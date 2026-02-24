Os espaços públicos para pets na Grande Vitória e os desafios para ampliar a infraestrutura

Veja espaços públicos para pets na Grande Vitória. Crédito: Divulgação/PMV/PMS

Cada vez mais, a presença de espaços públicos estruturados para pets (conhecidos como pet parks ou “parcão” ou “pracão”) torna-se uma necessidade urbana estratégica no Brasil, impulsionada pela "humanização" dos animais, que já são considerados membros da família. O Brasil possui a segunda maior população de pets do mundo, com cerca de 140 milhões de animais de estimação para 48 milhões de domicílios.



Com moradias cada vez mais compactas, esses espaços públicos vêm se tornando cada vez mais cruciais, tanto para os tutores quanto para os próprios animais de estimação. São vários os benefícios desses espaços: ajudam a diminuir o estresse, a ansiedade e a depressão dos pets (e dos donos), uma vez que os dois vão se exercitar ou brincar juntos, gastando energia; proporcionam segurança, já que normalmente são cercados e ajudam na socialização dos animais; e contribuem para o senso de comunidade e convívio entre os moradores.

Mas embora esses espaços públicos para pets estejam crescendo, existe, ainda, uma grande diferença de estrutura entre as áreas nobres e as periféricas. Enquanto os primeiros costumam ser equipados com cercas seguras, brinquedos de agility (um esporte de habilidade e velocidade em que um cão, guiado apenas por gestos e comandos verbais de seu tutor, percorre um circuito de obstáculos), bancos, bebedouros e paisagismo planejado, os localizados em áreas periféricas, muitas vezes, se limitam a áreas abertas, sem manutenção adequada ou equipamentos de lazer. É o que os especialistas chamam de "desigualdade verde" ou de infraestrutura.

A coluna É o bicho entrou em contato com as prefeituras municipais da Grande Vitória para saber o que os municípios oferecem de espaços para pets, confira:

Serra

Segundo a Prefeitura Municipal da Serra em diversas praças do município existem espaços especialmente pensados para cães e outros animais de estimação, integrando áreas de lazer com o cuidado e a convivência entre tutores e pets.

Os espaços, carinhosamente chamados de “Pracão”, estão presentes em várias praças da Serra e contam com brinquedos, áreas de grama natural e bancos para os responsáveis, proporcionando um ambiente seguro e agradável para a recreação dos animais.

Diversas praças da Serra existem espaços especialmente pensados para cães. Crédito: Divugação/PMS

A iniciativa integra os projetos de revitalização e implantação de praças do município, com o objetivo de tornar os espaços públicos mais acolhedores, inclusivos e voltados ao bem-estar de toda a família - incluindo os pets.

A Serra conta com nove praças com espaços voltados para pets: Praça de André Carloni; Praça de Jardim Limoeiro; Praça dos Ipês, em Barcelona; Praça do Mirante, em Carapina I; Praça das Artes, em Feu Rosa; Praça dos Pescadores, em Nova Almeida; Praça de Planalto Serrano - Bloco A; Praça dos Pássaros, em Eurico Sales; e Praça dos Girassóis, em Porto Canoa.

Vitória

Segundo a Prefeitura Municipal de Vitória, os espaços públicos para animais de estimação, chamados de Pet Parks, visam garantir mais conforto e liberdade para os tutores e seus pets. São 13 que dispõem de espaços amplos e qualificados, que contam com brinquedos como slalom (zig zag), salto pneu, rampa e túnel.

Esses equipamentos estão instalados em diversos pontos da cidade, como a Praça do Cauê, o Atlântica Parque, a Praça Manolo Cabral, a Praça do Papa e a Praça Getúlio Vargas. Além disso, os locais possuem bebedouro pet, para manter os animais sempre bem hidratados.

Praça dos Namorados, em Vitória. Crédito: Divulgação/PMV

Os Pet Parks, como na Praça do Hi-Fi, em Goiabeiras, são divididos em duas áreas, uma para cachorros de médio e grande porte e outra para cães de pequeno porte. Ambas possuem entrada com acesso individual e zona de segurança, para evitar a fuga dos animais.

Na Praça dos Namorados, o local dispõe de manilhas de concreto, rampas e tocos de madeira, que possibilitam incentivar a atividade física e o desenvolvimento motor dos bichinhos. O conceito transforma áreas públicas em locais onde os pets podem se exercitar, aprimorar o equilíbrio e gastar energia de forma saudável.

O piso dos Pet Parks é feito de tijolo holandês, material que permite a permeabilidade do solo e contribui para o escoamento da água, tornando o espaço mais sustentável. Nos locais, há também caixas de areia com múltiplas finalidades, servindo como ponto adequado para as necessidades fisiológicas dos animais, promovendo o estímulo comportamental, protegendo o espaço de jardim e facilitando a limpeza e o controle de odores. O mais recente é o da Praça Getúlio Vargas, no Centro de Vitória.

Vila Velha

Segundo a Prefeitura Municipal de Vila Velha oferece cinco espaços públicos dedicados a pets, como a Praça Ludmila Martinelli Loureiro, em Itapuã, destinada especificamente à recreação dos animais. Além desse espaço, o município com “Espaços Pets” em locais com playground canino: Praia da Costa (próximo à EBAP Foz do Costa), Itaparica (Praça do Ciclista e área lateral à Academia Popular) e Praça Agenor Moreira, também em Itapuã. Todos com estrutura básica para soltar e exercitar os cães.

Viana

Segundo a Prefeitura Municipal de Viana, o município não possui, atualmente, pração ou espaço pet estruturado em praças públicas. Como alternativa, tutores utilizam áreas abertas para passeios ao ar livre, especialmente o Parque Linear de Canaã, que conta com percurso adequado para caminhadas e boa circulação, apesar de não dispor de equipamentos específicos para animais. O município não possui pracões oficiais.

Cariacica

Segundo a Prefeitura Municipal de Cariacica, espaços como a Nova Orla de Cariacica e parques municipais como O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília, e os os lineares de São Conrado e de Santa Bárbara, são opções para caminhadas ao ar livre com pets.

Nova Orla de Cariacica . Crédito: Divulgação/PMC

Este vídeo pode te interessar

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de HZ.

A Gazeta integra o Saiba mais