Cultura

5 séries curtinhas para maratonar em março de 2026

Confira produções envolventes que se encaixam facilmente na rotina

Publicado em 6 de março de 2026 às 19:51

Séries curtas são perfeitas para o mês de março Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Março é um ótimo momento para começar novas histórias — especialmente aquelas que cabem facilmente na rotina. Para quem gosta de maratonar sem precisar se comprometer com muitas temporadas, as séries curtinhas surgem como uma alternativa prática e envolvente, com tramas bem construídas e poucos episódios.

Entre produções baseadas em fatos reais, comédias cheias de situações inesperadas, ficção científica reflexiva e histórias marcadas por mistério e ação, há opções variadas para diferentes gostos. A seguir, veja 5 séries curtinhas para maratonar em março de 2026!

1. Crashing (2016) – 6 episódios

Em “Crashing”, um grupo de jovens passa a viver em um hospital abandonado e descobre que dividir o mesmo teto pode gerar situações caóticas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A comédia britânica acompanha um grupo de jovens que passa a viver em um antigo hospital desativado em Londres. Eles participam de um programa chamado “Property Guardians”, no qual moradores ocupam prédios vazios para preservá-los, pagando aluguel mais acessível.

Dividindo o mesmo espaço, os personagens lidam com conflitos cotidianos, romances malresolvidos, segredos e amizades colocadas à prova. A convivência intensa dentro do prédio cria situações imprevisíveis, alternando momentos divertidos, constrangedores e emocionais.

Onde assistir: Netflix.

2. Chernobyl (2019) – 5 episódios

Em “Chernobyl”, cientistas, bombeiros e autoridades enfrentam as consequências de um dos maiores desastres nucleares da história Crédito: Imagem: Reprodução digital | HBO Max

A minissérie retrata os desdobramentos da explosão que ocorreu na usina nuclear de Chernobyl em 1986. A história acompanha diferentes pessoas envolvidas na crise — entre elas cientistas, trabalhadores da usina, bombeiros e representantes do governo —, que precisam agir rapidamente diante de uma situação de grande risco.

À medida que a contaminação se espalha, especialistas buscam entender o que aconteceu e tentam reduzir os danos provocados pela radiação. Paralelamente, surgem tensões políticas e tentativas de minimizar o problema, enquanto decisões urgentes colocam diversas vidas em perigo. Com abordagem realista e narrativa intensa, a produção mostra os efeitos do desastre na população.

Onde assistir: HBO Max.

3. Sozinhos (2021) – 7 episódios

Em “Sozinhos”, personagens refletem sobre tecnologia, escolhas e o sentido da vida em histórias independentes e emocionais Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video e aetn

A produção apresenta narrativas independentes que acompanham personagens em momentos marcantes de suas trajetórias. Cada episódio traz um ponto de vista diferente, explorando experiências pessoais ligadas à tecnologia, ao tempo e às escolhas que moldam a vida.

Ao longo dessas histórias, os protagonistas lidam com lembranças, decisões difíceis e questionamentos sobre quem são e qual é seu lugar no mundo. As tramas mostram como sentimentos e atitudes individuais podem revelar aspectos universais da condição humana.

Onde assistir: Prime Video.

4. Uma Questão de Química (2023) – 8 episódios

Em “Uma Questão de Química”, uma cientista transforma um programa de culinária em um espaço para questionar o papel das mulheres na sociedade Crédito: Imagem: Reprodução digital | Apple TV

Ambientada na década de 1950, a série acompanha Elizabeth Zott (Brie Larson), uma cientista talentosa que enfrenta barreiras em um ambiente dominado por homens. Determinada a seguir carreira na área científica, ela precisa lidar com preconceitos e limitações impostas às mulheres da época.

Quando sua trajetória toma um rumo inesperado, Elizabeth passa a apresentar um programa de culinária na televisão. No entanto, o espaço vai muito além de ensinar receitas: ela aproveita a audiência para incentivar outras mulheres a questionar papéis tradicionais e buscar autonomia.

Onde assistir: Apple TV.

5. Sr. e Sra. Smith (2024) – 8 episódios

Em “Sr. e Sra. Smith”, dois desconhecidos precisam fingir um casamento enquanto cumprem missões perigosas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Inspirada no filme de sucesso “Sr. & Sra. Smith”, a série acompanha dois desconhecidos recrutados por uma organização secreta e designados para assumir novas identidades como um casal chamado John e Jane Smith. Como parte do acordo, eles passam a viver juntos enquanto realizam missões confidenciais.

Entre op eraçõ es arriscadas e tarefas de espionagem, os dois precisam manter a aparência de um casamento comum. A convivência diária, porém, traz desafios inesperados, fazendo com que a parceria profissional seja atravessada por conflitos, aproximações e descobertas pessoais.

Onde assistir: Prime Video.