Entrevista

“O diferente também pode ser belo”, diz capixaba que sofreu bullying e virou Miss Brasil

Capixaba de Afonso Cláudio, Lara Marina venceu o Miss Brasil Supranational e agora se prepara para representar o país na Polônia

Publicado em 6 de março de 2026 às 21:28

De "diferentona" da escola à Miss Brasil: conheça a capixaba Lara Marina Crédito: Acervo pessoal / TV Gazeta

Lara Marina, natural de Afonso Cláudio, acaba de ser coroada Miss Brasil Supranational 2026. Representando com orgulho o Espírito Santo, a jovem agora se prepara para levar a cultura e a garra do povo capixaba para o palco mundial na Polônia. No entanto, por trás do brilho da coroa e da faixa, existe uma história de superação sobre uma característica que, por muito tempo, foi motivo de insegurança: sua altura.

Com 1,85 m de estatura, chegando a ultrapassar 1,95 m com o uso de saltos, Lara revelou que o caminho até a autoaceitação não foi simples. Desde a infância, ela sofria com a sensação de deslocamento e sentia vergonha por ser muito diferente das outras meninas na escola. Ela relembra que, por ser muito mais alta que seus colegas, era a única a ter uma "visão panorâmica" de tudo, o que a fazia se sentir estranha em vez de especial.

Lara Marina quando criança ao lado das amigas Crédito: Acervo pessoal

"Eu me sentia diferente, só que na época eu não sabia que o diferente também pode ser belo", afirmou a Miss em entrevista. Segundo ela, esse sentimento de inadequação gerava um "vazio" em seu coração.

A transformação dessa dor em orgulho veio através do mundo da moda e dos concursos de beleza. Ao observar outras mulheres altas ocupando espaços de grande visibilidade, Lara conseguiu se encontrar e entender que sua altura era, na verdade, um diferencial poderoso. O que antes era motivo de timidez tornou-se um dos pontos de maior destaque e força em sua trajetória rumo ao título nacional.

De Afonso Cláudio para o Mundo

Miss Brasil Supranational Lara Marina Crédito: Acervo pessoal

Durante a entrevista para o programa Em MovimentoLara relembrou sua trajetória recente, destacando como sua vida mudou em pouco tempo. Em julho do ano passado, ela era apenas a Miss Afonso Cláudio, representando seu município. Ela confessou que estar na posição atual é algo que nunca imaginou: "É uma coisa muito grande que eu nunca me imaginava".

Inspirada pelo legado de sua conterrânea Duda, que também brilhou na franquia Supranational, Lara Marina agora olha para o futuro com determinação. Com o embarque marcado para o dia 31 de julho rumo à Polônia, ela deixa de ser a menina que se escondia pela altura para ser a mulher que projeta o Brasil para o mundo. "Foi com tanta determinação, com tanta perseverança, que o sonho foi se construindo", concluiu a campeã.

Este vídeo pode te interessar