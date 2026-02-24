10 receitas de vitaminas caseiras para o pré-treino

Vitamina de banana com aveia Crédito: Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock
A alimentação é essencial para a saúde e qualidade de vida, especialmente para quem deseja emagrecer ou ganhar massa muscular. Nesse sentido, os alimentos consumidos antes do treino têm um papel fundamental, pois fornecem energia e ajudam no ganho de massa magra. As vitaminas caseiras, por exemplo, são excelentes aliadas nesse processo.
Abaixo, confira como preparar receitas de vitaminas caseiras para o pré-treino!
1. Vitamina de banana com aveia
Ingredientes
1 banana descascada e cortada em rodelas
200 ml de leite desnatado gelado
1 colher de sopa de pasta de amendoim
2 colheres de sopa de aveia em flocos
1/2 colher de chá de canela em pó
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
2. Vitamina de batata-doce
Ingredientes
100 g de batata-doce descascada, cozida e picada
200 ml de leite de coco
2 colheres de sopa de castanha-de-caju picada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
3. Vitamina de beterraba com banana e aveia
Ingredientes
2 xícaras de chá de leite desnatado gelado
1 beterraba descascada e picada
1 banana descascada e cortada em rodelas
2 colheres de sopa de farinha de aveia
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, a beterraba, a banana e a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
4. Vitamina de manga com limão e hortelã
Ingredientes
1 manga madura picada
Suco de 1/2 limão
200 ml de leite desnatado gelado
1 colher de sopa de aveia
4 folhas de hortelã
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
5. Vitamina de goiaba com whey protein
Ingredientes
1 goiaba vermelha picada
200 ml de leite de amêndoas gelado
1 scoop dewhey protein sabor baunilha
1 colher de sopa de sementes de linhaça
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a goiaba, o leite de amêndoas, o whey protein e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as sementes de linhaça e sirva em seguida.
6. Vitamina de açaí com iogurte
Ingredientes
2 xícaras de chá de polpa de açaí
4 colheres de sopa de granola
1 banana descascada e cortada em rodelas
250 ml de iogurte natural
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o açaí, a banana e o iogurte e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a granola e bata para incorporar. Sirva em seguida.
7. Vitamina de morango e aveia
Ingredientes
8 morangos cortados em rodelas
1 colher de sopa de flocos de aveia
1 scoop de whey protein sabor morango
1 xícara de chá de leite desnatado gelado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
8. Vitamina de mamão
Ingredientes
1 xícara de chá de mamão-papaia picado
200 ml de leite desnatado gelado
1 colher de sopa de aveia em flocos
1 colher de chá de mel
1 colher de chá de chia
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
9. Vitamina de coco com cacau
Ingredientes
200 ml de leite de coco
1 banana descascada e cortada em rodelas
1 colher de chá de cacau em pó
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
10. Vitamina de frutas vermelhas com whey protein
Ingredientes
1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas
1 scoop de whey protein sabor baunilha
200 ml de leite de aveia gelado
1 colher de chá de chia
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
