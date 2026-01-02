Myrian Rios, ex-mulher de Roberto Carlos, pede respeito ao Rei após críticas

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 15:57
Ex-mulher de Roberto Carlos, 84, a atriz e apresentadora Myrian Rios, 67, usou as redes sociais para pedir respeito ao Rei, criticado por falar palavrões durante shows, discutir com uma pessoa da plateia que batia papo e entregar flores de uma forma "automática".
"O Roberto contribui para o Brasil há mais de 60 anos com músicas belíssimas, carisma, amor e charme. Hoje, aos 84 anos, cansado, a gente não sabe o que ele está vivendo", começou.
"Ele pode ter um tempo ruim também, né? Dai você vai ao show do Roberto e fica batendo papo, bebendo e enchendo a cara. Você não está no barzinho de uma música ao vivo", diz.
Em outro trecho, ela afirma que há uma falta de respeito tremenda com relação a ele, sobretudo após o padre Chrystian Shankar fazer piada sobre o assunto.
"Quando eu soube desse padre eu fiquei muito chateada. O evangelho diz para não julgar o próximo. É esse o exemplo que o senhor quer dar? Respeitem mais o Roberto. É esse o meu desabafo", completou. Myrian foi casada com o Rei entre os anos de 1980 a 1989.
