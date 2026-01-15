Editorias do Site
Redes Sociais

Cachorros espanhóis: 5 raças originárias da Espanha

Confira cães que conquistaram o mundo por meio da personalidade encantadora e dos talentos para caça e proteção

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07:51

Os cães de origem espanhola não apenas refletem a herança e a tradição do país, mas também demonstram diversas qualidades (Imagem: Anna Averianova | Shutterstock)
Os cães de origem espanhola não apenas refletem a herança e a tradição do país, mas também demonstram diversas qualidades Crédito: Imagem: Anna Averianova | Shutterstock

A Espanha, país de rica história e diversidade cultural, é também conhecida por sua relação antiga e próxima com os cães – que desempenharam papéis essenciais na vida rural, na caça e na proteção de rebanhos. Suas diferentes regiões contribuíram para o desenvolvimento de raças adaptadas a funções específicas e a variados ambientes, desde os terrenos rochosos das Ilhas Baleares até os vinhedos da Andaluzia.

Os cães de origem espanhola não apenas refletem a herança e a tradição do país, mas também demonstram qualidades como inteligência, coragem, lealdade e adaptabilidade, características valorizadas ao longo dos séculos. A seguir, confira 5 raças originárias da Espanha!

1. Galgo espanhol

O galgo espanhol é um cachorro calmo e afetuoso (Imagem: Heidi Bollich | Shutterstock)
O galgo espanhol é um cachorro calmo e afetuoso Crédito: Imagem: Heidi Bollich | Shutterstock

Originário da Península Ibérica, mas concentrado principalmente na Espanha, este cão é tradicionalmente usado na caça de lebres devido à sua incrível velocidade e resistência. Possui corpo magro, pernas longas e musculosas, bem como uma pelagem curta que varia entre tons de marrom, cinza, preto ou tigrado. Apesar de sua energia e destreza em campo, é um animal calmo e afetuoso em casa, que aprecia o conforto familiar. Por outro lado, requer exercícios diários para manter o equilíbrio físico e mental. 

2. Cão d&#8217;água espanhol 

O cão d’água espanholé inteligente e aprende rapidamente comandos e tarefas (Imagem: Pumbastyle | Shutterstock)
O cão d’água espanholé inteligente e aprende rapidamente comandos e tarefas Crédito: Imagem: Pumbastyle | Shutterstock

O cão d’água espanhol surgiu na região da Andaluzia e teve papel tanto no pastoreio quanto no auxílio a pescadores. De porte médio, apresenta pelagem cacheada ou ondulada, que protege do frio e da água. É inteligente, obediente e muito versátil, ou seja, aprende rapidamente comandos e tarefas. Além disso, sua personalidade brincalhona e leal faz dele um excelente companheiro de família. 

3. Podengo ibicenco

O podengo ibicenco é ágil, independente e determinado (Imagem: DragoNika | Shutterstock)
O podengo ibicenco é ágil, independente e determinado Crédito: Imagem: DragoNika | Shutterstock

Originária das Ilhas Baleares, a raça é especializada na caça em terrenos acidentados, especialmente de coelhos e lebres. Tem corpo magro, orelhas grandes e eretas, assim como pelagem curta ou semilonga, geralmente na cor branca. Este cachorro é ágil, independente e determinado, com forte instinto de caça, mas também demonstra afeto profundo à família. Se socializado desde filhote , se dá bem com outros animais. 

4. Mastim espanhol

O mastim espanhol é calmo, paciente e extremamente leal à família (Imagem: Tikhomirov Sergey | Shutterstock)
O mastim espanhol é calmo, paciente e extremamente leal à família Crédito: Imagem: Tikhomirov Sergey | Shutterstock

O mastim espanhol possui origem histórica na região central da Espanha, sendo criado para proteger rebanhos de lobos e outros predadores. É um cão de grande porte , com musculatura robusta e pelagem densa, geralmente em tons claros ou acastanhados. Apesar da aparência intimidadora, é calmo, paciente e extremamente leal à família. Requer socialização desde filhote e espaço amplo para se movimentar adequadamente. 

5. Ratonero bodeguero andaluz

O ratonero bodeguero andaluz é enérgico, curioso e muito inteligente (Imagem: Alberto Duran Photography | Shutterstock)
O ratonero bodeguero andaluz é enérgico, curioso e muito inteligente Crédito: Imagem: Alberto Duran Photography | Shutterstock

Criado nas vinícolas da Andaluzia, o ratonero bodeguero andaluz é um cão pequeno e ágil que era utilizado para caçar ratos e outros pequenos animais. Tem pelagem curta, branca com manchas pretas ou marrons, e corpo compacto, forte e resistente. É enérgico, curioso e muito inteligente, demonstrando lealdade e afeto à família. Desde que tenha espaço e atividades suficientes para gastar energia, se adapta bem a lares urbanos. 

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Henri Castelli deixa o BBB 26 após convulsões

Henri Castelli deixa o BBB 26 após convulsões
Imagem - Agenda no ES: Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Cidade Negra, Bell Marques e mais

Agenda no ES: Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Cidade Negra, Bell Marques e mais
Imagem - Renata Pacheco ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

Renata Pacheco ganha festa de aniversário surpresa em Vitória