Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam juntos no Rio

A temporada de descanso de Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Nordeste chegou ao fim, mas as cenas de sintonia entre os dois continuaram rendendo

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 13:53

Bruna Marquezine e Shawn Mendes
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcaram no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução @Brunamarquezine @Shawnmendes

A temporada de descanso de Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Nordeste chegou ao fim, mas as cenas de sintonia entre os dois continuaram rendendo.

Na noite de sexta-feira (2), a atriz e o cantor foram flagrados juntos no Aeroporto de Maceió, antes de embarcarem rumo ao Rio de Janeiro, cidade onde Bruna vive. Já na capital fluminense, os dois voltaram a ser fotografados ao desembarcarem no Galeão.

No aeroporto alagoano, Bruna e Shawn atenderam fãs com tranquilidade, posaram para fotos e circularam lado a lado. Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais, enquanto o cantor parava para atender uma pedido de selfie, a atriz aparece carregando a caixa de transporte de Chihiro, cadelinha que ela adotou no Japão durante o relacionamento anterior com João Guilherme.

A chegada ao Rio, porém, teve um momento inusitado protagonizado por Shawn Mendes. Ao interagir com uma fã, o cantor acabou tendo o chinelo pisado, o que fez a tira do calçado se soltar. As imagens dele agachado, tentando consertar o chinelo no meio do saguão, rapidamente viralizaram nas redes sociais e renderam comentários bem-humorados dos internautas.

Antes do retorno ao Sudeste, o casal passou os últimos dias de 2025 e os primeiros de 2026 em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. A viagem contou ainda com a presença de Sasha Meneghel, melhor amiga de Bruna, e do marido dela, o cantor João Lucas. Durante a estadia, Bruna e Shawn foram vistos juntos em diversos momentos, incluindo beijos em público.

