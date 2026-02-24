Astrologia

Peixes no amor: veja a compatibilidade com os 12 signos do zodíaco

Se relacionar com os piscianos pode ser uma grande experiência de devotamento, magia, conexão e sensibilidade

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 17:49

Os nativos de Peixes são eternos apaixonados e estão sempre prontos para fazer de tudo pela pessoa amada Crédito: Imagem: Alones | Shutterstock

Sensíveis e sonhadores, os nativos de Peixes estão entre os mais românticos do zodíaco. “São eternos apaixonados, gostam de estar em relações em que encontram toda a magia que buscam e estão sempre prontos para fazer de tudo pela pessoa amada”, explica a astróloga Thaís Mariano.

As pessoas de Peixes costumam ser dóceis e puras, o que pode levá-las a aceitar todo tipo de imposição do par. “Podem acabar se moldando ao padrão que a outra pessoa coloca na relação, sem que percebam isso com muita clareza”, aponta Thaís Mariano. Além disso, por serem altruístas, os piscianos podem atrair pessoas que demandam muita energia.

A seguir, a astróloga explica como é a relação amorosa de Peixes com os 12 signos do zodíaco. Veja!

Peixes e Áries

Com empenho e dedicação, é possível que Peixes e Áries aprendam juntos e construam um relacionamento saudável Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

Pode haver atração à primeira vista, já que Áries é conquistador e Peixes gosta de ser conquistado. Porém, enquanto o ariano é impaciente e tem pouco tato para perceber o que pode magoar o outro, o pisciano é sensível, se magoa com facilidade e tende a ser mais lento. Entretanto, com empenho e dedicação, é possível que aprendam juntos e construam um relacionamento saudável.

Peixes e Touro

A tendência é que a relação entre Peixes e Touro dê certo Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

Tanto Peixes quanto Touro se mostram sensíveis, românticos e sensuais, o que favorece uma atração quase imediata quando se encontram. Além disso, ambos são tranquilos e pacientes. Sendo assim, a tendência é de que a relação dê certo. Por outro lado, a dificuldade do pisciano em se comprometer e a inclinação a criar grandes expectativas provocam desentendimentos. Se for do interesse dos dois nativos, isso pode ser solucionado com paciência e acordos.

Peixes e Gêmeos

O relacionamento entre Peixes e Gêmeos pode não fluir muito bem Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

Dois signos mutáveis e que se adaptam facilmente às situações. Todavia, enquanto Gêmeos é muito mental, inquieto e independente, Peixes é sensível, intuitivo e romântico. Por isso, o relacionamento entre os dois pode não fluir muito bem. O geminiano costuma buscar o lado racional dos sentimentos, enquanto o pisciano valoriza mais as emoções. Podem aprender muito juntos, mas funcionam melhor em relações de amizade.

Peixes e Câncer

Há grande chance de Peixes e Câncer se atraírem pelas características que apresentam em comum Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

Dois signos de Água sensíveis e emotivos. Há grande chance de se atraírem pelas características que apresentam em comum. Porém, é necessário que pelo menos um dos dois consiga desenvolver mais praticidade. Sem esse equilíbrio, a tendência é que não consigam concretizar os diversos sonhos criados, ocasionando frustrações e, consequentemente, abalando a qualidade da relação.

Peixes e Leão

Se encontrarem um caminho em comum, Peixes e Leão podem aprender muito um com o outro Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

Leão e Peixes são signos de características bem distintas e, geralmente, não se sentem atraídos imediatamente. O Fogo de Leão pode ser facilmente apagado pela Água de Peixes. Mas, se encontrarem um caminho em comum, podem aprender muito um com o outro. Para isso, é essencial investir em conversas profundas e compreensão mútua. O leonino ensina sobre a importância da singularidade, enquanto o pisciano mostra o poder da compaixão e da empatia.

Peixes e Virgem

A união entre Peixes e Virgem pode ser muito positiva Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

São signos opostos e complementares, ou seja, têm muito a aprender um com o outro. A união pode ser muito positiva, mas sem atração imediata, justamente pelas claras divergências. Enquanto Peixes vive no mundo das fantasias, Virgem está sempre pronto para tornar tudo mais realista, prático e funcional. Assim, o pisciano costuma trazer leveza para a relação, enquanto o virginiano adiciona organização.

Peixes e Libra

A combinação entre Peixes e Libra é interessante, pois ambos valorizam a beleza, as artes e buscam harmonia Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

Esta é uma combinação interessante. Os dois valorizam a beleza, as artes e buscam harmonia. Entretanto, Libra é mais mental e ponderado, enquanto Peixes é puro sentimento. Além disso, ambos tendem a hesitar em suas ações por não terem certeza do que querem, gerando assim conflitos. Possuem também a tendência a criar muitas expectativas sobre as relações. Por isso, acabam se frustrando quando a realidade aparece.

Peixes e Escorpião

Escorpião se encanta pela natureza romântica e enigmática de Peixes Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

Exige uma grande conexão e magnetismo entre os dois. Escorpião se encanta pela natureza romântica e enigmática de Peixes. Por sua vez, o pisciano se rende ao mistério e à intensidade do escorpiano. O desafio é somente lidar com tanta sensibilidade sem se magoarem. Afinal, mesmo com os aspectos em comum, surgem divergências entre a obstinação escorpiana e a falta de comprometimento pisciana.

Peixes e Sagitário

A combinação entre Peixes e Sagitário tende a fluir bem quando voltada às práticas espirituais e viagens Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

No começo, pode ser uma bela combinação. O otimismo predomina, assim como a busca por espiritualidade e por conhecer e desvendar os mistérios além da vida. Sagitário é aventureiro , já Peixes, sonhador. Isso costuma levá-los a boas parcerias e a um entendimento. Porém, com o tempo, a necessidade pisciana de envolvimento entra em conflito com o desejo de liberdade sagitariana. É uma combinação que tende a fluir bem quando voltada às práticas espirituais e viagens.

Peixes e Capricórnio

Apesar das divergências, Peixes e Capricórnio costumam aprender muito um com o outro e crescer juntos Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

São signos diferentes, mas que se complementam. Capricórnio é a incorporação da realidade, enquanto Peixes, a pura transcendência da matéria. Apesar das divergências, costumam aprender muito um com o outro e crescer juntos. O pisciano pode compreender a importância da constância para a realização de algo, e o capricorniano, se conectar mais com a fé, a empatia e a sensibilidade.

Peixes e Aquário

A relação entre Peixes e Aquário consegue fluir melhor quando é de amizade Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

Por compartilhar uma visão humanitária em comum, pode surgir uma grande atração no início. No entanto, Aquário tem uma natureza mais racional e fria, o que incomoda Peixes, que é romântico e apaixonado. Além disso, toda a sensibilidade pisciana costuma causar grandes desconfortos ao aquariano. Conseguem fluir melhor quando a relação é de amizade.

Peixes e Peixes

A tendência é que Peixes e Peixes se entendam bem e que se unam de uma forma difícil de saber quem é quem Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

Aqui, encontramos um casal que pode viver em um mundo paralelo dentro de seus próprios sonhos e fantasias. A tendência é que os piscianos se entendam bem e que se unam de uma forma difícil de saber quem é quem. Contudo, a união também costuma levar à falta de realismo e praticidade, desgastando a convivência. A relação pode funcionar bem se pelo menos um dos dois desenvolver um senso mais prático da realidade.