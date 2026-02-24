Gastronomia

10 receitas de vitaminas caseiras para o pré-treino

Veja como preparar bebidas saborosas e nutritivas para aumentar o ganho de massa muscular

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16:49

Vitamina de banana com aveia Crédito: Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock

A alimentação é essencial para a saúde e qualidade de vida, especialmente para quem deseja emagrecer ou ganhar massa muscular. Nesse sentido, os alimentos consumidos antes do treino têm um papel fundamental, pois fornecem energia e ajudam no ganho de massa magra. As vitaminas caseiras, por exemplo, são excelentes aliadas nesse processo.

Abaixo, confira como preparar receitas de vitaminas caseiras para o pré-treino!

1. Vitamina de banana com aveia

Ingredientes

1 banana descascada e cortada em rodelas

200 ml de leite desnatado gelado

1 colher de sopa de pasta de amendoim

2 colheres de sopa de aveia em flocos

1/2 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

2. Vitamina de batata-doce

Ingredientes

100 g de batata-doce descascada, cozida e picada

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de castanha-de-caju picada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

3. Vitamina de beterraba com banana e aveia

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite desnatado gelado

1 beterraba descascada e picada

1 banana descascada e cortada em rodelas

2 colheres de sopa de farinha de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, a beterraba, a banana e a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de manga com limão e hortelã Crédito: Imagem: Erhan Inga | Shutterstock

4. Vitamina de manga com limão e hortelã

Ingredientes

1 manga madura picada

Suco de 1/2 limão

200 ml de leite desnatado gelado

1 colher de sopa de aveia

4 folhas de hortelã

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

5. Vitamina de goiaba com whey protein

Ingredientes

1 goiaba vermelha picada

200 ml de leite de amêndoas gelado

1 scoop dewhey protein sabor baunilha

1 colher de sopa de sementes de linhaça

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a goiaba, o leite de amêndoas, o whey protein e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as sementes de linhaça e sirva em seguida.

6. Vitamina de açaí com iogurte

Ingredientes

2 xícaras de chá de polpa de açaí

4 colheres de sopa de granola

1 banana descascada e cortada em rodelas

250 ml de iogurte natural

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o açaí, a banana e o iogurte e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a granola e bata para incorporar. Sirva em seguida.

7. Vitamina de morango e aveia

Ingredientes

8 morangos cortados em rodelas

1 colher de sopa de flocos de aveia

1 scoop de whey protein sabor morango

1 xícara de chá de leite desnatado gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de mamão Crédito: Imagem: Romix Image | Shutterstock

8. Vitamina de mamão

Ingredientes

1 xícara de chá de mamão-papaia picado

200 ml de leite desnatado gelado

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de chá de mel

1 colher de chá de chia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

9. Vitamina de coco com cacau

Ingredientes

200 ml de leite de coco

1 banana descascada e cortada em rodelas

1 colher de chá de cacau em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

10. Vitamina de frutas vermelhas com whey protein

Ingredientes

1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas

1 scoop de whey protein sabor baunilha

200 ml de leite de aveia gelado

1 colher de chá de chia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.