Cachorros espanhóis: 5 raças originárias da Espanha

Confira cães que conquistaram o mundo por meio da personalidade encantadora e dos talentos para caça e proteção

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07:51

Os cães de origem espanhola não apenas refletem a herança e a tradição do país, mas também demonstram diversas qualidades Crédito: Imagem: Anna Averianova | Shutterstock

A Espanha, país de rica história e diversidade cultural, é também conhecida por sua relação antiga e próxima com os cães – que desempenharam papéis essenciais na vida rural, na caça e na proteção de rebanhos. Suas diferentes regiões contribuíram para o desenvolvimento de raças adaptadas a funções específicas e a variados ambientes, desde os terrenos rochosos das Ilhas Baleares até os vinhedos da Andaluzia.

Os cães de origem espanhola não apenas refletem a herança e a tradição do país, mas também demonstram qualidades como inteligência, coragem, lealdade e adaptabilidade, características valorizadas ao longo dos séculos. A seguir, confira 5 raças originárias da Espanha!

1. Galgo espanhol

O galgo espanhol é um cachorro calmo e afetuoso Crédito: Imagem: Heidi Bollich | Shutterstock

Originário da Península Ibérica, mas concentrado principalmente na Espanha, este cão é tradicionalmente usado na caça de lebres devido à sua incrível velocidade e resistência. Possui corpo magro, pernas longas e musculosas, bem como uma pelagem curta que varia entre tons de marrom, cinza, preto ou tigrado. Apesar de sua energia e destreza em campo, é um animal calmo e afetuoso em casa, que aprecia o conforto familiar. Por outro lado, requer exercícios diários para manter o equilíbrio físico e mental.

2. Cão d’água espanhol

O cão d’água espanholé inteligente e aprende rapidamente comandos e tarefas Crédito: Imagem: Pumbastyle | Shutterstock

O cão d’água espanhol surgiu na região da Andaluzia e teve papel tanto no pastoreio quanto no auxílio a pescadores. De porte médio, apresenta pelagem cacheada ou ondulada, que protege do frio e da água. É inteligente, obediente e muito versátil, ou seja, aprende rapidamente comandos e tarefas. Além disso, sua personalidade brincalhona e leal faz dele um excelente companheiro de família.

3. Podengo ibicenco

O podengo ibicenco é ágil, independente e determinado Crédito: Imagem: DragoNika | Shutterstock

Originária das Ilhas Baleares, a raça é especializada na caça em terrenos acidentados, especialmente de coelhos e lebres. Tem corpo magro, orelhas grandes e eretas, assim como pelagem curta ou semilonga, geralmente na cor branca. Este cachorro é ágil, independente e determinado, com forte instinto de caça, mas também demonstra afeto profundo à família. Se socializado desde filhote , se dá bem com outros animais.

4. Mastim espanhol

O mastim espanhol é calmo, paciente e extremamente leal à família Crédito: Imagem: Tikhomirov Sergey | Shutterstock

O mastim espanhol possui origem histórica na região central da Espanha, sendo criado para proteger rebanhos de lobos e outros predadores. É um cão de grande porte , com musculatura robusta e pelagem densa, geralmente em tons claros ou acastanhados. Apesar da aparência intimidadora, é calmo, paciente e extremamente leal à família. Requer socialização desde filhote e espaço amplo para se movimentar adequadamente.

5. Ratonero bodeguero andaluz

O ratonero bodeguero andaluz é enérgico, curioso e muito inteligente Crédito: Imagem: Alberto Duran Photography | Shutterstock

Criado nas vinícolas da Andaluzia, o ratonero bodeguero andaluz é um cão pequeno e ágil que era utilizado para caçar ratos e outros pequenos animais. Tem pelagem curta, branca com manchas pretas ou marrons, e corpo compacto, forte e resistente. É enérgico, curioso e muito inteligente, demonstrando lealdade e afeto à família. Desde que tenha espaço e atividades suficientes para gastar energia, se adapta bem a lares urbanos.