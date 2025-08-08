De faixa a coroa

Capixaba de Santa Teresa conquista título inédito do Mini Miss Universo

Wenna Dalprá se destacou na categoria Little e trouxe a coroa para casa

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 11:25

A capixaba Wenna Dalprá se destacou na categoria Little Crédito: Reprodução/Instagram/@wenna.dm

A capixaba Wenna Dalprá Macci, de 13 anos, escreveu o seu nome na história do mundo miss. No domingo (3), ela conquistou o título de Mini Universo 2025, considerado hoje o maior mundial de miss dedicado para crianças. Natural de Santa Teresa, a 78 km de Vitória, ela é agora a primeira capixaba com um título mundial de miss infantil.

"É muito divertido ser miss", contou ela, em conversa exclusiva com a coluna. "Conquistar o título de Little Miss Universo foi a realização do meu maior sonho. Eu realmente dei tudo de mim", comentou.

O Mini Universo é realizado em formato de festival, premiando vencedoras em diferentes categorias, e aceita participação de meninas que tenham entre 3 e 17 anos. Wenna competiu na categoria "Little", que abrange participantes de 9 a 13 anos. Há também as divisões Baby (3 a 6 anos), Mini (7 a 9 anos) e Teen (13 a 17). O processo seletivo é similar ao das misses adultas, com desfiles em trajes de banho, de gala e típico, além de entrevista com jurados e prova de talento.

Sempre acompanhada de perto pela mãe, Juliana, e o pai, Júnior, ela foi coroada em evento realizado em Cartagena, na Colômbia, onde ficou cerca de uma semana participando das atividades do certame. Nesta edição, mais de 20 crianças participaram da disputa.

"Desde a primeira experiência, a Wenna se encantou pelo universo dos concursos de beleza e nunca mais quis parar. Ela é apaixonada pelas passarelas, desfiles, ama fotografar e filmar", disse a mãe da miss.

Ainda segundo ela, a filha começou a querer ser miss há cerca de três anos, quando surgiu uma oportunidade de disputar o título de sua cidade. Em 2023, venceu a faixa municipal; no ano seguinte, a estadual; e, em março de 2025, conquistou o título de Pequena Miss Brasil na categoria Infantil — o que garantiu sua vaga no Mini Universo.

Na ocasião, a disputa nacional contou com cerca de 70 meninas, para diferentes categorias, e aconteceu em Santa Catarina. Além de ser miss, Wenna faz trabalhos como modelo e é uma estudante dedicada. Apaixonada por cachorros, no seu tempo livre ela também gosta de criar conteúdo nas redes sociais, sempre com supervisão da mãe.

A vitória de Wenna na Colômbia reforça o prestígio do Brasil no Mini Universo, já que Wenna tornou-se a quinta brasileira a conquistar uma coroa do concurso.

