora ao compartilhar o vídeo do casamento.

