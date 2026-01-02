Desabafo

Myrian Rios, ex-mulher de Roberto Carlos, pede respeito ao Rei após críticas

Ela usou as redes sociais para pedir respeito ao Rei, criticado por falar palavrões durante shows, discutir com uma pessoa da plateia que batia papo e entregar flores de uma forma "automático"

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 15:57

Myrian Rios usou as redes sociais para pedir respeito ao cantor

Ex-mulher de Roberto Carlos, 84, a atriz e apresentadora Myrian Rios, 67, usou as redes sociais para pedir respeito ao Rei, criticado por falar palavrões durante shows, discutir com uma pessoa da plateia que batia papo e entregar flores de uma forma "automática".

"O Roberto contribui para o Brasil há mais de 60 anos com músicas belíssimas, carisma, amor e charme. Hoje, aos 84 anos, cansado, a gente não sabe o que ele está vivendo", começou.

"Ele pode ter um tempo ruim também, né? Dai você vai ao show do Roberto e fica batendo papo, bebendo e enchendo a cara. Você não está no barzinho de uma música ao vivo", diz.

Em outro trecho, ela afirma que há uma falta de respeito tremenda com relação a ele, sobretudo após o padre Chrystian Shankar fazer piada sobre o assunto.

"Quando eu soube desse padre eu fiquei muito chateada. O evangelho diz para não julgar o próximo. É esse o exemplo que o senhor quer dar? Respeitem mais o Roberto. É esse o meu desabafo", completou. Myrian foi casada com o Rei entre os anos de 1980 a 1989.

