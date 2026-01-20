O arquiteto Augusto Pacheco, que sempre leva seu doguinho Minion para passear, elege a varandinha do Caçarol Bistrot. Crédito: Acervo Caçarola Bistrot

Nós, tutores de pets, gostamos, quando possível, de levar os nossos companheiros de quatro patas para passear, mesmo que seja para curtir um restaurante. Embora o Espírito Santo disponibilize alguns empreendimentos pet friendly dentro do segmento, a maioria deles, ainda, infelizmente, oferece apenas o “aceitar” animais, sem uma infraestrutura diferenciada e serviços exclusivos.



Levando-se em consideração que os pets já se tornaram membros das famílias (multiespécies) brasileiras - o Brasil se consolida como um dos maiores mercados pet do mundo, com uma estimativa de mais de 160 milhões de animais de estimação, dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos de Estimação (Abinpet) -, o caminho ainda é longo no Estado para alcançar a excelência tão desejada quando o assunto são empreendimentos pet friendly.

Uma boa dica nesse sentido, em Vitória, Barro Vermelho, é o Caçarola Bistrot, que abre a sua charmosa varanda externa para clientes que vêm acompanhados de seus “cãopanheiros”.

O arquiteto Augusto Pacheco, que sempre leva seu doguinho Minion para passear, elege a varandinha do local como parada obrigatória. "Lá, Minion sempre é recebido com água geladinha e frutinhas", diz ele, que assina o projeto arquitetônico do bistrot. "A varanda é inspirada nos bistrôs de Paris, e foi idealizada justamente para receber com carinho os pets e seus tutores".

A varanda externa é aberta aos "cãopanheiros" e seus tutores. Crédito: Acervo Caçarola Bistrot

O restaurante traz aos clientes a memória afetiva da cozinha europeia, com sotaque brasileiro da chef Bia Delmaestro, com seu Plat du Jour (prato do dia), que resgata a tradição da formule du jour (refeição completa), em ao estilo francês, disponível de terça a sexta-feira, das 12 às 15 horas. Outra dica para curtir o lugar ao lado do amigo de quatro patas, é no happy hour.

Em um lugar pet friendly, como o Caçarola, fazer uma parceria com a Enclos Vinho, com a linha Perrito, que traz em seus rótulos um simpático e carismático cachorrinho, o Marquinhos, um Dachshund (Salsichinha), serve, sem dúvida, como forma de valorizar ainda mais a importância dos pets enquanto membros da família.

Além disso, o Perrito, produzido no Chile, é feito com atenção especial ao meio ambiente, sem qualquer insumo de origem animal, e cultivados com respeito ao solo e à água. O Dachshund aparece em todas as versões, branco, rosé e tinto, e em diferentes cenas divertidas e afetuosas: brincando, pulando e celebrando.

A linha de vinhos Perrito, que traz em seus rótulos um cachorrinho como marca, reforça a importância dos pets como membros da família. Crédito: Acervo Caçarola Bistrot

Confira mais dicas de restaurantes pet friendly na Região Metropolitana:

Guarapari

Restaurante Gaeta - aceita pets em sua varanda externa, desde que estejam na coleira. Inaugurado em 1966, fica em frente à praia de Meaípe. É um ícone da gastronomia local. Além da tradicional moqueca capixaba, oferece outros pratos da culinária capixaba. Telefone: (27) 99900-1966.

Cariacica

Rancho Boa Vista do Moxuara - é um espaço aberto, de turismo rural e lazer ao ar livre e pet friendly, ótimo para passar o dia ao lado do pet, enquanto aproveita a natureza, a piscina, o pedalinho e anda a cavalo. Além disso, oferece um restaurante com comida caseira preparada no fogão à lenha. Fica em Bubú. Telefone: (27) 98120-9204.

Vila Velha

Aloha - é pet friendly e disponibiliza potinhos de água para os pets. Os animais podem ficar nas áreas externas. De frente para a Praia de Itapuã, o restaurante oferece pratos inspirados no Havaí, desde de Poke Bowls, pratos tradicionais capixabas e opções de carnes e massas, além dos famosos hambúrgueres de peixes. Um bom horário para curtir o local é durante o pôr-do-sol, além do belo visual, é bom para os cachorrinhos. Telefone: (27) 99905-5828.

Viana

Recanto dos Lagos - localizado em Viana, no Bairro Universal, também é pet friendly. Conhecido por sua culinária regional feita no fogão à lenha e ambiente integrado à natureza, oferece piscina natural, pescaria esportiva e recreação infantil. Abre de sexta até domingo. Telefone: (27) 99917-6919.

Serra

Maresias - Localizado no balneário de Manguinhos, é muito simpático e os doguinhos são muito bem-vindos. Embora fique em frente à praia, nem sempre o mar está com uma balneabilidade favorável para o banho. Mas mesmo assim, vale a pena, tanto pela culinária à base de frutos do mar, quanto pelo charme que rende fotos muito boas para guardar de lembrança. Telefone: (27) 99257-6240.

