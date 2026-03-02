Brilhou de novo!

Miss Brasil Supranational 2026: Espírito Santo vence pela 2ª vez seguida

Capixaba Lara Marina, 19, foi coroada em concurso realizado em Caruaru, no Pernambuco

Publicado em 2 de março de 2026 às 16:23

A capixaba Lara Marina é a Miss Brasil Supranational 2026 Crédito: Claude Coimbra/Reprodução

A capixaba Lara Marina, de apenas 19 anos, foi coroada no final da noite deste sábado (28) como a Miss Brasil Supranational 2026. Ela disputou o título com outras 19 candidatas de diferentes regiões do país, em concurso realizado em Pernambuco, com a final em Caruaru, a 130 km da capital Recife, que sediou as etapas iniciais.

Agora, a jovem, que é modelo e estudante universitária de publicidade e propaganda, começa a se preparar para defender a faixa verde e amarela na etapa mundial, o Miss Supranational 2026, que acontece em julho próximo, na Polônia.

"É uma honra enorme pra mim vencer esse título e posso garantir que vou me empenhar bastante pra nos representar muito bem lá fora", disse ela para a coluna, logo após a coroação. A nova Miss Brasil é natural da comunidade de Fazenda Guandu, na zona rural e Afonso Cláudio (ES), município a 136 km da capital Vitória.

Em segundo e terceiro lugares ficaram, respectivamente, as misses Costa Verde e Mar (SC), Camilly Ceccon, 22, e Pernambuco, Brenda Pontes, 31. Completaram o Top 6 as representantes do Pará, Clara Santana (quarto lugar); Rio de Janeiro, Lis Malta, 26 (quinto); e Ilhas do Araguaia/MT, Jamille Beretta, 22 (sexto).

Quem se despediu do posto nacional foi a também capixaba Eduarda Braum, 24, que é conterrânea de Lara Marina. Em junho de 2025 ela venceu a etapa internacional do concurso e tornou-se a primeira brasileira coroada como Miss Supranational, em sua 16ª edição.

Mamães no palco

Diferentemente dos anos anteriores, o grupo de candidatas incluiu, pela primeira vez, misses que são mães. Eram elas a Miss Amazonas, Alexandra Barros, 26, que tem um filho de 3 anos, e a Miss Brasília, Fabiula Ribeiro, 30, mãe de duas crianças, de 8 e 10 anos.

A mudança só foi possível após a organização global do Miss Supranational anunciar, em agosto do ano passado, uma flexibilização em seu regulamento. As novas regras passaram a permitir a participação de mães e mulheres divorciadas, mantendo o limite de idade entre 18 e 32 anos. Mulheres casadas, no entanto, continuam impedidas de se inscrever.

O evento segue no mesmo rumo do Miss Universo, que a partir de 2023 passou a aceitar mulheres que sejam ou foram casadas, assim como grávidas ou que tenham filhos. Em 2024, o concurso foi outra vez pioneiro ao derrubar os limites de idade para inscrição.

Além das mamães, o grupo deste ano do Miss Supranational Brasil foi formado tanto por estreantes como "misses de carreira".

Atualmente, o Miss Supranational figura entre os concursos de beleza mais relevantes do mundo, ao lado de competições como Miss Universo, Miss Mundo, Miss Grand International, Miss Terra e Miss International.

Vale lembrar que o concurso tem um "spin-off" masculino, o Mister Supranational, que em 2026 também acontece em julho na Polônia e teve o representante brasileiro revelado na sexta (27), igualmente em Pernambuco.

